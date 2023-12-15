https://sputnikarabic.ae/20231215/التعلم-العميق-علماء-يتوصلون-لمفتاح-التفوق-المدرسي-للطلاب-1084134202.html

"التعلم العميق"... علماء يتوصلون لمفتاح التفوق المدرسي للطلاب

"التعلم العميق"... علماء يتوصلون لمفتاح التفوق المدرسي للطلاب

توصل مجموع من خبراء التعليم من خلال دراسة أجريت مع جامعة فليندرز وكلية ملبورن للدراسات العليا في التعليم، أن أقل من ثلث المعلمين يشركون الطلاب في التعلم... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T10:41+0000

2023-12-15T10:41+0000

2023-12-15T10:41+0000

مجتمع

علوم

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وبحسب الدراسة، تشهد الأيام الأخيرة، اتساعًا في الفجوة بين احتياجات الطلاب التعليمية وبين قدرات المعلمين المهنية على مواكبة التغييرات الحضارية السريعة، حيث تزداد الحاجة إلى توظيف العديد من الوسائل والأساليب والاستراتيجيات التربوية الحديثة، للسعي نحو تطوير مهارات الطلاب على التفكير والبحث والنقد والإصغاء والانضباط، إلى الحد الأقصى الممكن ومن أجل الوصول إلى المرحلة المرجوة.تقول الأستاذة هيلين ستيفنسون، الباحثة في جامعة جنوب أستراليا، إن المعلمين بحاجة إلى مزيد من الدعم لتخطيط الدروس التفاعلية والبناءة التي تعزز "التعلم العميق".وأشارت ستيفنسون إلى أنه "في دراستنا، تم اعتبار نحو 70% من محتوى الفصل الدراسي سلبيًا (حيث لم يكن لدى الطلاب سوى القليل من المدخلات الملحوظة)، أو "نشطًا" حيث ربما كانوا يفعلون شيئًا بسيطًا، مثل الإجابة على الأسئلة، ووجدنا أن تعلم الطلاب يتحسن كثيرًا عندما يقضي الطلاب وقتًا أطول في الانخراط في أنشطة معقدة تعزز التعلم العميق والمفاهيمي".وتتابع ستيفنسون، قائلة: "على المستوى الأساسي، يحتاج المعلمون إلى التفكير في كيفية تعديل أنشطة الفصول الدراسية الحالية، بحيث تكون هناك المزيد من المهام التي ترتبط في التعلم العملي، حيث أن المشاركة التفاعلية في الفصول الدراسية هي المكان الذي يشارك فيه الطلاب في أنشطة مع طلاب آخرين تحفزهم على تطوير فهم أعمق، كما يصدرون الأحكام ويقترحون وينتقدون الحجج والآراء، ويعملون على إيجاد حلول للمشكلات، ويمكن أن تساعدهم هذه الأنشطة أيضًا على تطوير مهارات التفكير النقدي والاستدلال، وكلها تنبئ بتحسين التعلم".وتوصلت الدراسة أيضا إلى أنه "يجب دعم المعلمين للقيام بالتطوير المهني لتحويل تفكيرهم نحو الممارسات، التي تدعم التعلم الأعمق ونتائج أفضل للطلاب".

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