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https://sputnikarabic.ae/20231214/القاذفات-الاستراتيجية-الروسية-والصينية-تجري-مناورات-مهيبة-في-المحيط-الهادئ-فيديو-1084102763.html
القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية تجري مناورات مهيبة في المحيط الهادئ... فيديو
القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية تجري مناورات مهيبة في المحيط الهادئ... فيديو
أجرت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الخميس، دورية جوية مشتركة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T15:11+0000
2023-12-14T15:11+0000
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قامت مجموعة جوية تتكون من حاملات صواريخ استراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" وقاذفات استراتيجية من طراز "هون -6 كيه" بدوريات جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.تم تنفيذ غطاء الطيران المقاتل على طول مسار الدورية المشتركة بالكامل من قبل "سو 35" من القوات الجوية الروسية و"سو 30 / جيان 11 بي" من القوات الجوية الصينية.في أثناء أداء المهام، تصرفت طائرات كلا البلدين بدقة وفقا لأحكام القانون الدولي، ولم تحدث أي انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية.عند الانتهاء من الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة فيها إلى مطاراتها الأصلية.تم تنفيذ الحدث كجزء من تنفيذ أحكام خطة التعاون العسكري لعام 2023 وليس موجها ضد دول ثالثة.اقرأ أيضا: سلاح مرعب بقدرات غير محدودة... ما هي الغواصات النووية ولماذا تتفوق على غواصات الديزل؟
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العالم, روسيا, الصين
العالم, روسيا, الصين

القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية تجري مناورات مهيبة في المحيط الهادئ... فيديو

15:11 GMT 14.12.2023
© Sputnik . O. Gratshev / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة قنابل استراتيجية "تو-160"
قاذفة قنابل استراتيجية تو-160 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik . O. Gratshev
/
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أجرت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الخميس، دورية جوية مشتركة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
قامت مجموعة جوية تتكون من حاملات صواريخ استراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" وقاذفات استراتيجية من طراز "هون -6 كيه" بدوريات جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.
تم تنفيذ غطاء الطيران المقاتل على طول مسار الدورية المشتركة بالكامل من قبل "سو 35" من القوات الجوية الروسية و"سو 30 / جيان 11 بي" من القوات الجوية الصينية.
في أثناء أداء المهام، تصرفت طائرات كلا البلدين بدقة وفقا لأحكام القانون الدولي، ولم تحدث أي انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية.
عند الانتهاء من الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة فيها إلى مطاراتها الأصلية.
تم تنفيذ الحدث كجزء من تنفيذ أحكام خطة التعاون العسكري لعام 2023 وليس موجها ضد دول ثالثة.
اقرأ أيضا: سلاح مرعب بقدرات غير محدودة... ما هي الغواصات النووية ولماذا تتفوق على غواصات الديزل؟
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