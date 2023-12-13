https://sputnikarabic.ae/20231213/الكرملين-أمريكا-تدرك-أن-أوكرانيا-خيبت-أملها-ولن-تنتصر--1084065395.html
الكرملين: أمريكا تدرك أن أوكرانيا خيبت أملها ولن تنتصر
الكرملين: أمريكا تدرك أن أوكرانيا خيبت أملها ولن تنتصر
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أمريكا باتت تدرك أن أوكرانيا خدعتها ولم تحقق انتصارات في ساحة المعركة ضد روسيا. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T20:19+0000
2023-12-13T20:19+0000
2023-12-13T20:19+0000
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وقال بيسكوف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن "نظام كييف قال لهم (للأمريكيين) أعطونا مائة مليار دولار وسننتصر في ساحة المعركة، والآن يدرك الأمريكيون أنهم تعرضوا للخداع. لا انتصار في ساحة المعركة، وعلاوة على ذلك تفقد القوات الأوكرانية مواقعها بوتيرة سريعة".وأشار بيسكوف إلى أن الأمريكيين بدؤوا بالتساؤل عن مصير الأموال التي أنفقوها على أوكرانيا.وأكد بيسكوف أنه من المستحيل المقارنة بين الإمكانات العسكرية والقوة الاقتصادية لكل من روسيا وأوكرانيا.وقال: "لا مجال للمقارنة بين الإمكانات العسكرية والقوة الاقتصادية. الوضع هنا واضح".وأوضح بيسكوف أن كييف تدرك جيدًا خسائرها في ساحة المعركة ونقص الإمكانات، لأن أمريكا لديها معلومات استخباراتية جيدة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231213/لافروف-تريد-الولايات-المتحدة-منع-بوتين-من-الفوز-في-أوكرانيا-حتى-لا-يغزو-الناتو-1084034238.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الكرملين: أمريكا تدرك أن أوكرانيا خيبت أملها ولن تنتصر
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أمريكا باتت تدرك أن أوكرانيا خدعتها ولم تحقق انتصارات في ساحة المعركة ضد روسيا.
وقال بيسكوف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن "نظام كييف قال لهم (للأمريكيين) أعطونا مائة مليار دولار وسننتصر في ساحة المعركة، والآن يدرك الأمريكيون أنهم تعرضوا للخداع. لا انتصار في ساحة المعركة، وعلاوة على ذلك تفقد القوات الأوكرانية مواقعها بوتيرة سريعة".
وأشار بيسكوف إلى أن الأمريكيين بدؤوا بالتساؤل عن مصير الأموال التي أنفقوها على أوكرانيا.
وقال بيسكوف: "واشنطن ومن ورائها الدول الأوروبية لا تزال تردد شعار دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر، ولكن هناك تحفظات بدأت تظهر بالفعل، بمعنى أنهم سيفعلون ذلك في حدود الممكن، وفي الواقع فقد بدأ الأمريكيون بالتساؤل عما ينفقون عليه هذه الأموال بالضبط".
وأكد بيسكوف أنه من المستحيل المقارنة بين الإمكانات العسكرية والقوة الاقتصادية لكل من روسيا وأوكرانيا.
وقال: "لا مجال للمقارنة بين الإمكانات العسكرية والقوة الاقتصادية. الوضع هنا واضح".
وأوضح بيسكوف أن كييف تدرك جيدًا خسائرها في ساحة المعركة ونقص الإمكانات، لأن أمريكا لديها معلومات استخباراتية جيدة.
وقال: "أمريكا لديها استخبارات عسكرية جيدة، لذا فهم يعرفون تماما ما يحدث في ساحة المعركة، وما هي الخسائر في القوى البشرية والمعدات التي تعاني منها القوات الأوكرانية، وكم تفتقر إلى القدرة على تحقيق أي تقدم".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.