https://sputnikarabic.ae/20231212/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-يطالب-بوقف-فوري-إنساني-لإطلاق-النار-في-غزة-1084026149.html

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة

استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة، مساء اليوم الثلاثاء، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء ما يشهده قطاع غزة من... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار قدمته المجموعتان العربية والإسلامية، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار فورا في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.وصوتت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، خلال الجلسة الاستثنائية على مشروع القرار، الذي جاء بعنوان "حماية المدنيين والنهوض بالالتزامات القانونية والإنسانية".وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 153 دولة ورفض 10 دول وامتناع 23 دولة عن التصويت، وبذلك أحرز مشروع القرار أغلبية الثلثين المطلوبة لتبنيه.وتتولى مصر الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن مشروع القرار يتناول الوضع الإنساني الكارثي في غزة وما يواجهه المدنيين من معاناة، كما يطالب بضرورة حمايتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل