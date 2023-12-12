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https://sputnikarabic.ae/20231212/الشرطة-الكندية-تلقي-القبض-على-رجل-يرسل-السم-في-طرود-إلى-40-دولة-1084022606.html
الشرطة الكندية تلقي القبض على رجل يرسل السم في طرود إلى 40 دولة
الشرطة الكندية تلقي القبض على رجل يرسل السم في طرود إلى 40 دولة
أفادت وسائل إعلام غربية بأن رجلاً كنديًا أُلقي القبض عليه بتهمة إرسال السم، وقد اتُهم بارتكاب 14 جريمة قتل. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T19:03+0000
2023-12-12T19:03+0000
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وذكرت تلك الوسائل أنه أُلقي القبض على كينيث لوي، البالغ من العمر 57 عامًا، فيما يتعلق بإرسال السموم في مايو/ أيار، وفي أغسطس/آب، اتهمته شرطة مقاطعة أونتاريو بـ 14 تهمة تتعلق بتقديم المشورة أو المساعدة على الانتحار.وقال مسؤولو إنفاذ القانون الكندي، اليوم الثلاثاء، إنهم اتهموا لوي بـ 14 تهمة قتل من الدرجة الثانية.وأوضح المحققون أن المتهم قام بتشغيل عدة مواقع إلكترونية تبيع مادة يمكن أن تكون مميتة بجرعات كبيرة، وكان ضحايا هذه المادة في مدينة أونتاريو رجالاً ونساء تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عاما.ويعتقد أن لوي أرسل أكثر من 1200 طرد إلى 40 دولة، كما بدأت السلطات في بريطانيا وأمريكا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا تحقيقًا في القضية.
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الشرطة الكندية تلقي القبض على رجل يرسل السم في طرود إلى 40 دولة

19:03 GMT 12.12.2023
© AFP 2023 / Don MacKinnonالشرطة الكندية
الشرطة الكندية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / Don MacKinnon
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن رجلاً كنديًا أُلقي القبض عليه بتهمة إرسال السم، وقد اتُهم بارتكاب 14 جريمة قتل.
وذكرت تلك الوسائل أنه أُلقي القبض على كينيث لوي، البالغ من العمر 57 عامًا، فيما يتعلق بإرسال السموم في مايو/ أيار، وفي أغسطس/آب، اتهمته شرطة مقاطعة أونتاريو بـ 14 تهمة تتعلق بتقديم المشورة أو المساعدة على الانتحار.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون الكندي، اليوم الثلاثاء، إنهم اتهموا لوي بـ 14 تهمة قتل من الدرجة الثانية.
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وأوضح المحققون أن المتهم قام بتشغيل عدة مواقع إلكترونية تبيع مادة يمكن أن تكون مميتة بجرعات كبيرة، وكان ضحايا هذه المادة في مدينة أونتاريو رجالاً ونساء تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عاما.
ويعتقد أن لوي أرسل أكثر من 1200 طرد إلى 40 دولة، كما بدأت السلطات في بريطانيا وأمريكا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا تحقيقًا في القضية.
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