عربي
بوتين: تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-يلقي-خطابا-عن-نتائج-العام-الحالي-والوضع-في-روسيا-والعالم--عاجل-1084071214.html
بوتين: تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية
بوتين: تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية
يدلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بخطاب ومؤتمر صحفي موسع، وسيكون الحدث مطولا وذو دلالات عميقة يتكلم خلاله عن مفرزات العام 2023 في روسيا، سياسيا... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T09:11+0000
2023-12-14T09:27+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084076040_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_c453941cac39a3cae4ac4b9fbc506199.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084076040_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_f57037e6407dfbcebf4cd179f8341c7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, فلاديمير بوتين, новый онлайн для белой редактуры
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي

بوتين: تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية

09:11 GMT 14.12.2023 (تم التحديث: 09:27 GMT 14.12.2023)
تابعنا عبر
يتبع
يدلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بخطاب ومؤتمر صحفي موسع، وسيكون الحدث مطولا وذو دلالات عميقة يتكلم خلاله عن مفرزات العام 2023 في روسيا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتلقى الخط المباشر للرئيس بوتين، أكثر من مليوني سؤال من المواطنين الروس، بحسب ما قاله المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.
وبيّن بيسكوف أنه سيتم تمثيل وسائل الإعلام الأجنبية في المؤتمر الصحفي، بما في ذلك من الدول غير الصديقة.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
10:35 GMT 14.12.2023
10:31 GMT 14.12.2023
10:08 GMT 14.12.2023
10:06 GMT 14.12.2023
بوتين: "تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وناقشته، الجانب الإسرائيلي يقول إن فتح مستشفى روسي هو أمر غير آمن، ولكننا لا نوقف هذه الجهود".
10:03 GMT 14.12.2023
بوتين: "تبين أن الجانب الإماراتي قد أنشأ على أراضي غزة بالقرب من معبر رفح مستشفى ميداني، وتحدثنا حول إمكانية أن تقوم روسيا بفتح مثل هذا المستشفى، إلا أنه لا بد من الحصول على موافقة مصر وإسرائيل".
10:02 GMT 14.12.2023
بوتين: "تناقشت مع زملائي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأنا على تواصل مع الرئيس المصري، ولا بد من توصيل المساعدات الإنسانية".
10:00 GMT 14.12.2023
بوتين: "الأمين العام وصف غزة بأنها مقبرة الأطفال الأكبر في العالم. فيما يخص دور الأمم المتحدة لا يوجد شيء غير اعتيادي. تحدثت عن ذلك من قبل، هناك دول تعيق القرارات التي تقترحها دول أخرى".
09:59 GMT 14.12.2023
بوتين: "كل الحاضرين هنا وفي جميع أنحاء العالم يقارنون بين ما يجري في العملية العسكرية الخاصة وما يجري في غزة".
09:57 GMT 14.12.2023
بوتين: "ما يحدث في غزة كارثي بالفعل".
09:55 GMT 14.12.2023
بوتين: "أردوغان يقوم بكل ما بوسعه لتغيير الأمور في الاتجاه الأفضل وتهيئة كل الظروف لإحلال السلام الطويل الأمد".
09:55 GMT 14.12.2023
بوتين: "هناك دور رائد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بقضية تسوية الأوضاع في غزة".
09:52 GMT 14.12.2023
بوتين: "العدو أعلن الهجوم المضاد ولم يحقق أي نتائج، والمحاولات الأخيرة كانت محاولة تحقيق اختراق في الضفة اليسرى لنهر الدنيبر والوصول إلى القرم. لم يتحقق ذلك، ودفعوا بجنودهم نحو "طريق بلا عودة"، جرح 6 جنود لنا، بينما بلغت خسائر العدو عشرات القتلى، وقد قررت القيادة السياسية القذف بهؤلاء لأهداف سياسية، من أجل طلب المساعدات".
09:49 GMT 14.12.2023
09:48 GMT 14.12.2023
بوتين: "مستعدون لبناء العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونعتقد أنها دولة ضرورية في العالم. لكن سياساتهم الإمبراطورية تعيقهم أنفسهم".
09:47 GMT 14.12.2023
بوتين: "الانقلاب في أوكرانيا كان ضرورياً لإنشاء صراع وهذا ما قام به "أصدقاؤنا" في الولايات المتحدة وأما الأوروبيون فتظاهروا بأنهم لا يعرفون شيئاً".
09:46 GMT 14.12.2023
بوتين: "اليوم، لم تعد أوكرانيا تنتج أي أسلحة تقريبا، كل شيء يتم إحضاره إليهم "مجانا"، لكن هذه الهدية الترويجية تنتهي".
09:46 GMT 14.12.2023
بوتين: "لقد أعطى الغرب أوكرانيا كل ما وعدها به، بل وأكثر من ذلك، لكننا دمرنا بالفعل 747 دبابة و2300 عربة مدرعة منذ بداية "الهجوم المضاد" لكييف".
09:42 GMT 14.12.2023
بوتين: "بعد يومين من الاتفاق بين الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة، عام 2014، وقع الأوروبيون كضامنين للاتفاق، لكنهم بدوا وكأنهم لا يعرفون شيئا بعد اندلاع أحداث العنف".
09:41 GMT 14.12.2023
بوتين: "صرفت الولايات المتحدة 5 مليارات دولار بغرض إفساد العلاقات بيننا وبين أوكرانيا".
09:39 GMT 14.12.2023
بوتين: "جنوب وشرق أوكرانيا كان دائما روسيا، ومدينة أوديسا أرض روسية تاريخيا أيضا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حماس تؤكد انفتاحها على أي مبادرات لوقف العدوان08:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала