https://sputnikarabic.ae/20231213/طريقة-عمل-الشوكولاتة-الساخنة-مشروب-الليالي-الباردة-يمنحك-الدفء-والطاقة-1083609750.html

"طريقة عمل الشوكولاتة الساخنة"... مشروب الليالي الباردة يمنحك الدفء والطاقة

"طريقة عمل الشوكولاتة الساخنة"... مشروب الليالي الباردة يمنحك الدفء والطاقة

يتساءل الكثيرون عن كيفية صنع الشوكولاتة الساخنة المعروفة باسم الكاكاو الساخن، وهي مشروب من الشوكولاتة المبشورة أو المذابة أو مسحوق الكاكاو، والحليب الساخن أو... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T14:45+0000

2023-12-13T14:45+0000

2023-12-13T14:45+0000

تقارير منوعات

شوكولاتة

الأخبار

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0d/1084050540_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_28732039e1595878a4dbde6ea5a0ac7d.jpg

كيفية صنع الشوكولاتة الساخنةفي القرن الثامن عشر، اعتاد الأوروبيون خلط الشوكولاتة مع الحليب والسكر. وبعد فترة وجيزة أصبح مشروبًا شائعًا بعد العشاء لاسيما في فصل الشتاء.يفضل الكثيرون قضاء أمسيات شهر ديسمبر/كانون الأول الباردة وأيديهم ملفوفة حول كوب دافئ من الشوكولاتة الساخنة، وحبذا إذا كانت تلك الشوكولاتة الساخنة مغطاة بالكريمة المخفوقة الطازجة ورش كثيف من الشوكولاتة الداكنة المفرومة.ويزودنا "الهوت شوكلت" بالطاقة، ويعد المشروب المفضل للصغار، مع ذلك يجب ضبط مكوناته.الفرق بين الكاكاو الساخن والشوكولاتة الساخنة هو إضافة الشوكولاتة الحقيقية. عادةً ما يتم صنع الكاكاو الساخن باستخدام مسحوق الكاكاو فقط، بينما يتم صنع الشوكولاتة الساخنة من الشوكولاتة الحقيقية مع مسحوق الكاكاو أيضا.يتم صنع الشوكولاتة الساخنة منزليا باستخدام الشوكولاتة المذابة أو المبشورة والحليب كامل الدسم والفانيليا، مع قطعة (إن أردت) من الكريمة المخفوقة.مكونات الشوكولاتة الساخنة:إليكم وصفة الشوكولاتة الساخنة الغنية والكريمية محلية الصنع والتي تكون جاهزة في دقائق. تعلم كيفية صنع الهوت شوكلت باستخدام مكونات المطبخ الأساسية.السكر - أضيفي السكر لتحلية المشروب بالقدر الذين ترغبين فيه.الشوكولاتة - استخدمي رقائق أو قطع أو الشوكولاتة المبشورة نصف حلوة أو حلوة مع الكاكاو غير المحلى للحصول على نكهة الشوكولاتة الغنية.الحليب- نستخدم الحليب كامل الدسم للحصول على قوام كريمي ويحتوي على الشوكولاتة بشكل أفضل من الحليب الخالي من الدسم.خلاصة الفانيليا - استخدمي الفانيليا المحلية الصنع للحصول على أفضل مذاق.المقادير: 4 أشخاص1/4 كوب سكر حبيبات (أو المحلى الذي ترغب فيه)ربع كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى4 أكواب حليب كامل الدسم½ كوب شوكولاتة نصف محلاة (رقائق أو قطع أو نشارة)½ ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلياخطوات الإعداد-في قِدر، اخلطي السكر ومسحوق الكاكاو معا. أضيفي الحليب وقطع الشوكولاتة والفانيليا.-ضعيها على نار متوسطة إلى منخفضة، مع الخفق والتحريك بشكل متكرر، لتجنب احتراق الشوكولاتة، ولتذوب تماما مع المكونات الأخرى.-واصلي ذلك حتى يصبح دافئا ويتصاعد منه البخار ولكن ليس لدرجة الغليان.-اسكبيه في كوب، ثم ضيفي الكريمة حتى تطفو فوقها، أو ما تريدين كالمارشميلو، ثم تبرد إلى درجة حرارة التقديم المرغوبة.الوصفات الشعبية للشوكولاتة الساخنة:هناك عدة طرق ووصفات شعبية شهيرة لإعداد الشوكولاتة الساخنة، تختلف من حيث المكونات.بالحليباستخدام الحليب كعنصر في الشوكولاتة الساخنة يمنحها قوامًا كريميًا يستمتع به الكثير من الناس. كما أنه يضيف المزيد من الدهون والبروتين والكالسيوم والفيتامينات الأخرى مقارنة بالماء. ومع ذلك، قد يجد بعض الأشخاص أن استخدام الكثير من الحليب يجعل المشروب سميكًا أو ثقيلًا بشكل مفرط. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت لا تتحمل اللاكتوز أو كنت نباتيا، فهذا ليس خيارا مناسبًا لك.مع الكريمةهناك طريقة أخرى سهلة وصحية لجعل الشوكولاتة الساخنة ألذ وهي إضافة بعض الكريمة الطازجة قليلة الدسم إلى المشروب.استخدام مزيج من الحليب والكريمة الثقيلة سيجعل الشوكولاتة الساخنة سميكة وكريمية للغاية. كما أن استخدام كل من مسحوق الكاكاو والشوكولاتة سيمنحك نكهة الشوكولاتة العميقة واللذيذة.بإضافة السكر البنييفضل البعض استخدام السكر البني الفاتح بدلا من الحبيبات، لإضافة نكهة أعمق. لكن إذا كنت تقوم بإعداد هذه الوصفة لأربعة أشخاص أو أكثر، فيفضل استخدام نصف السكر البني ونصف السكر المحبب، لأن طعم دبس السكر يمكن أن يصبح سائدا جدا عند استخدام كمية أكبر من السكر البني.والسكر البني مُحلي طبيعي يمكنك استخدامه لتحسين مذاق الأطعمة المختلفة. ومثل كل السكر الطبيعي، يتم تصنيع السكر البني من بنجر السكر أو نباتات قصب السكر. يتم تحضير السكر البني من خلال خلط السكر الأبيض مع الدبس، مما يعطيه نكهة مختلفة وتركيبة غذائية مميزة.مع المارشميلو والبسكويتبمجرد أن يصبح مشروبك جاهزًا للاستخدام، يمكنك تزيينه بالكريمة المخفوقة أو الكثير من قطع المارشميلو الإسفنجية ورشة فتات البسكويت الخشن للتزيين، واستمتعي بمشروبك اللذيذ.مع الموزيساهم إضافة الفواكه إلى الهوت شكولت في منح المشروب نكهة محببة وفوائد صحية.قشري ثمرة أو اثنتين من الموز وقومي بتقطيعها وهرسها إلى قطع صغيرة قدر الإمكان، ثم بعد ذلك ضعيها مع الكاكاو والحليب والسكر والشكولاتة المبشورة والفانيليا على النار مع درجة حرارة متوسطة لمدة 3 دقائق، بعدما ضعي المكونات كلها في الخلاط كي يصبح الخليط سلسلا وقومي بتقديم المشروب (يمكنك تزيينه كما تريدين بالكريمة أو المارشميلو والبسكويت).مع البندقتضفي مكسرات البندق نكهة متطورة ومذاقا غنيا على الشوكولاتة الساخنة. الشوكولاتة الساخنة مع البندق هي مشروب يمكن الاستمتاع به في الأشهر الباردة، حتى مع إضافة الكريمة المخفوقة لأولئك الذين يحبون الحلويات. لتوفير الوقت، يمكنك شراء البندق المحمص بالفعل وبالتالي تخطي خطوة تحميصه.ضعي الحليب مع الكاكاو والفانيليا في وعاء واخلطيهم جيدًا. ثم قومي بوضعه على النار المتوسطة والتحريك حتى يتكاثف الخليط قليلاً. في هذه المرحلة، أضيفي كريمة البندق، واخلطي جيدًا واتركيه حتى يغلي. كذلك يمكن تزيين المشروب بعد صبه في الأكواب بقطع مكسرات البندق لإضفاء مذاقا غنيا.مع زبدة الجوز والقرفةضعي الحليب، والكاكاو، والسكر، وزبدة الجوز، والقرفة في الخلاط واضربيهم حتى تمتزج المكونات جيدا. تصب في قدر وتسخن حتى تصبح دافئة. اسكبيه في الكوب، ثم ضعي فوقه الكريمة والشوكولاتة المبشورة، واستمتعي.هوت شوكلت متبلة (سبايسي)متبلة بلطف بلمسة من مسحوق الفلفل الحار والقرفة والفانيليا، وصفة الشوكولاتة الساخنة هذه ليست حلوة جدا ومعقدة للغاية.هذه نسخة متبلة من الشوكولاتة الساخنة الرائعة للغاية. ومع ذلك، يمكن أن تكون غنية قليلا. كما هو الحال مع أي وصفة، يجب عليك تجربتها أولا. لضبط التوابل حسب تفضيلاتك. إذا كان المشروب غنيًا بعض الشيء بالنسبة لذوقك، يمكنك إضافة كوب من الماء لتقليل حدة المذاق.المكونات: 6 أكواب حليب خالي الدسم، و3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى، و3 ملاعق كبيرة سكر أبيض، و1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا، و1 ملعقة صغيرة قرفة، و½ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار، و¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحون، و¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.سخني الحليب في قدر على نار متوسطة إلى منخفضة حتى يصبح فاتراً. يقلب مسحوق الكاكاو والسكر في الحليب الدافئ حتى يذوب. أضيفي الفانيليا والقرفة ومسحوق الفلفل الحار وجوزة الطيب والقرنفل. سخنيه لمدة 5 دقائق إضافية مع التحريك من حين لآخر. استنشقي الرائحة الرائعة، ارتشفي واستمتعي.مع النعناعتم إعداد وصفة الشوكولاتة الساخنة بالنعناع بالطريقة القديمة، مع الشوكولاتة المذابة الحقيقية للحصول على ملمس غني ونكهة الشوكولاتة العميقة. نكهة النعناع المنعش تجعله مشروبًا رائعا للعطلات.لتحضير الشوكولاتة الساخنة بالنعناع، ضعي الحليب والكريمة في وعاء واتركيه حتى يغلي على نار هادئة. يُرفع عن النار ويُضاف أوراق النعناع المسحوقة/الممزقة. غطي الوعاء واتركي النعناع ينقع.بمجرد أن ينقع النعناع، أعيدي خليط الحليب إلى الموقد على نار هادئة. نسكب الحليب الساخن فوق الشوكولاتة المفرومة. يقلب أو يخفق ليمتزج حتى تذوب الشوكولاتة. هذا كل شيء. حان وقت الشرب.الطريقة الإيطاليةكثيف وكريمي، لا شيء يعبر عن الشتاء في إيطاليا مثل كوب غني من الشوكولاتة الساخنة.الشوكولاتة الساخنة الإيطالية (تسمى "كالدا") أكثر سمكًا ودسمًا وأكثر ثراءً بشكل عام من الشوكولاتة الساخنة التقليدية، وهي أقل كثافة وأكثر حليبًا.المقادير:2 كوب (500 مل) حليب كامل الدسم3.5 أونصة (100 غرام) شوكولاتة داكنة، 70% كاكاو4 ملاعق كبيرة (30 غرام) من مسحوق الكاكاو المر2 ملعقة كبيرة (15 غرام) نشا الذرة أو نشا البطاطس3 ملاعق كبيرة (25 غرام) سكرطريقة التحضير:-قطعي الشوكولاتة الداكنة إلى قطع صغيرة جدًا. ضعي الحليب على نار خفيفة.-في وعاء، اخلطي الكاكاو ونشا الذرة (أو نشا البطاطس) والسكر البودرة. عندما يكون الحليب ساخنًا، ولكن قبل أن يبدأ في الغليان، أضيفي الخليط وابدأي بالتحريك دائمًا في نفس الاتجاه، مع تجنب تكوين الكتل.-عندما تبدأ الفقاعات بالتشكل على السطح، أضيفي الشوكولاتة واخلطي حتى تصبح سميكة وكريمية.-نسكبه في كوبين ونقدمه دافئًا. للحصول على لمسة جمالية، أضيفي كمية من الكريمة المخفوقة في الأعلى.الطريقة الفرنسيةهذه الوصفة البسيطة للشوكولاتة الفرنسية الساخنة المكونة من 5 مكونات، هي المفضلة الباريسية ويجب إعدادها لقضاء العطلات في الطقس البارد.وإذا سبق لك أن تناولت كوبًا من الشوكولاتة الساخنة من فرنسا، فأنت محظوظ. سوف يغير وجهة نظرك بالكامل حول ماهية الشوكولاتة الساخنة الجيدة في الواقع.تتطلب وصفة الشوكولاتة الساخنة الفرنسية خمسة مكونات بسيطة فقط:8 أونصات من ألواح الشوكولاتة عالية الجودة، نصف حلوة أو مرة4/3 كوب حليب كامل الدسم2/1 كوب كريمة ثقيلة2 ملعقة كبيرة سكر بني2/1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلياتُكسر الشوكولاتة إلى قطع وتوضع في وعاء. ضعي القدر على نار متوسطة إلى منخفضة وأضيفي الحليب والقشدة (اختياري) والسكر البني ومستخلص الفانيليا.قومي بالتقليب حتى تصبح شوكولاتة الشرب ناعمة تماما وسميكة قليلا.المفتاح هو ترك المكونات على نار هادئة وتحريكها بلطف حتى لا تتبقى قطعة واحدة من الشوكولاتة غير الذائبة. يجب أن يغلي الخليط حتى يصبح ناعما تماما.نصائح لتحضير الشوكولاتة الساخنة-استخدمي شوكولاتة عالية الجودة لا يقل الكاكاو فيها عن 60-70%- تأكدي من أن الحليب دافئ قبل البدء بإضافة المكونات الأخرى.- حافظي على حرارة منخفضة واحذري من حرق القاع.- لا تسمحي للشوكولاتة أن تتكاثف أكثر من اللازم قبل رفعها عن النار.- إذا بدأت تتشكل كتل الشوكولاتة، ارفعي الخليط عن النار واخفقيه بقوة حتى يصبح ناعمًا مرة أخرى.-ستؤدي النشاء إلى زيادة سماكة المشروب حتى عند إزالته من الحرارة، لذلك من الجيد إزالة الشوكولاتة من الحرارة قبل أن تتكاثف تماما.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير منوعات, شوكولاتة, الأخبار, أخبار العالم الآن