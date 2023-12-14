https://sputnikarabic.ae/20231214/دراسة-تكشف-عن-زيادة-شائعة-للوزن-بعد-إيقاف-نوع-من-الأدوية-1084088973.html

دراسة تكشف عن زيادة شائعة للوزن بعد إيقاف نوع من الأدوية

دراسة تكشف عن زيادة شائعة للوزن بعد إيقاف نوع من الأدوية

قدمت إحدى الدراسات التي نشرت يوم الإثنين الماضي، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية نتائجا مفادها بأن الكثير من الوزن يعود بعد التوقف عن تناول أدوية السمنة، مما... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T12:32+0000

2023-12-14T12:32+0000

2023-12-14T12:32+0000

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واستند البحث إلى حقن أسبوعية من مادة تيرزباتيد، وهو المركب الموجود في عقار زيببوند الجديد لإنقاص الوزن الذي تنتجه شركة "إيلي ليلي" والذي تمت الموافقة عليه من قبل الولايات المتحدة الشهر الماضي، وبعد 36 أسبوعًا، كان متوسط الخسارة في الوزن بنسبة 20.9 بالمائة.وقال مؤلفو الدراسة، بقيادة لويس أرون في كلية طب وايل كورنيل في نيويورك، إن النتائج "تؤكد الحاجة إلى مواصلة العلاج الدوائي لمنع استعادة الوزن وضمان الحفاظ على انخفاض الوزن". ردًا على الدراسة، قال جيف إيميك من شركة ليلي في بيان إن "المرضى ومقدمي الخدمات والجمهور لا يفهمون دائمًا أن السمنة مرض مزمن غالبًا ما يتطلب علاجًا مستمرًا، ما قد يعني إيقاف العلاج بمجرد تحقيق أهداف الوزن".أظهرت الدراسات أن منبهات GLP-1 (التي تعمل عن طريق محاكاة وظيفة الهرمون الذي يفرز الأنسولين، ويبطئ إفراغ المعدة، ويقمع الشهية)، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة، ولكنها تزيد أيضًا من خطر حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.على الرغم من أن معدلات المشكلات الخطيرة مثل شلل المعدة منخفضة، إلا أن بعض الخبراء يخشون من أن استخدام الأدوية لسنوات أو عقود قد يغير حساب التفاضل والتكامل بين الفوائد والمخاطر.

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