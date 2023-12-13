عربي
https://sputnikarabic.ae/20231213/وزيرا-الخارجية-السعودي-والإيراني-يناقشان-في-جنيف-العلاقات-الثنائية-والوضع-في-غزة-فيديو-1084033453.html
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يناقشان في جنيف العلاقات الثنائية والوضع في غزة... فيديو
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يناقشان في جنيف العلاقات الثنائية والوضع في غزة... فيديو
التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في جنيف، صباح اليوم الأربعاء. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T09:59+0000
2023-12-13T10:00+0000
السعودية
إيران
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/11/1078216753_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_ab79f49ee297e5125d620d9c76c67cad.jpg
وذكرت وكالة "تسنيم"، أن الوزيران بحثا، خلال اللقاء، آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، خاصة الوضع في فلسطين وغزة.وكان الوزيران قد وصلا، يوم أمس الثلاثاء، إلى جنيف للمشاركة في اجتماع بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وكانت من الموضوعات المطروحة خلال الحدث، تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لحماية حقوق الإنسان في ظل العديد من التحديات والأزمات، التي يشهدها العالم، ومنها الحروب والنزاعات.كما يبحث الاجتماع أيضا أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وكانت السعودية وإيران قد أكدتا، في وقت سابق، عزمهما على تعزيز العلاقات في المجالات كافة.وأعلنت الرياض وطهران، في آذار/ مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20231209/وزير-الخارجية-السعودي-ما-نشهده-في-غزة-مذبحة-لا-مثيل-لها-فيديو-1083904211.html
السعودية
إيران
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/11/1078216753_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7b07d9a71b0b874da7030d755076670.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, إيران, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, إيران, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يناقشان في جنيف العلاقات الثنائية والوضع في غزة... فيديو

09:59 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 10:00 GMT 13.12.2023)
© AFP 2023 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في جنيف، صباح اليوم الأربعاء.
وذكرت وكالة "تسنيم"، أن الوزيران بحثا، خلال اللقاء، آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، خاصة الوضع في فلسطين وغزة.
وكان الوزيران قد وصلا، يوم أمس الثلاثاء، إلى جنيف للمشاركة في اجتماع بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت من الموضوعات المطروحة خلال الحدث، تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لحماية حقوق الإنسان في ظل العديد من التحديات والأزمات، التي يشهدها العالم، ومنها الحروب والنزاعات.
كما يبحث الاجتماع أيضا أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
وزير الخارجية السعودي: ما نشهده في غزة مذبحة لا مثيل لها... فيديو
9 ديسمبر, 07:56 GMT
وكانت السعودية وإيران قد أكدتا، في وقت سابق، عزمهما على تعزيز العلاقات في المجالات كافة.
وأعلنت الرياض وطهران، في آذار/ مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قرار أممي بأغلبية ساحقة لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو وصور06:02 GMTوحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:05 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصورأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала