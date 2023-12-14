تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حماس تؤكد انفتاحها على أي مبادرات لوقف العدوان

وكالة الأنباء الفلسطينية: مقتل 3 وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي بالطائرات المسيرة على جنين بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مراسلها: "استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بين متوسطة وخطيرة، في قصف من طائرة مسيّرة استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 11".

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها عملت على نقل القتلى والمصابين إلى المستشفيات.