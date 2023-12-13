https://sputnikarabic.ae/20231213/مراسل-سبوتنيك-طائرات-مسيرة-تنهال-على-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-شرقي-سوريا-1084067933.html
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا
تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في شرقي سوريا، والتي تُعتبر من أكبر القواعد العسكرية، لهجوم عبر طائرات مسيرة انتحارية بعد ساعات من تعرض قاعدة... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T23:58+0000
2023-12-13T23:58+0000
2023-12-14T00:07+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن انفجارات هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، ناتجة عن هجوم بطائرات مسيرة، بالإضافة إلى استخدام المضادات الأرضية للتصدي له.وتابع المراسل، فور سماع الانفجارات داخل الحقل، تم استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة وفتح جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.في حين قصفت قوات الاحتلال الأمريكي براجمات الصواريخ من قاعدة حقل "كونيكو" شمالي دير الزور عددًا من القرى والبلدات الواقعة غربي الفرات، الخاضعة لسيطرة الدولة السورية وحلفائها.يشار إلى أن جميع القواعد الغير شرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يُسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقًا من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يتم الكشف عنها من قبل الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231123/هجوم-صاروخي-يدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-معمل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1083415882.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا
23:58 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 00:07 GMT 14.12.2023)
تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في شرقي سوريا، والتي تُعتبر من أكبر القواعد العسكرية، لهجوم عبر طائرات مسيرة انتحارية بعد ساعات من تعرض قاعدة التنف ومعسكر الركبان الأمريكيتين لهجوم مماثل.
وأفاد مراسل "سبوتنيك
" أن انفجارات هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، ناتجة عن هجوم بطائرات مسيرة، بالإضافة إلى استخدام المضادات الأرضية للتصدي له.
وتابع المراسل، فور سماع الانفجارات داخل الحقل، تم استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة وفتح جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.
في حين قصفت قوات الاحتلال الأمريكي براجمات الصواريخ من قاعدة حقل "كونيكو" شمالي دير الزور
عددًا من القرى والبلدات الواقعة غربي الفرات، الخاضعة لسيطرة الدولة السورية وحلفائها.
يشار إلى أن جميع القواعد الغير شرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يُسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقًا من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يتم الكشف عنها من قبل الجيش الأمريكي.