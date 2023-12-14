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https://sputnikarabic.ae/20231214/-مساعدات-طبية-روسية-لمستشفى-الأطفال-المركزي-في-دمشق-1084119776.html
مساعدات طبية روسية لمستشفى الأطفال المركزي في دمشق
مساعدات طبية روسية لمستشفى الأطفال المركزي في دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بتقديم وفد من غرفة الرقابة والتفتيش والمحاسبة الروسية أجهزة ومعدات طبية لمستشفى الأطفال المركزي في العاصمة السورية... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T19:47+0000
2023-12-14T19:47+0000
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وعقد الوفد لقاءات مشتركة مع إدارة المستشفى تم خلالها توقيع اتفاقية تعاون حول تبادل الأدوية والخبرات وفتح باب التدريب للأطباء السوريين في روسيا على إجراء العمليات الجراحية المعقدة للأطفال، ضمن مراكز طبية مختصة.وقالت رئيسة الوفد، أرلوفا سفيتلانا، في تصريح لـ "سبوتنيك" إن: "تقديم المساعدات يتم بناء على الاحتياجات الموجودة بالمشفى، والتواصل الدائم مع الأطباء السوريين"، مشيرة إلى أنه "تم منح تراخيص لتدريب الأطباء في روسيا".وأشارت سفيتلانا إلى أن "تقديم الدعم للمشفى سيستمر خلال الفترة القادمة"، مبينة أن "المساعدات تتضمن تجهيزات نوعية وأدوية ومساعدات إنسانية للمشفى، وهدايا للأطفال بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة".وعقد الوفد الروسي اجتماعا مع إدارة المستشفى، تم خلاله بحث سبل تلبية احتياجاته من الأدوية وتقديم الخبرات الطبية اللازمة، وإمكانية إجراء عمليات جراحية نوعية مشتركة، وإقامة دورات تدريبية للكوادر الطبية، فضلاً عن تبادل الزيارات والتركيز على الاختصاصات النوعية مثل جراحة الأعصاب.وأشار مدير المستشفى الدكتور، رستم مكية، في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى حاجة المشفى الدائمة لمثل هذه المساعدات من الأدوية للأمراض المزمنة ومستلزمات العمليات الجراحية التي يصعب تأمينها جراء الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.ولفت الدكتور مكية إلى أن المعدات التي قدمها الوفد الروسي تنوعت بين أجهزة صدمة لمعالجة توقف القلب، وأجهزة سحب للمفرزات تستعمل في عمليات إنعاش المرضى، وأسرة خاصة بفحص الأطفال من الأعمار الصغيرة، ومعقمات، إضافة للهدايا التي ترسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا

مساعدات طبية روسية لمستشفى الأطفال المركزي في دمشق

19:47 GMT 14.12.2023
© Sputnikمساعدات روسية لمشفى الأطفال المركزي بدمشق
مساعدات روسية لمشفى الأطفال المركزي بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بتقديم وفد من غرفة الرقابة والتفتيش والمحاسبة الروسية أجهزة ومعدات طبية لمستشفى الأطفال المركزي في العاصمة السورية دمشق، كما قدم لنزلائه هدايا متنوعة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.
وعقد الوفد لقاءات مشتركة مع إدارة المستشفى تم خلالها توقيع اتفاقية تعاون حول تبادل الأدوية والخبرات وفتح باب التدريب للأطباء السوريين في روسيا على إجراء العمليات الجراحية المعقدة للأطفال، ضمن مراكز طبية مختصة.
© Sputnikمساعدات طبية روسية لمشفى الأطفال المركزي بدمشق
مساعدات طبية روسية لمشفى الأطفال المركزي بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
مساعدات طبية روسية لمشفى الأطفال المركزي بدمشق
© Sputnik
وقالت رئيسة الوفد، أرلوفا سفيتلانا، في تصريح لـ "سبوتنيك" إن: "تقديم المساعدات يتم بناء على الاحتياجات الموجودة بالمشفى، والتواصل الدائم مع الأطباء السوريين"، مشيرة إلى أنه "تم منح تراخيص لتدريب الأطباء في روسيا".
وأشارت سفيتلانا إلى أن "تقديم الدعم للمشفى سيستمر خلال الفترة القادمة"، مبينة أن "المساعدات تتضمن تجهيزات نوعية وأدوية ومساعدات إنسانية للمشفى، وهدايا للأطفال بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة".
© Sputnik أرلوفا سفيتلانا
 أرلوفا سفيتلانا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
أرلوفا سفيتلانا
© Sputnik

وأكد عضو الوفد ورئيس لجنة المحاسبة في الميزانية الروسية،ألكسندر ديمييديف، بدوره في تصريح لـ "سبوتنيك": "أهمية المساعدات المقدمة للمستشفى من أجل المساهمة في إنقاذ حياة الأطفال، متمنيا الصحة والعافية لأطفال سوريا".

وعقد الوفد الروسي اجتماعا مع إدارة المستشفى، تم خلاله بحث سبل تلبية احتياجاته من الأدوية وتقديم الخبرات الطبية اللازمة، وإمكانية إجراء عمليات جراحية نوعية مشتركة، وإقامة دورات تدريبية للكوادر الطبية، فضلاً عن تبادل الزيارات والتركيز على الاختصاصات النوعية مثل جراحة الأعصاب.
وأشار مدير المستشفى الدكتور، رستم مكية، في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى حاجة المشفى الدائمة لمثل هذه المساعدات من الأدوية للأمراض المزمنة ومستلزمات العمليات الجراحية التي يصعب تأمينها جراء الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.
© Sputnikمدير مشفى الأطفال المركزي في دمشق الدكتور رستم مكية
مدير مشفى الأطفال المركزي في دمشق الدكتور رستم مكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
مدير مشفى الأطفال المركزي في دمشق الدكتور رستم مكية
© Sputnik
ولفت الدكتور مكية إلى أن المعدات التي قدمها الوفد الروسي تنوعت بين أجهزة صدمة لمعالجة توقف القلب، وأجهزة سحب للمفرزات تستعمل في عمليات إنعاش المرضى، وأسرة خاصة بفحص الأطفال من الأعمار الصغيرة، ومعقمات، إضافة للهدايا التي ترسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى.
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