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https://sputnikarabic.ae/20231214/فيفا-يعلن-أسماء-المرشحين-الـ3-لجائزة-أفضل-لاعب-في-العالم-2023-1084105056.html
"فيفا" يعلن أسماء المرشحين الـ3 لجائزة أفضل لاعب في العالم 2023
"فيفا" يعلن أسماء المرشحين الـ3 لجائزة أفضل لاعب في العالم 2023
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة "ذا بيست"، لأفضل لاعب في العالم لعام 2023. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T16:18+0000
2023-12-14T16:18+0000
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ليونيل ميسي
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الأخبار
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وحسب بيان "فيفا"، يتنافس على الجائزة الثلاثي، ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، وإيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.وأضاف البيان أن حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2023 سيقام يوم 15 يناير/كانون الثاني المقبل في العاصمة البريطانية لندن.تُمنح الجائزة لأبرز اللاعبين أداءً في الفترة من 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى 20 أغسطس/آب 2023.يذكر أن ميسي كان قد فاز في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للمرة الثامنة في مسيرته، في الحفل السنوي الذي تقيمه مجلة "فرانس فوتبول".يشار إلى أن نفس الثلاثي كان يتصارع على الفوز بجائزة "بالون دور"، والتي حققها ميسي في النهاية.
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رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, كيليان مبابي, الأخبار
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, كيليان مبابي, الأخبار

"فيفا" يعلن أسماء المرشحين الـ3 لجائزة أفضل لاعب في العالم 2023

16:18 GMT 14.12.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEميسي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2022، 27 فبراير 2022
ميسي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2022، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة "ذا بيست"، لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.
وحسب بيان "فيفا"، يتنافس على الجائزة الثلاثي، ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، وإيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.
وأضاف البيان أن حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2023 سيقام يوم 15 يناير/كانون الثاني المقبل في العاصمة البريطانية لندن.
تُمنح الجائزة لأبرز اللاعبين أداءً في الفترة من 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى 20 أغسطس/آب 2023.
يذكر أن ميسي كان قد فاز في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للمرة الثامنة في مسيرته، في الحفل السنوي الذي تقيمه مجلة "فرانس فوتبول".
يشار إلى أن نفس الثلاثي كان يتصارع على الفوز بجائزة "بالون دور"، والتي حققها ميسي في النهاية.
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