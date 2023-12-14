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https://sputnikarabic.ae/20231214/رئيس-هيئة-المحطات-النووية-لتوليد-الكهرباء-المصرية-مصر-لديها-تعاون-وثيق-في-المجال-النووي-مع-روسيا-1084077922.html
رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية: لدينا تعاون وثيق في المجال النووي مع روسيا
رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية: لدينا تعاون وثيق في المجال النووي مع روسيا
صرح الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية، اليوم الخميس، أن "مصر منفتحة مع جميع الدول سواء داخل البريكس أو خارجها". 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T09:40+0000
2023-12-14T09:43+0000
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وأضاف الوكيل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "البرنامج النووي المصري هو برنامج شفاف وواضح وما يحد مصر فقط هو الجانب الاقتصادي للمشروع".وبشأن التعاون المصري الروسي، أكد الوكيل أنه قديم وبدأ في منتصف القرن الماضي، مشيرًا إلى أن "مصر لديها تعاون وثيق في المجال النووي مع الجانب الروسي، منذ إنشاء المفاعل البحثي الأول ،والتي تديره هيئة الطاقة الذرية من عام 1961".وأوضح الوكيل أن "التعاون مع الجانب الروسي في مشروع الضبعة يتم في شكل ممتاز وهناك توثيق كامل"، مؤكدًا أن "هذا سيؤدي إلى تحقيق الإنجازات والذي يأتي من خلال العمل الفني والتناغم الكامل بين الفريقين الروسي والمصري".وكان منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر، قد انطلق، صباح اليوم الخميس، والذي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع كل من مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام الروسي لمشروع محطة "الضبعة" النووي شركة "أتوم استروي إكسبورت".ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة "الضبعة" النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
https://sputnikarabic.ae/20231007/مصر-تبدأ-تركيب-مصيدة-قلب-المفاعل-في-الوحدة-الأولى-في-محطة-الضبعة-النووية-1081737093.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, محطة الضبعة النووية, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, محطة الضبعة النووية, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية: لدينا تعاون وثيق في المجال النووي مع روسيا

09:40 GMT 14.12.2023 (تم التحديث: 09:43 GMT 14.12.2023)
© Sputnik . WAEL MAGDIمنتدى تطوير الصناعة النووية في مصر
منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
صرح الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية، اليوم الخميس، أن "مصر منفتحة مع جميع الدول سواء داخل البريكس أو خارجها".
وأضاف الوكيل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "البرنامج النووي المصري هو برنامج شفاف وواضح وما يحد مصر فقط هو الجانب الاقتصادي للمشروع".
وبشأن التعاون المصري الروسي، أكد الوكيل أنه قديم وبدأ في منتصف القرن الماضي، مشيرًا إلى أن "مصر لديها تعاون وثيق في المجال النووي مع الجانب الروسي، منذ إنشاء المفاعل البحثي الأول ،والتي تديره هيئة الطاقة الذرية من عام 1961".
© Sputnik . WAEL MAGDI

منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر

منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي
1/2
© Sputnik . WAEL MAGDI

منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر

© Sputnik . WAEL MAGDI

منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر

منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي
2/2
© Sputnik . WAEL MAGDI

منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر

1/2
© Sputnik . WAEL MAGDI

منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر

2/2
© Sputnik . WAEL MAGDI

منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر

وأوضح الوكيل أن "التعاون مع الجانب الروسي في مشروع الضبعة يتم في شكل ممتاز وهناك توثيق كامل"، مؤكدًا أن "هذا سيؤدي إلى تحقيق الإنجازات والذي يأتي من خلال العمل الفني والتناغم الكامل بين الفريقين الروسي والمصري".
وكان منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر، قد انطلق، صباح اليوم الخميس، والذي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع كل من مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام الروسي لمشروع محطة "الضبعة" النووي شركة "أتوم استروي إكسبورت".
جانب من أعمال الإنشاء في محطة الضبعة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
مصر تبدأ تركيب مصيدة قلب المفاعل في الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية
7 أكتوبر, 02:02 GMT
ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة "الضبعة" النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
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