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عقيلة صالح يبحث مع أردوغان تعزيز العلاقات الثنائية
عقيلة صالح يبحث مع أردوغان تعزيز العلاقات الثنائية
التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ناقشا عددا من الملفات السياسية وسبل تعزيز العلاقات... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T13:51+0000
2023-12-13T13:52+0000
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وحسبما أفاد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، عقد اللقاء بمقر الرئاسة التركية بالعاصمة أنقرة بحضور رئيس مجلس النواب التركي نعمان كورتولموش.وخلال اللقاء، أكد صالح موقف البرلمان الليبي بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.وثمَّن عقيلة وقوف تركيا مع ليبيا عقب كارثة العاصفة المتوسطية "دانيال" في سبتمبر/ أيلول الماضي، وكذلك موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.في حين أشار البيان إلى دعوة أردوغان للإسراع في إيجاد حل توافقي للأزمة الليبية.وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد بدأ اليوم زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا إلى العاصمة التركية أنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20231124/تركيا-تسعى-لتمديد-مهام-قواتها-في-ليبيا-لمدة-24-شهرا-1083455080.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي, الأخبار

عقيلة صالح يبحث مع أردوغان تعزيز العلاقات الثنائية

13:51 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 13:52 GMT 13.12.2023)
© AFP 2023 / DENIS BALIBOUSEرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / DENIS BALIBOUSE
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التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ناقشا عددا من الملفات السياسية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وحسبما أفاد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، عقد اللقاء بمقر الرئاسة التركية بالعاصمة أنقرة بحضور رئيس مجلس النواب التركي نعمان كورتولموش.
وخلال اللقاء، أكد صالح موقف البرلمان الليبي بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وثمَّن عقيلة وقوف تركيا مع ليبيا عقب كارثة العاصفة المتوسطية "دانيال" في سبتمبر/ أيلول الماضي، وكذلك موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.
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في حين أشار البيان إلى دعوة أردوغان للإسراع في إيجاد حل توافقي للأزمة الليبية.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد بدأ اليوم زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا إلى العاصمة التركية أنقرة.
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