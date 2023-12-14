عربي
https://sputnikarabic.ae/20231214/الصين-تنتقد-البيان-الأمريكي-بشأن-محاولة-تأييد-انتهاك-الفلبين-لسيادتها-1084119992.html
الصين تنتقد البيان الأمريكي بشأن محاولة تأييد انتهاك الفلبين لسيادتها
الصين تنتقد البيان الأمريكي بشأن محاولة تأييد انتهاك الفلبين لسيادتها
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الخميس، بأن الصين تدين بحزم البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية المناهض لأنشطة إنفاذ القانون الصينية... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T20:19+0000
2023-12-14T20:19+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الفلبين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_0:49:1959:1151_1920x0_80_0_0_452cfc44087cb8d242e111858fedea27.jpg
وأتى تصريح نينغ في التعليق على البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية في 10 ديسمبر/ كانون الأول، والذي أكدت فيه الولايات المتحدة مجددا بأن معاهدة الدفاع المشترك الأمريكية-الفلبينية تمتد إلى بحر الصين الجنوبي.وأضافت نينغ: "اقتحمت 3 سفن فلبينية، في 9 ديسمبر/ كانون الأول، دون الحصول على موافقة الجانب الصيني، المياه المجاورة لهوانغيان داو، واتخذ خفر السواحل الصيني الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون، وهي إجراءات قانونية ومشروعة".وأشارت نينغ إلى أن مثل هذه التحركات سوف تحفز الفلبين على تكرار انتهاك سيادة الصين، وانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ما يعرّض السلم والاستقرار الإقليميين لعواقب سيئة، مؤكدة أن الصين بينّت أن ما يسمى "قرار التحكيم" بشأن بحر الصين الجنوبي هو قرار لاغ ولا صحة فيه، وغير ملزم أبدا.وشددت المتحدثة باسم الخارجية على أن: "الصين ستستمر بالتمسك بسيادتها وحقوقها ومصالحها المشروعة بما يتوافق مع القانون المحلي والدولي، وكل المحاولات الأمريكية ستبوء بالفشل".
https://sputnikarabic.ae/20231214/ترامب-ينفي-نيته-إجراء-مفاوضات-مع-كوريا-الشمالية-بشأن-تجميد-برنامجها-النووي-حال-فوزه-في-الانتخابات-1084109492.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_97:0:1834:1303_1920x0_80_0_0_94e652a4fc8394a7cd67b80472bfa57d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, العالم

الصين تنتقد البيان الأمريكي بشأن محاولة تأييد انتهاك الفلبين لسيادتها

20:19 GMT 14.12.2023
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / GREG BAKER
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الخميس، بأن الصين تدين بحزم البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية المناهض لأنشطة إنفاذ القانون الصينية النظامية في رنآي جياو وهوانغيان داو، واصفة إياه بمحاولة تأييد انتهاك الفلبين لسيادة الصين واستفزازها.
وأتى تصريح نينغ في التعليق على البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية في 10 ديسمبر/ كانون الأول، والذي أكدت فيه الولايات المتحدة مجددا بأن معاهدة الدفاع المشترك الأمريكية-الفلبينية تمتد إلى بحر الصين الجنوبي.
وشددت نينغ في المؤتمر الصحفي على أن هوانغيان داو والمياه المجاورة لها تعتبر أرض ذات سيادة صينية، وهذا الموضوع لا جدل فيه.
وأضافت نينغ: "اقتحمت 3 سفن فلبينية، في 9 ديسمبر/ كانون الأول، دون الحصول على موافقة الجانب الصيني، المياه المجاورة لهوانغيان داو، واتخذ خفر السواحل الصيني الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون، وهي إجراءات قانونية ومشروعة".
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
ترامب ينفي نيته إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية بشأن تجميد برنامجها النووي حال فوزه في الانتخابات
18:07 GMT
وأشارت نينغ إلى أن مثل هذه التحركات سوف تحفز الفلبين على تكرار انتهاك سيادة الصين، وانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ما يعرّض السلم والاستقرار الإقليميين لعواقب سيئة، مؤكدة أن الصين بينّت أن ما يسمى "قرار التحكيم" بشأن بحر الصين الجنوبي هو قرار لاغ ولا صحة فيه، وغير ملزم أبدا.

وأكدت نينغ أن "الولايات المتحدة ذاتها لا تطبق قرارات محكمة العدل الدولية، وبالتالي ما هي صفة الولايات المتحدة لتطلب من الصين أن تنفذ قرار تحكيم غير قانوني".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية على أن: "الصين ستستمر بالتمسك بسيادتها وحقوقها ومصالحها المشروعة بما يتوافق مع القانون المحلي والدولي، وكل المحاولات الأمريكية ستبوء بالفشل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بوتين يقول إن روسيا ستزيد إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة13:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала