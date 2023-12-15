https://sputnikarabic.ae/20231215/ارتفاع-مستوى-الصوديوم-في-الدم-أسبابه-وأعراضه-وطرق-علاجه-1084132962.html

ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم... أسبابه وأعراضه وطرق علاجه

ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم... أسبابه وأعراضه وطرق علاجه

ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم، أو فرط صوديوم الدم، هي مصطلحات تستخدم للتعريف عن حالة طبية يرتفع فيها مستوى الصوديوم في جسم الإنسان لما يفوق نسبة 145 ملليمول/... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T10:27+0000

2023-12-15T10:27+0000

2023-12-15T10:27+0000

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سنتعرف في هذا المقال على ما الذي يعنيه مصطلح ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم، وتأثيره على صحة الإنسان وأعراضه، بالإضافة لتوصيات الأطباء والوقاية منه.ارتفاع مستوى الصوديوم في الدميعتبر الصوديوم أحد كهارل الجسم (المعادن التي تحمل شحنة كهربائية عنما تنحل في سوائل الجسم كالدم)، وعند حدوث ارتفاع بمستوى الصوديوم في الدم مقارنة بكمية الماء، تعرف هذه الحالة بـ"فرط صوديوم الماء".يصيب فرط صوديوم الدم جميع الفئات العمرية بالتحديد كبار السن والأطفال، ويعود سببه لقلة شرب السوائل وزيادة تناول الأطعمة، التي تحتوي على الصوديوم، الأمر الذي يتسبب بانكماش للخلايا العصبية، الذي ينعكس سلبا على الدماغ.يعتبر الحفاظ على تركيز الصوديوم في بلازما الدم هو نتيجة للعمل المشترك للعديد من أعضاء الجسم كالغدة النخامية والغدة الصنوبرية والغدد الكظرية والكلى والجدار الأذيني.أعراضهيمكن أن يتسبب ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم لإنكماش في خلايا الدم، الأمر الذي يمكن أن يتسبب بالغيبوبة وشلل في عضلات الرئة، وتنعكس هذه الأعراض على سرعة تطور حالة ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم.العلامة الأكثر تميزًا لارتفاع مستوى الصوديوم في الدم هي "العطش".وتشمل الأعراض المبكرة الأخرى انخفاضا للشهية والغثيان والقيء، ليتأثر الجهاز العصبي المركزي بشكل خاص، ليحدث تهيجا مفرطا، وضعف الإحساس بالتوازن.ومن الممكن حدوث نوبات من الارتباك والذعر تتميز بصلابة العضلات والوخز العضلي وتشنجات مؤلمة.وبسبب ارتفاع ضغط الدم، يعاني المريض المصاب بفرط صوديوم الدم من ثقل في الجزء الخلفي من الرأس، مع ألم مترافق.وفي حالة فقدان كمية كبيرة من السوائل (شكل نقص حجم الدم)، ينخفض ​​ضغط الدم، ما يتسبب بحدوث الصداع وسواد في العينين وأحيانًا فقدان للوعي، وغالبا ما يلاحظ تورم للأطراف السفلية.أسبابهغالبًا ما يكون لهذه الحالة عوامل عدة، بشكل مشروط، إذ يمكن اعتبار السبب الفسيولوجي (غير المرتبط بأي مرض) نشاطًا بدنيًا مكثفًا واضطرابات غذائية مثل الإفراط في تناول الطعام، أو عدم كفاية استهلاك مياه الشرب أو تناول المياه المعدنية لفترة طويلة. الأسباب المرضية لفرط صوديوم الدم، وهي:نقص السوائليمكن أن يحدث فقدان الماء من خلال الجلد (التعرق)، والجهاز الهضمي (الغثيان والقيء)، وفي البول (داء السكري أو مرض السكري الكاذب، المرحلة البولية من الفشل الكلوي الحاد، التهاب كبيبات الكلى)، الفشل في شرب كميات كافية من الماء (على سبيل المثال، أثناء الغيبوبة) يمكن أن يسبب فرط صوديوم الدم.الإفراط في تناول الصوديومفي كثير من الأحيان يتم استفزازه عن طريق الإدارة غير المنضبطة لمحاليل المفرطة التوتر مثل كلوريد الصوديوم أو البيكربونات أو المحاليل الأخرى التي تحتوي على الصوديوم. يحدث فرط صوديوم الدم بسبب شرب مياه البحر واستخدام سوائل غسيل الكلى التي تحتوي على تركيزات عالية من الصوديوم.انخفاض إفراز الصوديوميحدث احتباس الصوديوم في الجسم بسبب زيادة إفراز الرينين في الجهاز المجاور للكبيبات في الكلى أو القشرانيات المعدنية في الغدد الكظرية (فرط ألدوستيرونية أولي وثانوي). الأسباب هي قصور القلب الاحتقاني وأمراض الكبد والكلى ومتلازمة "كون".تناول الأدويةغالبًا ما يتم تعزيز فرط صوديوم الدم عن طريق مدرات البول، خاصة تلك التي تزيد من الضغط الأسموزي للدم (مانيتول). يتطور فرط صوديوم الدم أيضًا أثناء العلاج بالأدوية التي تمنع تأثير الهرمون المضاد لإدرار البول على الكلى (فابتانس، ديميكلوسكلين).المضاعفات المحتملةفرط صوديوم الدم لديه نسبة عالية جدًا من الآثار الضارة، بما في ذلك تلك القاتلة. وتشمل هذه الآثار الوذمة الدماغية، تخثر الأوعية الدموية في الجمجمة والغيبوبة. من الممكن أيضًا حدوث مضاعفات بسبب العلاج غير المناسب، حيث أنه في حالة فرط صوديوم الدم المزمن، تبدأ المواد العضوية النشطة تناضحيًا (الأوسموليتات) في التراكم في الخلايا العصبية كآلية تعويضية.عندما يتم إعطاء المحاليل المنخفضة التوتر بسرعة كبيرة جدًا، لا يتوفر للأسموليتات الوقت لمغادرة الخلايا العصبية، ونتيجة لذلك، يندفع الماء إلى الخلايا وتتطور وذمة الدماغ. في بعض الأحيان، مع دورة طويلة، لوحظ اعتلال عضلة القلب بالكهرباء الستيرويد مع نخر يزيد ارتفاع ضغط الدم الشرياني من خطر حدوث مضاعفات مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية. تم وصف حالات معزولة من انحلال الربيدات يتبعها فشل كلوي حاد لدى المرضى الذين يعانون من فرط صوديوم الدم.التشخيصتتم مراقبة المرضى الذين يعانون من هذه الحالة من قبل اختصاصيي الإنعاش مع اختصاصيي الغدد الصماء.أثناء الفحص، يجب الانتباه لفرط المنعكسات وحركة العضلات ووضوح الوعي. من المهم تحديد نوع فرط صوديوم الدم، لأن مسار أنواع مختلفة من الأمراض يختلف، وهي تركز على أعراض مثل علامات الجفاف (جفاف الجلد والأغشية المخاطية، وانخفاض التورم) أو الوذمة المحيطية ومؤشرات الضغط.قبل الحصول على النتائج المخبرية، يتم التمييز بين فرط صوديوم الدم في المقام الأول ونقص صوديوم الدم بسبب أعراض سريرية متشابهة جدًا. لتأكيد التشخيص وتحديد سبب الحالة، يتم استخدام التقنيات التالية:البحوث المخبريةيتم قياس تركيز الصوديوم في الدم والأوسمولية. في اختبار الدم البيوكيميائي، يتم تقييم مستويات الغلوكوز واليوريا والكرياتينين والترانساميناسات الكبدية (ALT، AST). في حالة الاشتباه بفرط الألدوستيرون الأولي، يتم فحص نسبة الرينين إلى الألدوستيرون. تتم دراسة الثقل النوعي والأسمولية للبول ومحتوى الصوديوم والبروتين والغلوكوز فيه.البحوث الآليةإن تحديد حجم قاع الأوعية الدموية عن طريق قياس الضغط الوريدي المركزي في الأوردة تحت الترقوة يوفر مساعدة لا تقدر بثمن في توضيح نوع فرط صوديوم الدم. لتشخيص الأمراض التي قد تسبب هذه الارتفاع، يتم إجراء فحص مقطعي للبطن وتخطيط صدى القلب.العلاجالشرط الرئيسي للعلاج الناجح هو المراقبة المستمرة لتوازن الماء (مع الأخذ بعين الاعتبار كمية السوائل التي يتم حقنها وإفرازها) وتركيز إلكتروليتات الدم. يشمل العلاج المجالات الرئيسية التالية:تجديد نقص السوائلفي شكل نقص حجم الدم من فرط صوديوم الدم، من الضروري استعادة المستوى المناسب من الماء الحار في الجسم.يتم إعطاء المرضى الواعين ترطيبًا عن طريق الفم.انخفاض نشط في مستويات الصوديوم في البلازمالتعزيز إفراز الصوديوم، يشار إلى مدرات البول الحلقية (فوروسيميد). بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام محلول 5% من دكستروز أو الغلوكوز مع الأنسولين.يتم تقليل مستوى الصوديوم تدريجيًا (في الحالة الحادة - لا يزيد عن 1 ملليمول/ ساعة، في الحالة المزمنة - لا يزيد عن 8 ملليمول/ يوم)، لأن معدل التصحيح المرتفع يرتبط بخطر الوذمة الدماغية.علاج المرض الأساسي.يتم إيلاء اهتمام خاص لفرط صوديوم الدم الذي يتطور على خلفية مرض السكري الكاذب (المركزي أو الكلوي أو الناجم عن المخدرات)، لأنه إذا كان هناك نقص في الهرمون المضاد لإدرار البول دون علاج بديل، فسيكون العلاج غير فعال. يوصى باستخدام نظائرها الاصطناعية من ADH (ديزموبريسين).نصائح الأطباء للوقايةيقدم الأطباء والمختصون عددا من النصائح للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم، وهي كالتالي:قد يوصي طبيبك بتناول مكملات البوتاسيوم أو يصف أدوية لاستعادة مستويات البوتاسيوم الطبيعية.

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