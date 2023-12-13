https://sputnikarabic.ae/20231213/الكرملين-أمريكا-تدرك-أن-أوكرانيا-خيبت-أملها-ولن-تنتصر--1084065395.html

الكرملين: أمريكا تدرك أن أوكرانيا خيبت أملها ولن تنتصر

الكرملين: أمريكا تدرك أن أوكرانيا خيبت أملها ولن تنتصر

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أمريكا باتت تدرك أن أوكرانيا خدعتها ولم تحقق انتصارات في ساحة المعركة ضد روسيا. 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T20:19+0000

2023-12-13T20:19+0000

2023-12-13T20:19+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_b68636549186cd2e73ea47aca7e786fd.jpg

وقال بيسكوف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن "نظام كييف قال لهم (للأمريكيين) أعطونا مائة مليار دولار وسننتصر في ساحة المعركة، والآن يدرك الأمريكيون أنهم تعرضوا للخداع. لا انتصار في ساحة المعركة، وعلاوة على ذلك تفقد القوات الأوكرانية مواقعها بوتيرة سريعة".وأشار بيسكوف إلى أن الأمريكيين بدؤوا بالتساؤل عن مصير الأموال التي أنفقوها على أوكرانيا.وأكد بيسكوف أنه من المستحيل المقارنة بين الإمكانات العسكرية والقوة الاقتصادية لكل من روسيا وأوكرانيا.وقال: "لا مجال للمقارنة بين الإمكانات العسكرية والقوة الاقتصادية. الوضع هنا واضح".وأوضح بيسكوف أن كييف تدرك جيدًا خسائرها في ساحة المعركة ونقص الإمكانات، لأن أمريكا لديها معلومات استخباراتية جيدة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20231213/لافروف-تريد-الولايات-المتحدة-منع-بوتين-من-الفوز-في-أوكرانيا-حتى-لا-يغزو-الناتو-1084034238.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم