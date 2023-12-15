ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم... أسبابه وأعراضه وطرق علاجه
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ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم، أو فرط صوديوم الدم، هي مصطلحات تستخدم للتعريف عن حالة طبية يرتفع فيها مستوى الصوديوم في جسم الإنسان لما يفوق نسبة 145 ملليمول/ لتر، متجاوزا التركيز الطبيعي في بلازما الدم 136- 145 ملليمول/ لتر. ما هو فرط صوديوم الدم وأعراضه وأسبابه وكيف يتم تشخيصه وعلاجه؟، بالإضافة لأهم توصيات الأطباء وطرق الوقاية منه.
سنتعرف في هذا المقال على ما الذي يعنيه مصطلح ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم، وتأثيره على صحة الإنسان وأعراضه، بالإضافة لتوصيات الأطباء والوقاية منه.
ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم
يعتبر الصوديوم أحد كهارل الجسم (المعادن التي تحمل شحنة كهربائية عنما تنحل في سوائل الجسم كالدم)، وعند حدوث ارتفاع بمستوى الصوديوم في الدم مقارنة بكمية الماء، تعرف هذه الحالة بـ"فرط صوديوم الماء".
يصيب فرط صوديوم الدم جميع الفئات العمرية بالتحديد كبار السن والأطفال، ويعود سببه لقلة شرب السوائل وزيادة تناول الأطعمة، التي تحتوي على الصوديوم، الأمر الذي يتسبب بانكماش للخلايا العصبية، الذي ينعكس سلبا على الدماغ.
يعتبر الحفاظ على تركيز الصوديوم في بلازما الدم هو نتيجة للعمل المشترك للعديد من أعضاء الجسم كالغدة النخامية والغدة الصنوبرية والغدد الكظرية والكلى والجدار الأذيني.
أعراضه
يمكن أن يتسبب ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم لإنكماش في خلايا الدم، الأمر الذي يمكن أن يتسبب بالغيبوبة وشلل في عضلات الرئة، وتنعكس هذه الأعراض على سرعة تطور حالة ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم.
العلامة الأكثر تميزًا لارتفاع مستوى الصوديوم في الدم هي "العطش".
وتشمل الأعراض المبكرة الأخرى انخفاضا للشهية والغثيان والقيء، ليتأثر الجهاز العصبي المركزي بشكل خاص، ليحدث تهيجا مفرطا، وضعف الإحساس بالتوازن.
4 سبتمبر, 15:19 GMT
ومن الممكن حدوث نوبات من الارتباك والذعر تتميز بصلابة العضلات والوخز العضلي وتشنجات مؤلمة.
وبسبب ارتفاع ضغط الدم، يعاني المريض المصاب بفرط صوديوم الدم من ثقل في الجزء الخلفي من الرأس، مع ألم مترافق.
وفي حالة فقدان كمية كبيرة من السوائل (شكل نقص حجم الدم)، ينخفض ضغط الدم، ما يتسبب بحدوث الصداع وسواد في العينين وأحيانًا فقدان للوعي، وغالبا ما يلاحظ تورم للأطراف السفلية.
أسبابه
غالبًا ما يكون لهذه الحالة عوامل عدة، بشكل مشروط، إذ يمكن اعتبار السبب الفسيولوجي (غير المرتبط بأي مرض) نشاطًا بدنيًا مكثفًا واضطرابات غذائية مثل الإفراط في تناول الطعام، أو عدم كفاية استهلاك مياه الشرب أو تناول المياه المعدنية لفترة طويلة. الأسباب المرضية لفرط صوديوم الدم، وهي:
نقص السوائل
يمكن أن يحدث فقدان الماء من خلال الجلد (التعرق)، والجهاز الهضمي (الغثيان والقيء)، وفي البول (داء السكري أو مرض السكري الكاذب، المرحلة البولية من الفشل الكلوي الحاد، التهاب كبيبات الكلى)، الفشل في شرب كميات كافية من الماء (على سبيل المثال، أثناء الغيبوبة) يمكن أن يسبب فرط صوديوم الدم.
الإفراط في تناول الصوديوم
في كثير من الأحيان يتم استفزازه عن طريق الإدارة غير المنضبطة لمحاليل المفرطة التوتر مثل كلوريد الصوديوم أو البيكربونات أو المحاليل الأخرى التي تحتوي على الصوديوم. يحدث فرط صوديوم الدم بسبب شرب مياه البحر واستخدام سوائل غسيل الكلى التي تحتوي على تركيزات عالية من الصوديوم.
انخفاض إفراز الصوديوم
يحدث احتباس الصوديوم في الجسم بسبب زيادة إفراز الرينين في الجهاز المجاور للكبيبات في الكلى أو القشرانيات المعدنية في الغدد الكظرية (فرط ألدوستيرونية أولي وثانوي). الأسباب هي قصور القلب الاحتقاني وأمراض الكبد والكلى ومتلازمة "كون".
تناول الأدوية
غالبًا ما يتم تعزيز فرط صوديوم الدم عن طريق مدرات البول، خاصة تلك التي تزيد من الضغط الأسموزي للدم (مانيتول). يتطور فرط صوديوم الدم أيضًا أثناء العلاج بالأدوية التي تمنع تأثير الهرمون المضاد لإدرار البول على الكلى (فابتانس، ديميكلوسكلين).
المضاعفات المحتملة
فرط صوديوم الدم لديه نسبة عالية جدًا من الآثار الضارة، بما في ذلك تلك القاتلة. وتشمل هذه الآثار الوذمة الدماغية، تخثر الأوعية الدموية في الجمجمة والغيبوبة. من الممكن أيضًا حدوث مضاعفات بسبب العلاج غير المناسب، حيث أنه في حالة فرط صوديوم الدم المزمن، تبدأ المواد العضوية النشطة تناضحيًا (الأوسموليتات) في التراكم في الخلايا العصبية كآلية تعويضية.
عندما يتم إعطاء المحاليل المنخفضة التوتر بسرعة كبيرة جدًا، لا يتوفر للأسموليتات الوقت لمغادرة الخلايا العصبية، ونتيجة لذلك، يندفع الماء إلى الخلايا وتتطور وذمة الدماغ. في بعض الأحيان، مع دورة طويلة، لوحظ اعتلال عضلة القلب بالكهرباء الستيرويد مع نخر يزيد ارتفاع ضغط الدم الشرياني من خطر حدوث مضاعفات مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية. تم وصف حالات معزولة من انحلال الربيدات يتبعها فشل كلوي حاد لدى المرضى الذين يعانون من فرط صوديوم الدم.
التشخيص
تتم مراقبة المرضى الذين يعانون من هذه الحالة من قبل اختصاصيي الإنعاش مع اختصاصيي الغدد الصماء.
أثناء الفحص، يجب الانتباه لفرط المنعكسات وحركة العضلات ووضوح الوعي. من المهم تحديد نوع فرط صوديوم الدم، لأن مسار أنواع مختلفة من الأمراض يختلف، وهي تركز على أعراض مثل علامات الجفاف (جفاف الجلد والأغشية المخاطية، وانخفاض التورم) أو الوذمة المحيطية ومؤشرات الضغط.
قبل الحصول على النتائج المخبرية، يتم التمييز بين فرط صوديوم الدم في المقام الأول ونقص صوديوم الدم بسبب أعراض سريرية متشابهة جدًا. لتأكيد التشخيص وتحديد سبب الحالة، يتم استخدام التقنيات التالية:
البحوث المخبرية
يتم قياس تركيز الصوديوم في الدم والأوسمولية. في اختبار الدم البيوكيميائي، يتم تقييم مستويات الغلوكوز واليوريا والكرياتينين والترانساميناسات الكبدية (ALT، AST). في حالة الاشتباه بفرط الألدوستيرون الأولي، يتم فحص نسبة الرينين إلى الألدوستيرون. تتم دراسة الثقل النوعي والأسمولية للبول ومحتوى الصوديوم والبروتين والغلوكوز فيه.
البحوث الآلية
إن تحديد حجم قاع الأوعية الدموية عن طريق قياس الضغط الوريدي المركزي في الأوردة تحت الترقوة يوفر مساعدة لا تقدر بثمن في توضيح نوع فرط صوديوم الدم. لتشخيص الأمراض التي قد تسبب هذه الارتفاع، يتم إجراء فحص مقطعي للبطن وتخطيط صدى القلب.
24 فبراير, 10:01 GMT
العلاج
الشرط الرئيسي للعلاج الناجح هو المراقبة المستمرة لتوازن الماء (مع الأخذ بعين الاعتبار كمية السوائل التي يتم حقنها وإفرازها) وتركيز إلكتروليتات الدم. يشمل العلاج المجالات الرئيسية التالية:
تجديد نقص السوائل
في شكل نقص حجم الدم من فرط صوديوم الدم، من الضروري استعادة المستوى المناسب من الماء الحار في الجسم.
يتم إعطاء المرضى الواعين ترطيبًا عن طريق الفم.
في حالة القيء والاضطرابات العقلية والغيبوبة، يتم استخدام محلول كلوريد الصوديوم لبمنخفض التوتر (0.5%) عن طريق الوريد، ما يقلل أيضًا من تركيز الصوديوم في الدم.
انخفاض نشط في مستويات الصوديوم في البلازما
لتعزيز إفراز الصوديوم، يشار إلى مدرات البول الحلقية (فوروسيميد). بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام محلول 5% من دكستروز أو الغلوكوز مع الأنسولين.
يتم تقليل مستوى الصوديوم تدريجيًا (في الحالة الحادة - لا يزيد عن 1 ملليمول/ ساعة، في الحالة المزمنة - لا يزيد عن 8 ملليمول/ يوم)، لأن معدل التصحيح المرتفع يرتبط بخطر الوذمة الدماغية.
علاج المرض الأساسي.
يتم إيلاء اهتمام خاص لفرط صوديوم الدم الذي يتطور على خلفية مرض السكري الكاذب (المركزي أو الكلوي أو الناجم عن المخدرات)، لأنه إذا كان هناك نقص في الهرمون المضاد لإدرار البول دون علاج بديل، فسيكون العلاج غير فعال. يوصى باستخدام نظائرها الاصطناعية من ADH (ديزموبريسين).
نصائح الأطباء للوقاية
يقدم الأطباء والمختصون عددا من النصائح للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم، وهي كالتالي:
تحقيق توازن الماء: في حالة فرط صوديوم الدم، غالبًا ما تكون استعادة توازن الماء الطبيعي في الجسم مطلوبة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق شرب كمية كافية من السوائل. وقد يوصي طبيبك بشرب المزيد من الماء، أو في الحالات الأكثر شدة، وصف السوائل عن طريق الوريد.
العلاج المرتبط بالسبب: إذا كان فرط صوديوم الدم ناتجًا عن مرض معين أو حالة طبية معينة، فيجب أن يهدف العلاج إلى القضاء على السبب الأساسي أو السيطرة عليه، على سبيل المثال، في حالة مرض السكري الكاذب، يمكن وصف الأدوية لتطبيع مستويات الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) أو تنظيم إفراز الماء.
تجنب فقدان الصوديوم: في بعض الحالات، قد يكون فرط صوديوم الدم بسبب فقدان الصوديوم، في مثل هذه الحالات، قد يوصي طبيبك بالحد من تناول الصوديوم الغذائي وتنفيذ استراتيجيات للحفاظ على الصوديوم في جسمك.
تصحيح توازن الشوارد الكهربائية: غالبًا ما يتطلب فرط صوديوم الدم أيضًا تصحيح الشوارد الأخرى في الجسم، مثل البوتاسيوم.
قد يوصي طبيبك بتناول مكملات البوتاسيوم أو يصف أدوية لاستعادة مستويات البوتاسيوم الطبيعية.