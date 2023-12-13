https://sputnikarabic.ae/20231213/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-150-عسكريا-أوكرانيا-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1084043363.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد 150 عسكريا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
الدفاع الروسية تعلن تحييد 150 عسكريا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت نحو 150 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كوبيانسك... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T11:47+0000
2023-12-13T11:47+0000
2023-12-13T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور كوبيانسك، صدت مجموعة قوات "الغرب"، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، 8 هجمات للألوية الميكانيكية الـ14، 43، 60، 115، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات سينكوفكا وإيفانوفكا وياغودنويه في مقاطعة خاركوف ومنطقة بحيرة ليمان".وأضاف التقرير: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور نحو 55 عسكريا وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبتين عسكريتين مدرعتين".وتابع التقرير: "على محور كراسني ليمان، صدت مجموعة قوات "المركز" هجمة لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي الـ 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة تشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 100 عسكري، إضافة إلى تدمير دبابة وسيارتين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231213/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-مخازن-الأسلحة-الاستراتيجة-الأوكرانية--1084043019.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تحييد 150 عسكريا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
11:47 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 13.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت نحو 150 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور كوبيانسك، صدت مجموعة قوات "الغرب"، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، 8 هجمات للألوية الميكانيكية الـ14، 43، 60، 115، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات سينكوفكا وإيفانوفكا وياغودنويه في مقاطعة خاركوف ومنطقة بحيرة ليمان".
وأضاف التقرير: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور نحو 55 عسكريا وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبتين عسكريتين مدرعتين".
وتابع التقرير: "على محور كراسني ليمان، صدت مجموعة قوات "المركز" هجمة لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي الـ 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة تشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 100 عسكري، إضافة إلى تدمير دبابة وسيارتين".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.