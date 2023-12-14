https://sputnikarabic.ae/20231214/الجيش-الروسي-يدمر-معدات-قوات-كييف-بما-في-ذلك-مدفع-قيصر-الفرنسي-1084070118.html
الجيش الروسي يدمر معدات قوات كييف بما في ذلك مدفع "قيصر" الفرنسي
الجيش الروسي يدمر معدات قوات كييف بما في ذلك مدفع "قيصر" الفرنسي
صد الجيش الروسي على محور كوبيانسك، بقيادة وحدات مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، وبغطاء من سلاح المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، خمس هجمات شنتها... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T06:27+0000
2023-12-14T06:27+0000
2023-12-14T07:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت ما يصل إلى 45 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين.وعلى محور كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة قوات "المركز" هجومًا لمجموعة هجومية من الكتيبة 44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مدعومة بنيران المدفعية الروسية، ست هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الهجومي الميكانيكي 24 و اللواء 5 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك لواء الدفاع الإقليمي 112 في منطقتي كليشيفكا وكيروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، دمر الجيش الروسي تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة لألوية الهجوم الجوي 30 الآلي و79 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كورديموفكا وماريينكا وكراسنوي وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، خلال المعركة المضادة للبطارية، تم تدمير مدفعي "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع "مستا بي"، ومدفع "دي- 30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الدفاع-الروسية-تدمير-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كالوجا-وموسكو-1084069096.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر معدات قوات كييف بما في ذلك مدفع "قيصر" الفرنسي
06:27 GMT 14.12.2023 (تم التحديث: 07:13 GMT 14.12.2023)
صد الجيش الروسي على محور كوبيانسك، بقيادة وحدات مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، وبغطاء من سلاح المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من الفرقتين الآليتين 60 و115، بالإضافة إلى لواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في قرية سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت ما يصل إلى 45 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين.
وعلى محور كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة قوات "المركز" هجومًا لمجموعة هجومية من الكتيبة 44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 عسكريا وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع "قيصر" فرنسي الصنع.
وعلى محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مدعومة بنيران المدفعية الروسية، ست هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الهجومي الميكانيكي 24 و اللواء 5 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك لواء الدفاع الإقليمي 112 في منطقتي كليشيفكا وكيروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، دمر الجيش الروسي تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة لألوية الهجوم الجوي 30 الآلي و79 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كورديموفكا وماريينكا وكراسنوي وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه 265 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث آليات.
بالإضافة إلى ذلك، خلال المعركة المضادة للبطارية، تم تدمير مدفعي "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع "مستا بي"، ومدفع "دي- 30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.