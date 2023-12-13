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https://sputnikarabic.ae/20231213/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-الوضع-في-غزة-شبيه-بحصار-لينينغراد-خلال-الحرب-العالمية-الثانية-1084028842.html
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الوضع في غزة شبيه بحصار لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الوضع في غزة شبيه بحصار لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية
شبّه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الحصار المفروض على قطاع غزة، بالحصار الذي فُرض على مدينة لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)، خلال... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T05:03+0000
2023-12-13T05:03+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وقال نيبينزيا، خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء: "لقد عدت للتو من رحلة قام بها عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى معبر رفح، وهي رحلة نظمتها دولة الإمارات ومصر. هذه الرحلة أتاحت لنا الفرصة أن نفهم بشكل أفضل ما يحدث في القطاع".وأضاف: "هناك أطفال معاقون في المستشفى وأم مبتورة الأطراف فقدت عائلتها بالكامل لكنها أنجبت طفلا، ومئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر عمليات تفتيش عديدة في مصر وإسرائيل، ثم يُسمح لها بالدخول واحدة تلو الأخرى إلى قطاع غزة".وأشار نيبينزيا إلى أن "قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية مرعبة"، موضحا أن "أعضاء مجلس الأمن، الذين زاروا المعبر لم يسمعوا من جميع المحاورين سوى شيئا واحدا وهو يجب وقف هذه المذبحة".وأردف، بقوله: "أنا أتذكر الحصار الذي فرضه النازيون على لينينغراد، خلال الحرب العالمية الثانية، والذي استمر ما يقرب من 900 يوم وأودى بحياة أكثر من مليون شخص من سكان لينينغراد نتيجة القصف والمجاعة، فهل تنتظر غزة نفس المصير حقًا؟ من المستحيل أن نتصور أن هذا يحدث في زمننا".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231212/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-يطالب-بوقف-فوري-إنساني-لإطلاق-النار-في-غزة-1084026149.html
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العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الوضع في غزة شبيه بحصار لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية

05:03 GMT 13.12.2023
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© POOL
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شبّه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الحصار المفروض على قطاع غزة، بالحصار الذي فُرض على مدينة لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)، خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال نيبينزيا، خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء: "لقد عدت للتو من رحلة قام بها عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى معبر رفح، وهي رحلة نظمتها دولة الإمارات ومصر. هذه الرحلة أتاحت لنا الفرصة أن نفهم بشكل أفضل ما يحدث في القطاع".
وأضاف: "هناك أطفال معاقون في المستشفى وأم مبتورة الأطراف فقدت عائلتها بالكامل لكنها أنجبت طفلا، ومئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر عمليات تفتيش عديدة في مصر وإسرائيل، ثم يُسمح لها بالدخول واحدة تلو الأخرى إلى قطاع غزة".
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون ينزحون من الشمال ويسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة في 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
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أمس, 21:44 GMT
وأشار نيبينزيا إلى أن "قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية مرعبة"، موضحا أن "أعضاء مجلس الأمن، الذين زاروا المعبر لم يسمعوا من جميع المحاورين سوى شيئا واحدا وهو يجب وقف هذه المذبحة".
وأردف، بقوله: "أنا أتذكر الحصار الذي فرضه النازيون على لينينغراد، خلال الحرب العالمية الثانية، والذي استمر ما يقرب من 900 يوم وأودى بحياة أكثر من مليون شخص من سكان لينينغراد نتيجة القصف والمجاعة، فهل تنتظر غزة نفس المصير حقًا؟ من المستحيل أن نتصور أن هذا يحدث في زمننا".
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
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