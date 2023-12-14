https://sputnikarabic.ae/20231214/إعلام-اعتقال-4-عناصر-من-حماس-في-ألمانيا-وهولندا-خططوا-لضرب-أهداف-يهودية-في-أوروبا-1084105710.html

إعلام: اعتقال 4 عناصر من "حماس" في ألمانيا وهولندا خططوا لضرب أهداف "يهودية" في أوروبا

إعلام: اعتقال 4 عناصر من "حماس" في ألمانيا وهولندا خططوا لضرب أهداف "يهودية" في أوروبا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن السلطات الألمانية ألقت القبض على 4 عناصر تابعة لحماس خططت للقيام بأعمال "إرهابية". 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T16:31+0000

2023-12-14T16:31+0000

2023-12-14T16:31+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار هولندا

أخبار ألمانيا

العالم العربي

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

الأخبار

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081819582_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_73de586d22eb75988d8c23cd2a189c6c.jpg

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن السلطات الألمانية ألقت القبض على 3 عناصر من حركة "حماس" في بلادها، وعنصر رابع في هولندا، خططوا لجلب أسلحة وتنفيذ عمليات "إرهابية ضد أهداف "يهودية" في أوروبا، على حد قولها.وفي السياق نفسه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية الدنماركية اعتقلت 7 أشخاص عملوا نيابة عن حماس، "خططوا لقتل مدنيين في أوروبا".وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو باسم الموساد والشاباك، أن "الأجهزة الأمنية الدنماركية اعتقلت اليوم 7 إرهابيين عملوا نيابة عن تنظيم حماس الإرهابي"، وأنه "بفضل تحقيق استخباري دؤوب وشامل، تم إحباط عملية إرهابية خططت لقتل مدنيين أبرياء على أرض أوروبا".وزعم البيان أن "حماس تسعى على مدار السنوات الأخيرة، إلى توسيع رقعة قدراتها العملياتية في كل أنحاء العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص، من أجل ضرب أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية".كما أكد البيان أن "جهازي الموساد والشاباك يواصلان العمل مع شركائهما في البلاد وفي الخارج من أجل صد نوايا حماس وتدمير قدراتها".يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231214/الموساد-اعتقال-7-عناصر-يعملون-مع-حماس-في-الدنمارك-خططوا-لضرب-أهداف-إسرائيلية-1084103041.html

https://sputnikarabic.ae/20231214/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بغناء-أحد-جنوده-في-مسجد-بجنين-وبن-غفير-يطالب-بعدم-محاسبته-1084098831.html

إسرائيل

أخبار هولندا

أخبار ألمانيا

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار هولندا, أخبار ألمانيا, العالم العربي, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, الأخبار, حركة حماس