عربي
https://sputnikarabic.ae/20231212/هجوم-صاروخي-مسائي-يستهدف-قاعدتين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1084023354.html
هجوم صاروخي مسائي يستهدف قاعدتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
هجوم صاروخي مسائي يستهدف قاعدتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
تعرضت قاعدتين للجيش الأمريكي في ريف دير الزور شرقي سوريا، لهجمات صاروخية، مساء اليوم الثلاثاء. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T19:19+0000
2023-12-12T19:19+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279124_0:162:780:601_1920x0_80_0_0_c693e1412524b6db3b03a099dcde1af6.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن الجيش الأمريكي تعرض، مساء اليوم الثلاثاء، لقصف صاروخي طال قاعدتيه في حقل نفط "العمر" وحقل غاز "كونيكو"، في ريف المحافظة الشمالي.كما تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" في ريف دير الزور، إلى قصف بعدد من الصواريخ التي أصابت وسط القاعدة، تلاها استنفار للقوات الموجودة في الحقل وتحليق للطيران الحربي.وفي وقت لاحق، أعنلت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت حقل "كونيكو" النفطي في سوريا بواسطة الصواريخ.وقالت في بيان: "ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل "كونيكو" النفطي في سوريا بواسطة الصواريخ، أصابت هدفها بشكل مباشر".وتشهد المناطق التي توجد فيها القواعد العسكرية الأمريكية استنفارًا أمنيًا، جراء الاستهدافات المستمرة من داخل الأراضي السورية والعراقية، التي تطولها على خلفية حملة الانتقام لقطاع غزة في فلسطين، الذي يتعرض لهجوم جوي وبري كبير من قبل الجيش الاسرائيلي منذ أكثر من شهرين.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الشهرين الماضيين إلى أكثر من 100هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231212/مراسل-سبوتنيك-الهجوم-الأخير-على-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-الحسكة-تم-من-داخل-مناطق-سيطرته-1084007593.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279124_0:89:780:674_1920x0_80_0_0_72d7ee76125d60dc097fb51078eb554c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

هجوم صاروخي مسائي يستهدف قاعدتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

19:19 GMT 12.12.2023
© Sputnik . Ali Hashemهجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
حصري
تعرضت قاعدتين للجيش الأمريكي في ريف دير الزور شرقي سوريا، لهجمات صاروخية، مساء اليوم الثلاثاء.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن الجيش الأمريكي تعرض، مساء اليوم الثلاثاء، لقصف صاروخي طال قاعدتيه في حقل نفط "العمر" وحقل غاز "كونيكو"، في ريف المحافظة الشمالي.
وأضاف المراسل أن أصوات انفجارات دوت في محيط قاعدة "العمر" جراء سقوط عدة صواريخ، ليباشر الطيران الحربي والمروحي الأمريكي على الفور، تحليقه المكثف فوق سماء المنطقة.
كما تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" في ريف دير الزور، إلى قصف بعدد من الصواريخ التي أصابت وسط القاعدة، تلاها استنفار للقوات الموجودة في الحقل وتحليق للطيران الحربي.
الجيش الأمريكي يصادر المنازل المطلة على قاعدته بحقل العمر النفطي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
مراسل "سبوتنيك": الهجوم الأخير على قاعدة الجيش الأمريكي في الحسكة تم من داخل مناطق سيطرته
11:17 GMT
وفي وقت لاحق، أعنلت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت حقل "كونيكو" النفطي في سوريا بواسطة الصواريخ.
وقالت في بيان: "ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل "كونيكو" النفطي في سوريا بواسطة الصواريخ، أصابت هدفها بشكل مباشر".
وتشهد المناطق التي توجد فيها القواعد العسكرية الأمريكية استنفارًا أمنيًا، جراء الاستهدافات المستمرة من داخل الأراضي السورية والعراقية، التي تطولها على خلفية حملة الانتقام لقطاع غزة في فلسطين، الذي يتعرض لهجوم جوي وبري كبير من قبل الجيش الاسرائيلي منذ أكثر من شهرين.
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الشهرين الماضيين إلى أكثر من 100هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصور14:21 GMTدبابة تي 80 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала