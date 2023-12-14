https://sputnikarabic.ae/20231214/اجتماع-تحضيري-في-الجامعة-العربية-للدورة-السادسة-من-منتدى-التعاون-العربي---الروسي-1084103184.html
اجتماع تحضيري في الجامعة العربية للدورة السادسة من "منتدى التعاون العربي - الروسي"
اجتماع تحضيري في الجامعة العربية للدورة السادسة من "منتدى التعاون العربي - الروسي"
عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، اجتماع لجنة كبار المسؤولين العربي- الروسي المشترك، في إطار التحضير للدورة السادسة لمنتدى التعاون... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T15:17+0000
2023-12-14T15:17+0000
2023-12-14T15:17+0000
روسيا
جامعة الدول العربية
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/18/1065502797_102:0:1178:605_1920x0_80_0_0_cc50eb929bbe1fed25cce3c0594addeb.jpg
وعُقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من الوزير المفوض، هشام ولد الصلاي، القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وسفير روسيا لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، والسفير د. خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضور السادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وفقا لبيان من الجامعة العربية.وأضاف البيان أن "هذا الاجتماع يأتي بعد التشاور بين الرئاسة - المملكة المغربية - والأمانة العامة لبحث ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي - الروسي على المستوى الوزاري، وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن تلك الدورة، وهي "البيان الختامي"، و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024 - 2026".يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد، في تموز/ يوليو العام الماضي، خلال كلمته أمام جامعة الدول العربية في القاهرة، أن العلاقات الروسية - العربية قائمة على الصداقة والود.وأكد لافروف أن هناك توافقا مع جامعة الدول العربية على خطط إضافية لتعزيز العلاقات الروسية - العربية في مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20170329/بوتين-روسيا-الجامعة-العربية-1023128096.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/18/1065502797_237:0:1044:605_1920x0_80_0_0_ad0033661537c185032e10d11ea624d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
روسيا, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
اجتماع تحضيري في الجامعة العربية للدورة السادسة من "منتدى التعاون العربي - الروسي"
عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، اجتماع لجنة كبار المسؤولين العربي- الروسي المشترك، في إطار التحضير للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري، والمقرر عقدها بمدينة مراكش في المغرب يوم الأربعاء المقبل.
وعُقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من الوزير المفوض، هشام ولد الصلاي، القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وسفير روسيا لدى القاهرة
، غيورغي بوريسينكو، والسفير
د. خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضور السادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وفقا لبيان
من الجامعة العربية.
وأضاف البيان أن "هذا الاجتماع يأتي بعد التشاور بين الرئاسة - المملكة المغربية - والأمانة العامة لبحث ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي - الروسي على المستوى الوزاري، وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن تلك الدورة، وهي "البيان الختامي"، و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024 - 2026".
وأكد السفير د. خالد بن محمد منزلاوي بأهمية هذا المنتدى العربي - الروسي، "نظرا لثقل الدور الروسي كقوة، ومواقفه الداعمة للعديد من القضايا العربية في المنظمات الدولية، وكذلك للبحث في توطيد العلاقات العربية الروسية في المجالات الاقتصادية والثقافية".
يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد، في تموز/ يوليو العام الماضي، خلال كلمته أمام جامعة الدول العربية في القاهرة، أن العلاقات الروسية - العربية قائمة على الصداقة والود.
وأكد لافروف
أن هناك توافقا مع جامعة الدول العربية على خطط إضافية لتعزيز العلاقات الروسية - العربية في مختلف المجالات.