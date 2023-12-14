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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231214/برلماني-فرنسي-زيلينسكي-عاد-إلى-بلاده-خالي-الوفاض-1084073451.html
برلماني فرنسي: زيلينسكي عاد إلى بلاده "خالي الوفاض"
برلماني فرنسي: زيلينسكي عاد إلى بلاده "خالي الوفاض"
صرح زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الاوكراني، فلاديمير زيلينسكي، غادر الولايات المتحدة الأمريكية، دون مساعدة مالية إضافية، ودعا... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T08:13+0000
2023-12-14T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "تستمر الكارثة بالنسبة لزيلينسكي، الذي يغادر الولايات المتحدة خالي الوفاض! صفر مساعدات مالية إضافية، الصنبور لم يعد يتدفق! انتهى كل شيء!".ووفقا لفيليبو، فإنه يجب على فرنسا أيضًا التوقف عن دعم نظام كييف.وفي وقت سابق، علّق فيليبو، على زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالقول إن خطابه في الكونغرس الأمريكي، يظهر السلوك الوقح، الذي يتبعه في الآونة الأخيرة.وفي وقت سابق، وصل زيلينسكي، إلى واشنطن لإجراء محادثات في الوقت، الذي منع فيه الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في طلب البيت الأبيض توفير أموال لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى. كما أن مجلس النواب في الكونغرس ليس في عجلة من أمره للموافقة على المشروع المقابل.
https://sputnikarabic.ae/20231213/إعلام-مستشارو-زيلينسكي-يحذرونه-من-مشاركة-معلومات-سرية-مع-بايدن-1084064719.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

برلماني فرنسي: زيلينسكي عاد إلى بلاده "خالي الوفاض"

08:13 GMT 14.12.2023 (تم التحديث: 08:16 GMT 14.12.2023)
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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صرح زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الاوكراني، فلاديمير زيلينسكي، غادر الولايات المتحدة الأمريكية، دون مساعدة مالية إضافية، ودعا السياسي كلا من فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى التوقف أيضا عن تقديم الدعم لأوكرانيا.
وقال فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "تستمر الكارثة بالنسبة لزيلينسكي، الذي يغادر الولايات المتحدة خالي الوفاض! صفر مساعدات مالية إضافية، الصنبور لم يعد يتدفق! انتهى كل شيء!".

وأشار إلى أن الخطوة التي اتخذها زيلينسكي يائسة، الذي وصف أولئك الذين يرفضون تمويل أوكرانيا بأنهم "دمى" في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لفيليبو، فإنه يجب على فرنسا أيضًا التوقف عن دعم نظام كييف.

وأضاف: "يجب على فرنسا أن تتوقف عن دفع المليارات وتتخلى عن السياسات السخيفة والمدمرة والعدائية، التي تنتهجها (رئيسة المفوضية الأوروبية)، أورسولا فون دير لاين!".

زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
إعلام: مستشارو زيلينسكي يحذرونه من مشاركة معلومات سرية مع بايدن
أمس, 19:52 GMT
وفي وقت سابق، علّق فيليبو، على زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالقول إن خطابه في الكونغرس الأمريكي، يظهر السلوك الوقح، الذي يتبعه في الآونة الأخيرة.
وفي وقت سابق، وصل زيلينسكي، إلى واشنطن لإجراء محادثات في الوقت، الذي منع فيه الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في طلب البيت الأبيض توفير أموال لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى. كما أن مجلس النواب في الكونغرس ليس في عجلة من أمره للموافقة على المشروع المقابل.
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