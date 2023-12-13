https://sputnikarabic.ae/20231213/بعد-مرور-عقد-على-اعتقال-صدام-حسين-أبرز-فظائع-الغزو-الأمريكي-للعراق-1084030776.html

بعد مرور عقد على اعتقال صدام حسين... أبرز فظائع الغزو الأمريكي للعراق

بعد مرور عقد على اعتقال صدام حسين... أبرز فظائع الغزو الأمريكي للعراق

قبل 20 عاما، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2003، ألقت القوات الخاصة الأمريكية القبض على، الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي كان متواجدا في قبو بالقرب من مسقط... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T08:24+0000

2023-12-13T08:24+0000

2023-12-13T08:24+0000

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العالم العربي

صدام حسن

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في 20 مارس/ آذار 2003، شن الأمريكيون وحلفاؤهم، تحت ذريعة وهمية، العملية العسكرية "حرية العراق"، وانتهت الأعمال العدائية النشطة في أقل من شهر بالاستيلاء على بغداد والإطاحة بالرئيس صدام حسين.خلفية الصراعفي عام 1990، عندما اقتحمت القوات العراقية الكويت، رد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على العدوان بعملية "درع الصحراء". وفي ذلك الوقت، اعتقد بعض المحللين الأمريكيين أن الدول الغربية لم تكن تسعى إلى تحرير الأراضي الكويتية المحتلة، بقدر ما تسعى إلى إضعاف النفوذ العراقي في المنطقة.لكن بعد مرور 7 سنوات، رفضت بغداد التعاون مع المفتشين. وفي عام 1998، قام الأمريكيون والبريطانيون بقصف العراق لمدة أربعة أيام (عملية ثعلب الصحراء) لحرمان صدام حسين، من القدرة على إنتاج أسلحة الدمار الشامل.سبب الغزوفي عام 2001، أصبح جورج دبليو بوش، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية. وفي 11 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، ضرب الإرهابيون البلاد. أرسل البيت الأبيض قوات أمريكية إلى أفغانستان، وطالب مرة أخرى بغداد بقبول دخول مفتشي أسلحة الدمار الشامل الدوليين، ووافق حسين، ولم يجد متخصصو الأمم المتحدة شيئًا.أصرت واشنطن ولندن على أن حسين، لا يزال يعمل على أسلحة الدمار الشامل، وفي سبتمبر 2002، قدمت لندن تقريرًا عن ذلك، وقد استقبلت هذه الوثيقة بقدر كبير من الشك في جميع أنحاء العالم، ولم تصدقها معظم البلدان. لقد عطلوا بالفعل المفاوضات بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعراق. وفي فبراير/ شباط 2003، تحدث وزير الخارجية الأمريكية، كولن باول، في الأمم المتحدة، إذ كان خطابه بمثابة السبب المباشر للغزو، ومن المؤكد أن سمعته كرجل نزيه أسهمت في إقناع الأمم المتحدة بقضية غزو العراق.مسار العمليقول أوردجونيكيدزه: "قرار غزو الولايات المتحدة، بالطبع، لم يتم اتخاذه في يوم واحد. لقد سبق التدخل جهودا دبلوماسية جادة للغاية، بما في ذلك من جانب روسيا، لتحسين الوضع، وكانت هذه مفاوضات عديدة مع كل من البلدين أمريكا والعراق، وعلى مستوى عال".في وقت مبكر من صباح يوم 20 مارس 2003، عبرت أربع فرق وخمسة ألوية الحدود. كانت القوات الأنجلو أمريكية تحت قيادة الجنرال تومي فرانكس، من الولايات المتحدة. ساعدت أستراليا وبولندا من البحر، وشارك في الاقتحام ما مجموعه 309 ألف جندي. في 7 أبريل/ نيسان، قام صدام حسين، الذي كان يتنقل باستمرار في جميع أنحاء البلاد لأسباب أمنية، بتعيين خمسة أشخاص مسؤولين عن الدفاع عن العاصمة. وفي اليوم ذاته، تم تنفيذ غارة جوية قوية على المكان الذي كان من المفترض أن يكون فيه الرئيس، أربع قنابل تزن كل منها طنًا تقريبًا، أدى هذا إلى إحباط معنويات المدافعين عن المدينة تمامًا. في 9 أبريل، سقطت بغداد دون قتال تقريبًا. تم هدم تمثال حسين، وانتشرت شائعات عن وفاته، لكن لم يكن هناك أي دليل. وفي 12 أبريل، ظهرت أولى الدوريات الأمريكية العراقية المشتركة في الشوارع لضمان النظام. وبعد ثلاثة أيام، تم الاستيلاء على تكريت، موطن حسين."مهمة مكتملة"وعلى الرغم من التفوق الفني للتحالف والاستسلام السريع للمواقع من قبل العراقيين، إلا أنه لم يكن من الممكن كسر مقاومة الجيش والشعب بشكل كامل. وفي نهاية أبريل، قام المقاتلون الذين بقوا خلف الخطوط الأمريكية بهجمات حرب عصابات عدة.أما صدام حسين، فقد وجد في قبو منزل قرب تكريت، في 13 ديسمبر 2003. بدأت المحاكمة في عام 2005، واتهم الزعيم السابق بارتكاب جرائم عديدة لأسباب سياسية وعرقية ودينية. ولم يعثر المفتشون الدوليون قط على أي آثار لأسلحة الدمار الشامل.هل كان العراق يستحق التضحيات؟وتم إعدام حسين، في ديسمبر 2006. وبحلول ذلك الوقت، كان عدد الضحايا المدنيين بالآلاف. وفقًا لمنظمة إحصاء الجثث في العراق (IBC) غير الحكومية، فقد قتل أكثر من 7000 شخص، في الفترة من مارس إلى أبريل 2003 فقط.وتعرض الموقف الأمريكي الرسمي بشأن الضحايا لانتقادات شديدة. ودافعت كوندوليزا رايس، التي شغلت منصب مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي، عام 2003، ثم وزيرة للخارجية. وفي رأيها أن "غزو العراق كان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله وكان يستحق التكلفة لأنه أفاد المنطقة". وبعد ذلك تذكر الجميع تصريح سلفها، مادلين أولبرايت، في عام 1996، عندما سألها أحد الصحفيين عما إذا كانت وفاة نصف مليون طفل بسبب العقوبات في العراق مبررة، إذ قالت: "إنه خيار صعب، لكننا نعتقد أن الأمر يستحق العناء"."سياسة قصيرة النظر"أعلن الجنرال فرانكس، عند دخوله العراق، عن ثمانية أهداف رئيسية للعملية: "الإطاحة بنظام صدام حسين، وتدمير أسلحة الدمار الشامل وطرد الإرهابيين وجمع المعلومات الاستخبارية عنهم والبحث عن معلومات حول الشبكة العالمية للإنتاج غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل وتسليم المساعدات الإنسانية، ومساعدة العراقيين في تشكيل الحكومة وضمان أمن حقول النفط". وأشار منتقدو بوش، إلى أن السيطرة على النفط هي الهدف الوحيد للغزو.ويشير الدبلوماسي إلى أن "الأميركيين أظهروا مرة أخرى التزامهم بالمعايير المزدوجة، كما فعلوا من قبل، في كوريا وفيتنام. ووجدت الولايات المتحدة مبرراً لكل حالة. بالنسبة لحرب فيتنام، كانت الحرب ضد الشيوعية وبالنسبة للعراق، كان الأمر يتعلق بتدمير أسلحة الدمار الشامل، والآن يروجون أيضًا لفرضية "احتواء" روسيا والصين وأي دولة غير مرغوب فيها.وفي العراق أنفقت الولايات المتحدة نحو 800 مليار دولار وخسرت أكثر من أربعة آلاف جندي. لقد تلقوا احتجاجات جماهيرية في البلاد وعارًا على المسرح العالمي، ففي نهاية المطاف لم تكن هناك أسلحة دمار شامل في العراق.وفي العراق، بدلا من الاستقرار، هناك تطرف الجماعات المتمردة، التي نشأ فيه التهديد الرئيسي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو تنظيم الدولة الإسلامية. وهذا بدوره أدى إلى تفاقم الفوضى في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، على الرغم من أن رايز (كونداليزا رايز) وعدت بعكس ذلك.وغير غزو عام 2003 السياسة العالمية برمتها. ويؤكد أوردجونيكيدزه أن "الولايات المتحدة نفسها دافعت عن مبادئ الأمن الجماعي، لكنها انتهكت هذه المبادئ بنفسها وكانت هذه ضربة هائلة للقانون الدولي".وبدون انتظار عقوبات الأمم المتحدة، وتجاوز المؤسسات الدولية، قوضت الولايات المتحدة سلطتها أكثر من أي وقت مضى.

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العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, صدام حسن