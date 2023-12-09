https://sputnikarabic.ae/20231209/وزير-الخارجية-السعودي-ما-نشهده-في-غزة-مذبحة-لا-مثيل-لها-فيديو-1083904211.html
وزير الخارجية السعودي: ما نشهده في غزة مذبحة لا مثيل لها... فيديو
وزير الخارجية السعودي: ما نشهده في غزة مذبحة لا مثيل لها... فيديو
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن ما يجري في غزة الآن أشبه بمذبحة لم يسبق لها مثيل، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T07:56+0000
2023-12-09T07:56+0000
2023-12-09T07:56+0000
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وأضاف ابن فرحان خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الجمعة، أن ما يحصل في قطاع غزة غير مبرر تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس.وأعرب الوزير السعودي عن اختلافه مع موقف أمريكا التي استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.وأردف: "لسوء الحظ نرى أن وقف إطلاق النار بات كلمة سيئة، ولا أستطيع أن أفهم ذلك".كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى شعوره بخيبة أمل لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم حيال المسألة.وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت، مساء أمس الجمعة، حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف إطلاق النار بالقطاع.ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشربن الأول الماضي، لم تتوقف المعارك سوى لفترة 7 أيام هدنة تخللها تبادل أسرى ومعتقلين، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.فيما ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17ألف قتيل، 70% منهم من الأطفال والنساء.
https://sputnikarabic.ae/20231208/أمريكا-تستخدم-حق-الفيتو-ضد-مشروع-قرار-إماراتي-بمجلس-الأمن-يدعو-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083898615.html
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طوفان الأقصى, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية السعودي: ما نشهده في غزة مذبحة لا مثيل لها... فيديو
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن ما يجري في غزة الآن أشبه بمذبحة لم يسبق لها مثيل، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأضاف ابن فرحان
خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الجمعة، أن ما يحصل في قطاع غزة غير مبرر تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس.
وأعرب الوزير السعودي عن اختلافه مع موقف أمريكا
التي استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.
وأردف: "لسوء الحظ نرى أن وقف إطلاق النار بات كلمة سيئة، ولا أستطيع أن أفهم ذلك".
كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى شعوره بخيبة أمل لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم حيال المسألة.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت، مساء أمس الجمعة، حق الفيتو
ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف إطلاق النار بالقطاع.
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشربن الأول الماضي، لم تتوقف المعارك سوى لفترة 7 أيام هدنة تخللها تبادل أسرى ومعتقلين، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
فيما ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17ألف قتيل، 70% منهم من الأطفال والنساء.