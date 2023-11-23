https://sputnikarabic.ae/20231123/هجوم-صاروخي-يدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-معمل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1083415882.html
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في معمل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في معمل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
دوت انفجارات ضخمة في أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، ضمن معمل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، نتيجة هجوم نفذه مجهولون بالصواريخ. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T13:11+0000
2023-11-23T13:11+0000
2023-11-23T13:11+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن انفجارات ضخمة هزت معمل حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، والذي يتخذه الجيش الأمريكي كقاعدة لا شرعية له، نتيجة هجوم صاروخي أصاب القاعدة بشكل مباشر، وذلك ضمن سلسلة هجمات متصاعدة تتعرض له القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.وتابع المراسل أن الصواريخ أدت لاشتعال النيران ضمن القاعدة المذكورة، وفور حدوث الانفجارات شهدت أجواء المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات الأمريكية.وبيّن المراسل أن مصدر الصواريخ هو المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقاً من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى عشرات الهجمات الصاروخية أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20231122/البنتاغون-يكشف-حصيلة-الهجمات-على-قواته-بالعراق-وسوريا-1083360836.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في معمل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
دوت انفجارات ضخمة في أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، ضمن معمل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، نتيجة هجوم نفذه مجهولون بالصواريخ.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن انفجارات ضخمة هزت معمل حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، والذي يتخذه الجيش الأمريكي كقاعدة لا شرعية له، نتيجة هجوم صاروخي أصاب القاعدة بشكل مباشر، وذلك ضمن سلسلة هجمات متصاعدة تتعرض له القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
وتابع المراسل أن الصواريخ أدت لاشتعال النيران ضمن القاعدة المذكورة، وفور حدوث الانفجارات شهدت أجواء المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات الأمريكية.
وبيّن المراسل أن مصدر الصواريخ هو المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور.
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقاً من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى عشرات الهجمات الصاروخية أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.