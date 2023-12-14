https://sputnikarabic.ae/20231214/الصين-تنتقد-البيان-الأمريكي-بشأن-محاولة-تأييد-انتهاك-الفلبين-لسيادتها-1084119992.html
الصين تنتقد البيان الأمريكي بشأن محاولة تأييد انتهاك الفلبين لسيادتها
الصين تنتقد البيان الأمريكي بشأن محاولة تأييد انتهاك الفلبين لسيادتها
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الخميس، بأن الصين تدين بحزم البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية المناهض لأنشطة إنفاذ القانون الصينية... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T20:19+0000
2023-12-14T20:19+0000
2023-12-14T20:19+0000
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وأتى تصريح نينغ في التعليق على البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية في 10 ديسمبر/ كانون الأول، والذي أكدت فيه الولايات المتحدة مجددا بأن معاهدة الدفاع المشترك الأمريكية-الفلبينية تمتد إلى بحر الصين الجنوبي.وأضافت نينغ: "اقتحمت 3 سفن فلبينية، في 9 ديسمبر/ كانون الأول، دون الحصول على موافقة الجانب الصيني، المياه المجاورة لهوانغيان داو، واتخذ خفر السواحل الصيني الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون، وهي إجراءات قانونية ومشروعة".وأشارت نينغ إلى أن مثل هذه التحركات سوف تحفز الفلبين على تكرار انتهاك سيادة الصين، وانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ما يعرّض السلم والاستقرار الإقليميين لعواقب سيئة، مؤكدة أن الصين بينّت أن ما يسمى "قرار التحكيم" بشأن بحر الصين الجنوبي هو قرار لاغ ولا صحة فيه، وغير ملزم أبدا.وشددت المتحدثة باسم الخارجية على أن: "الصين ستستمر بالتمسك بسيادتها وحقوقها ومصالحها المشروعة بما يتوافق مع القانون المحلي والدولي، وكل المحاولات الأمريكية ستبوء بالفشل".
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, العالم
الصين تنتقد البيان الأمريكي بشأن محاولة تأييد انتهاك الفلبين لسيادتها
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الخميس، بأن الصين تدين بحزم البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية المناهض لأنشطة إنفاذ القانون الصينية النظامية في رنآي جياو وهوانغيان داو، واصفة إياه بمحاولة تأييد انتهاك الفلبين لسيادة الصين واستفزازها.
وأتى تصريح نينغ في التعليق على البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية في 10 ديسمبر/ كانون الأول، والذي أكدت فيه الولايات المتحدة مجددا بأن معاهدة الدفاع المشترك الأمريكية-الفلبينية تمتد إلى بحر الصين الجنوبي.
وشددت نينغ في المؤتمر الصحفي على أن هوانغيان داو والمياه المجاورة لها تعتبر أرض ذات سيادة صينية، وهذا الموضوع لا جدل فيه.
وأضافت نينغ: "اقتحمت 3 سفن فلبينية، في 9 ديسمبر/ كانون الأول، دون الحصول على موافقة الجانب الصيني، المياه المجاورة لهوانغيان داو، واتخذ خفر السواحل الصيني الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون، وهي إجراءات قانونية ومشروعة".
وأشارت نينغ إلى أن مثل هذه التحركات سوف تحفز الفلبين على تكرار انتهاك سيادة الصين، وانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ما يعرّض السلم والاستقرار الإقليميين لعواقب سيئة، مؤكدة أن الصين بينّت أن ما يسمى "قرار التحكيم" بشأن بحر الصين الجنوبي هو قرار لاغ ولا صحة فيه، وغير ملزم أبدا.
وأكدت نينغ أن "الولايات المتحدة ذاتها لا تطبق قرارات محكمة العدل الدولية، وبالتالي ما هي صفة الولايات المتحدة لتطلب من الصين أن تنفذ قرار تحكيم غير قانوني".
وشددت المتحدثة باسم الخارجية على أن: "الصين ستستمر بالتمسك بسيادتها وحقوقها ومصالحها المشروعة
بما يتوافق مع القانون المحلي والدولي، وكل المحاولات الأمريكية ستبوء بالفشل".