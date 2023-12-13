https://sputnikarabic.ae/20231213/حزب-الله-يقصف-8-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084027699.html

"حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

"حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف على مدار يوم أمس 8 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 13.12.2023, سبوتنيك عربي

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال الحزب في بيان إنه استهدف، أمس الثلاثاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع بياض بيلدا العسكري، ونقاط انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة.كما قصف الحزب، بحسب البيان، 5 أهداف أخرى للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف موقع المالكية، ومرابض ‏مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر‏، وقصف نقاط ‏انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام‌‎، وموقع حدب يارون.وأشار الحزب إلى أن مقاتليه استهدفوا كذلك موقع الراهب، وثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي السورية واللبنانية، وترد بقصف مضاد.يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء؛ فضلاً عن أكثر من 50 ألف مصاب.

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