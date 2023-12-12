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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231212/صندوق-النقد-الدولي-الناتج-المحلي-الإجمالي-العالمي-قد-يخسر-بنسبة-تصل-إلى-7-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1084012655.html
صندوق النقد الدولي: الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يخسر بنسبة تصل إلى 7% بسبب الأزمة ‏الأوكرانية
صندوق النقد الدولي: الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يخسر بنسبة تصل إلى 7% بسبب الأزمة ‏الأوكرانية
حذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة الأوكرانية، قد تصل إلى 7% ‏من الناتج المحلي الإجمالي.‏ 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T13:26+0000
2023-12-12T13:26+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، أمس الاثنين: "إذا انقسم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين استنادا إلى تصويت الأمم المتحدة على قرار أوكرانيا لعام 2022، وتم القضاء على التجارة بين الكتلتين، فإن الخسائر العالمية ستقدّر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن اعتمادا على قدرة الاقتصادات على التكيّف، فإن الخسائر قد تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.وأشارت إلى أن "تجزئة الاستثمار الأجنبي المباشر، في عالم منقسم إلى كتلتين تتمركزان حول أمريكا والصين - مع بقاء بعض الدول على عدم الانحياز - يمكن أن يؤدي إلى خسائر عالمية طويلة الأجل تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي".ونوّهت جيتا جوبيناث إلى أن هناك "علامات واضحة" على أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ينقسم على أسس جيوسياسية.وأضافت أن "مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة بين الكتل انخفضت أكثر من تلك الموجودة داخل الكتل بعد بداية الأزمة الأوكرانية، في حين زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول عدم الانحياز بشكل حاد".
https://sputnikarabic.ae/20231105/الكرملين-الأزمة-الأوكرانية-تحمل-الغرب-أعباء-مادية-وسياسية-والدعم-لن-يستمر-طويلا-1082834540.html
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صندوق النقد الدولي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
صندوق النقد الدولي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

صندوق النقد الدولي: الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يخسر بنسبة تصل إلى 7% بسبب الأزمة ‏الأوكرانية

13:26 GMT 12.12.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
صندوق النقد الدولي، 2020
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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حذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة الأوكرانية، قد تصل إلى 7% ‏من الناتج المحلي الإجمالي.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقالت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، أمس الاثنين: "إذا انقسم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين استنادا إلى تصويت الأمم المتحدة على قرار أوكرانيا لعام 2022، وتم القضاء على التجارة بين الكتلتين، فإن الخسائر العالمية ستقدّر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن اعتمادا على قدرة الاقتصادات على التكيّف، فإن الخسائر قد تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت جوبيناث إلى أن "الخسائر قد تكون واضحة للغاية، في البلدان ذات الدخل المنخفض والأسواق الناشئة".

وأشارت إلى أن "تجزئة الاستثمار الأجنبي المباشر، في عالم منقسم إلى كتلتين تتمركزان حول أمريكا والصين - مع بقاء بعض الدول على عدم الانحياز - يمكن أن يؤدي إلى خسائر عالمية طويلة الأجل تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي".
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ونوّهت جيتا جوبيناث إلى أن هناك "علامات واضحة" على أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ينقسم على أسس جيوسياسية.
وأضافت أن "مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة بين الكتل انخفضت أكثر من تلك الموجودة داخل الكتل بعد بداية الأزمة الأوكرانية، في حين زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول عدم الانحياز بشكل حاد".
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