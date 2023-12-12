https://sputnikarabic.ae/20231212/المجر-موقفنا-من-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-ليس-موضوعا-للمساومة-1084020725.html

المجر: موقفنا من انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليس موضوعا للمساومة

المجر: موقفنا من انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليس موضوعا للمساومة

أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أن موقف بلاده بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليس موضوعًا للمساومة، ولا تبحث بودابست عن فوائد... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T17:27+0000

2023-12-12T17:27+0000

2023-12-12T17:27+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg

وقال سيارتو، في حديث صحفي، بعد اجتماع لمجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي: "هل سنتوصل إلى نوع من التسوية فيما يتعلق ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟ أريد أن أقول مرة أخرى أن هذه ليست مسألة تكتيكية، وبما أن هذا السؤال في حد ذاته غير مرتبط ولن يكون مرتبطًا بأي شيء، فلا يوجد شيء يمكن الحديث عنه، نحن لا نشارك في أي مساومة أو بحث عن حلول وسط أو بيع وشراء".وفي وقت سابق من اليوم، عارض المستشار النمساوي، كارل نيهامر، بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الحالية. وعلى وجه الخصوص، ووفقا له، لا ينبغي إعطاء الأفضلية إلى أوكرانيا على خلفية البوسنة والهرسك، التي تتفاوض حاليا أيضا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عدم طرح مسألة بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على جدول أعمال القمة، في ديسمبر/ كانون الأول، لأنه من الواضح مقدما أنه لن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء.أفاد أوربان بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع أوكرانيا، والعودة إلى الحديث حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال 5 إلى 10 سنوات.وقال أوربان: "إذا سُئلنا عن رأينا، فسأقترح أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع أوكرانيا، وهذا سيستغرق من خمس إلى عشر سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20231208/المجر-ترفض-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-لأنها-من-أكثر-الدول-فسادا-في-العالم--1083879755.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر, أخبار أوكرانيا