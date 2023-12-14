https://sputnikarabic.ae/20231214/أميركا-وبريطانيا-تفرضان-عقوبات-على-8-جهات-فاعلة-مرتبطة-بدعم-إيران-لحماس-والجهاد-1084106474.html
أميركا وبريطانيا تفرضان عقوبات على 8 جهات فاعلة مرتبطة بدعم إيران لحماس والجهاد
أميركا وبريطانيا تفرضان عقوبات على 8 جهات فاعلة مرتبطة بدعم إيران لحماس والجهاد
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات على 8 جهات فاعلة في إيران مرتبطة بمزاعم دعم طهران لحركتي "حماس"... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T16:43+0000
2023-12-14T16:43+0000
2023-12-14T16:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
حركة حماس
إيران
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وقالت الخزانة الأميركية في بيان لها: "اليوم، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية والمملكة المتحدة إجراءات مشتركة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني – فيلق القدس، وحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني". وأضاف البيان أن "المملكة المتحدة تتخذ أول إجراء لها ضمن الإجراءات الجديدة المرتبطة بإيران، حيث تستهدف ثمانية جهات فاعلة، بما في ذلك رئيس الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس، والأفراد المرتبطين بدعم إيران لحماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".وذكر البيان أن 7 من الذين اشتملتهم العقوبات "تم استهدافهم مسبقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني والمسؤول الكبير في الحرس الثوري الإيراني محمد سعيد إزادي، مضيفًا أن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري مكّن الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، لتشمل تحويل مئات الملايين من الدولارات من المساعدات المالية وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي".وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف شخصيات رئيسية في الشبكات الممولة لحماس، بما في ذلك أفراد من لبنان والجزائر، وتشمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، وعلي بركة رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحركة.والشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا حزمة عقوبات، تشمل أفرادًا وكيانات على صلة بحركة حماس الفلسطينية. حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض اليوم، عقوبات تشمل أفرادًا وكيانات على صلة بحركة حماس، وهي ثالث حزمة من العقوبات منذ هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20231214/إعلام-اعتقال-4-عناصر-من-حماس-في-ألمانيا-وهولندا-خططوا-لضرب-أهداف-يهودية-في-أوروبا-1084105710.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, حركة حماس, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, حركة حماس, إيران
أميركا وبريطانيا تفرضان عقوبات على 8 جهات فاعلة مرتبطة بدعم إيران لحماس والجهاد
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات على 8 جهات فاعلة في إيران مرتبطة بمزاعم دعم طهران لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان لها: "اليوم، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية والمملكة المتحدة إجراءات مشتركة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني – فيلق القدس، وحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني".
وأضاف البيان أن "المملكة المتحدة تتخذ أول إجراء لها ضمن الإجراءات الجديدة المرتبطة بإيران، حيث تستهدف ثمانية جهات فاعلة، بما في ذلك رئيس الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس، والأفراد المرتبطين بدعم إيران لحماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".
وذكر البيان أن 7 من الذين اشتملتهم العقوبات "تم استهدافهم مسبقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني والمسؤول الكبير في الحرس الثوري الإيراني محمد سعيد إزادي، مضيفًا أن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري مكّن الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، لتشمل تحويل مئات الملايين من الدولارات من المساعدات المالية وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي".
وأوضح بيان الخزانة الأميركية أنه "تم إدراج المسؤول بالحرس الثوري ماجد زارع (زاري) على قائمة العقوبات؛ حيث يشارك في دعم الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس لجماعات مثل حزب الله وحماس".
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، قالت الخارجية البريطانية في بيان: "فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سبعة أفراد آخرين على صلة بحركة حماس، لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله المنظمة الإرهابية وقطع وصولها إلى الموارد المالية، وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتقويض عملياتها"، مضيفة أن العقوبات فُرضت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف شخصيات رئيسية في الشبكات الممولة لحماس
، بما في ذلك أفراد من لبنان والجزائر، وتشمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، وعلي بركة رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحركة.
من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن "حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات المسؤولين والشركات التابعة لهم"، مضيفة أنه يتم توجيه حملات جمع التبرعات لصالح الحركة، وتحويل تلك العائدات لدعم أنشطة حماس في قطاع غزة.
والشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا حزمة عقوبات، تشمل أفرادًا وكيانات على صلة بحركة حماس الفلسطينية. حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض اليوم، عقوبات تشمل أفرادًا وكيانات على صلة بحركة حماس، وهي ثالث حزمة من العقوبات منذ هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل".