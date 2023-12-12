https://sputnikarabic.ae/20231212/هجوم-صاروخي-مسائي-يستهدف-قاعدتين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1084023354.html

هجوم صاروخي مسائي يستهدف قاعدتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

هجوم صاروخي مسائي يستهدف قاعدتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

تعرضت قاعدتين للجيش الأمريكي في ريف دير الزور شرقي سوريا، لهجمات صاروخية، مساء اليوم الثلاثاء. 12.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن الجيش الأمريكي تعرض، مساء اليوم الثلاثاء، لقصف صاروخي طال قاعدتيه في حقل نفط "العمر" وحقل غاز "كونيكو"، في ريف المحافظة الشمالي.كما تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" في ريف دير الزور، إلى قصف بعدد من الصواريخ التي أصابت وسط القاعدة، تلاها استنفار للقوات الموجودة في الحقل وتحليق للطيران الحربي.وفي وقت لاحق، أعنلت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت حقل "كونيكو" النفطي في سوريا بواسطة الصواريخ.وقالت في بيان: "ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل "كونيكو" النفطي في سوريا بواسطة الصواريخ، أصابت هدفها بشكل مباشر".وتشهد المناطق التي توجد فيها القواعد العسكرية الأمريكية استنفارًا أمنيًا، جراء الاستهدافات المستمرة من داخل الأراضي السورية والعراقية، التي تطولها على خلفية حملة الانتقام لقطاع غزة في فلسطين، الذي يتعرض لهجوم جوي وبري كبير من قبل الجيش الاسرائيلي منذ أكثر من شهرين.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الشهرين الماضيين إلى أكثر من 100هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20231212/مراسل-سبوتنيك-الهجوم-الأخير-على-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-الحسكة-تم-من-داخل-مناطق-سيطرته-1084007593.html

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