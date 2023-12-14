بوتين: تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية

يدلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بخطاب ومؤتمر صحفي موسع، وسيكون الحدث مطولا وذو دلالات عميقة يتكلم خلاله عن مفرزات العام 2023 في روسيا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتلقى الخط المباشر للرئيس بوتين، أكثر من مليوني سؤال من المواطنين الروس، بحسب ما قاله المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.
وبيّن بيسكوف أنه سيتم تمثيل وسائل الإعلام الأجنبية في المؤتمر الصحفي، بما في ذلك من الدول غير الصديقة.
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10:35 GMT 14.12.2023
10:31 GMT 14.12.2023
10:08 GMT 14.12.2023
10:06 GMT 14.12.2023
بوتين: "تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وناقشته، الجانب الإسرائيلي يقول إن فتح مستشفى روسي هو أمر غير آمن، ولكننا لا نوقف هذه الجهود".
10:03 GMT 14.12.2023
بوتين: "تبين أن الجانب الإماراتي قد أنشأ على أراضي غزة بالقرب من معبر رفح مستشفى ميداني، وتحدثنا حول إمكانية أن تقوم روسيا بفتح مثل هذا المستشفى، إلا أنه لا بد من الحصول على موافقة مصر وإسرائيل".
10:02 GMT 14.12.2023
بوتين: "تناقشت مع زملائي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأنا على تواصل مع الرئيس المصري، ولا بد من توصيل المساعدات الإنسانية".
10:00 GMT 14.12.2023
بوتين: "الأمين العام وصف غزة بأنها مقبرة الأطفال الأكبر في العالم. فيما يخص دور الأمم المتحدة لا يوجد شيء غير اعتيادي. تحدثت عن ذلك من قبل، هناك دول تعيق القرارات التي تقترحها دول أخرى".
09:59 GMT 14.12.2023
بوتين: "كل الحاضرين هنا وفي جميع أنحاء العالم يقارنون بين ما يجري في العملية العسكرية الخاصة وما يجري في غزة".
09:57 GMT 14.12.2023
بوتين: "ما يحدث في غزة كارثي بالفعل".
09:55 GMT 14.12.2023
بوتين: "أردوغان يقوم بكل ما بوسعه لتغيير الأمور في الاتجاه الأفضل وتهيئة كل الظروف لإحلال السلام الطويل الأمد".
09:55 GMT 14.12.2023
بوتين: "هناك دور رائد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بقضية تسوية الأوضاع في غزة".
09:52 GMT 14.12.2023
بوتين: "العدو أعلن الهجوم المضاد ولم يحقق أي نتائج، والمحاولات الأخيرة كانت محاولة تحقيق اختراق في الضفة اليسرى لنهر الدنيبر والوصول إلى القرم. لم يتحقق ذلك، ودفعوا بجنودهم نحو "طريق بلا عودة"، جرح 6 جنود لنا، بينما بلغت خسائر العدو عشرات القتلى، وقد قررت القيادة السياسية القذف بهؤلاء لأهداف سياسية، من أجل طلب المساعدات".
09:49 GMT 14.12.2023
09:48 GMT 14.12.2023
بوتين: "مستعدون لبناء العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونعتقد أنها دولة ضرورية في العالم. لكن سياساتهم الإمبراطورية تعيقهم أنفسهم".
09:47 GMT 14.12.2023
بوتين: "الانقلاب في أوكرانيا كان ضرورياً لإنشاء صراع وهذا ما قام به "أصدقاؤنا" في الولايات المتحدة وأما الأوروبيون فتظاهروا بأنهم لا يعرفون شيئاً".
09:46 GMT 14.12.2023
بوتين: "اليوم، لم تعد أوكرانيا تنتج أي أسلحة تقريبا، كل شيء يتم إحضاره إليهم "مجانا"، لكن هذه الهدية الترويجية تنتهي".
09:46 GMT 14.12.2023
بوتين: "لقد أعطى الغرب أوكرانيا كل ما وعدها به، بل وأكثر من ذلك، لكننا دمرنا بالفعل 747 دبابة و2300 عربة مدرعة منذ بداية "الهجوم المضاد" لكييف".
09:42 GMT 14.12.2023
بوتين: "بعد يومين من الاتفاق بين الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة، عام 2014، وقع الأوروبيون كضامنين للاتفاق، لكنهم بدوا وكأنهم لا يعرفون شيئا بعد اندلاع أحداث العنف".
09:41 GMT 14.12.2023
بوتين: "صرفت الولايات المتحدة 5 مليارات دولار بغرض إفساد العلاقات بيننا وبين أوكرانيا".
09:39 GMT 14.12.2023
بوتين: "جنوب وشرق أوكرانيا كان دائما روسيا، ومدينة أوديسا أرض روسية تاريخيا أيضا".