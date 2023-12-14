https://sputnikarabic.ae/20231214/أميركا-وبريطانيا-تفرضان-عقوبات-على-8-جهات-فاعلة-مرتبطة-بدعم-إيران-لحماس-والجهاد-1084106474.html

أميركا وبريطانيا تفرضان عقوبات على 8 جهات فاعلة مرتبطة بدعم إيران لحماس والجهاد

أميركا وبريطانيا تفرضان عقوبات على 8 جهات فاعلة مرتبطة بدعم إيران لحماس والجهاد

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات على 8 جهات فاعلة في إيران مرتبطة بمزاعم دعم طهران لحركتي "حماس"... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T16:43+0000

2023-12-14T16:43+0000

2023-12-14T16:43+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

حركة حماس

إيران

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وقالت الخزانة الأميركية في بيان لها: "اليوم، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية والمملكة المتحدة إجراءات مشتركة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني – فيلق القدس، وحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني". وأضاف البيان أن "المملكة المتحدة تتخذ أول إجراء لها ضمن الإجراءات الجديدة المرتبطة بإيران، حيث تستهدف ثمانية جهات فاعلة، بما في ذلك رئيس الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس، والأفراد المرتبطين بدعم إيران لحماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".وذكر البيان أن 7 من الذين اشتملتهم العقوبات "تم استهدافهم مسبقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني والمسؤول الكبير في الحرس الثوري الإيراني محمد سعيد إزادي، مضيفًا أن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري مكّن الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، لتشمل تحويل مئات الملايين من الدولارات من المساعدات المالية وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي".وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف شخصيات رئيسية في الشبكات الممولة لحماس، بما في ذلك أفراد من لبنان والجزائر، وتشمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، وعلي بركة رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحركة.والشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا حزمة عقوبات، تشمل أفرادًا وكيانات على صلة بحركة حماس الفلسطينية. حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض اليوم، عقوبات تشمل أفرادًا وكيانات على صلة بحركة حماس، وهي ثالث حزمة من العقوبات منذ هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل".

https://sputnikarabic.ae/20231214/إعلام-اعتقال-4-عناصر-من-حماس-في-ألمانيا-وهولندا-خططوا-لضرب-أهداف-يهودية-في-أوروبا-1084105710.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, حركة حماس, إيران