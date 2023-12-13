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مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف القوات الأمريكية في قاعدة "التنف" بريف حمص السورية
https://sputnikarabic.ae/20231213/مراسل-سبوتنيك-هجوم-يستهدف-القوات-الأمريكية-في-قاعدة-التنف-بريف-حمص-السورية-1084063301.html
مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف القوات الأمريكية في قاعدة "التنف" بريف حمص السورية
مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف القوات الأمريكية في قاعدة "التنف" بريف حمص السورية
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه سمع دوي انفجارات ضمن قاعدة ومعسكر للجيش الأمريكي شرقي سوريا، ناتجة عن هجمات جوية عبر طائرات مسيرة. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T18:33+0000
2023-12-13T19:16+0000
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وذكر مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن قاعدة "التنف" التابعة لقوات "التحالف الأمريكي" ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية – العراقية – الأردنية، تعرضت ليل الأربعاء – الخميس، لهجوم من قبل عدد من الطائرات المسيرة.وأدى الهجوم إلى وصول اثنين من المسيرات الأولى إلى داخل القاعدة "التنف"، والثانية ضربت معسكر الركبان العائد للقوات الموالية للجيش الأمريكي "جيش سورية الحرة"، مع معلومات عن وقوع اضرار مادية وبشرية، مع استنفار كبير وقائم حتى الآن داخل القاعدة.وقامت قوات “التحالف الدولي” و"جيش سورية الحرة" بقيادة الاحتلال الأمريكي من رفع الجاهزية القتالية داخل قاعدة "التنف" قرب الحدود مع الأردن والعراق، وقواعدها في ريف محافظة دير الزور تحسبا لهجمات بطائرات مسيرة وذلك بعد ساعات من تعرض عدد من قواعده لهجمات مشابه في العراق إثر الأحداث والحرب المستمرة التي تشهدها غزة في فلسطين بسبب الهجوم الإسرائيلي عليها.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقاً من قاعدة "التنف" في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الاسابيع الماضية إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231213/مراسل-سبوتنيك-هجوم-يستهدف-القوات-الأمريكية-في-قاعدة-التنف-بريف-حمص-السورية-1084063301.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف القوات الأمريكية في قاعدة "التنف" بريف حمص السورية

18:33 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 19:16 GMT 13.12.2023)
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه سمع دوي انفجارات ضمن قاعدة ومعسكر للجيش الأمريكي شرقي سوريا، ناتجة عن هجمات جوية عبر طائرات مسيرة.
وذكر مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن قاعدة "التنف" التابعة لقوات "التحالف الأمريكي" ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية – العراقية – الأردنية، تعرضت ليل الأربعاء – الخميس، لهجوم من قبل عدد من الطائرات المسيرة.
وأدى الهجوم إلى وصول اثنين من المسيرات الأولى إلى داخل القاعدة "التنف"، والثانية ضربت معسكر الركبان العائد للقوات الموالية للجيش الأمريكي "جيش سورية الحرة"، مع معلومات عن وقوع اضرار مادية وبشرية، مع استنفار كبير وقائم حتى الآن داخل القاعدة.
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف القوات الأمريكية في قاعدة "التنف" بريف حمص السورية
18:33 GMT
وقامت قوات “التحالف الدولي” و"جيش سورية الحرة" بقيادة الاحتلال الأمريكي من رفع الجاهزية القتالية داخل قاعدة "التنف" قرب الحدود مع الأردن والعراق، وقواعدها في ريف محافظة دير الزور تحسبا لهجمات بطائرات مسيرة وذلك بعد ساعات من تعرض عدد من قواعده لهجمات مشابه في العراق إثر الأحداث والحرب المستمرة التي تشهدها غزة في فلسطين بسبب الهجوم الإسرائيلي عليها.
وأوضح المراسل أن المقاومة العراقية تبنت الهجوم على قاعدة التنف ومعسكر الركبان في العمق السوري عبر طائرات مسيرة انتحارية، في بيان، صدر قبل قليل.
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقاً من قاعدة "التنف" في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الاسابيع الماضية إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
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