https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحييد-3-عناصر-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-إثر-غارة-جوية--1084143447.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد 3 عناصر لـ"حزب الله" في جنوب لبنان إثر غارة جوية
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد 3 عناصر لـ"حزب الله" في جنوب لبنان إثر غارة جوية
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بقيام قواته الجوية بمهاجمة البنية التحتية لـ"حزب الله" وتحييد ثلاثة مقاتلين على الأقل في لبنان. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T11:33+0000
2023-12-15T11:33+0000
2023-12-15T11:33+0000
لبنان
اسرائيل
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/15/1083338953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc78e1fd93540a445e816cecc5ca6a9d.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الجوية نفذت طلعة جوية صباح اليوم الجمعة وضربت نقاط تمركز لقوات "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحييد 3 عناصر للحزب. وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده، في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال "حزب الله"، في بيان، إنه استهدف، أمس الخميس، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقعين للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف بالمدفعية ثكنة "يفتاح" (بلدة قدَس اللبنانية المحتلة) وتجمعًا لجنوده في محيطها، كما استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. وأضاف أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف نقاط انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع "شوميرا" بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، بحسب البيان.
https://sputnikarabic.ae/20231215/رئيس-بلدية-كفرشوبا-إلقاء-إسرائيل-لمناشير-تحذيرية-مؤشر-أن-هناك-نية-باستهداف-البلدة-والمدنيين-1084132780.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/15/1083338953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e41a41b85b671e93d42076b9cfac242.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, اسرائيل, العالم العربي, العالم
لبنان, اسرائيل, العالم العربي, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد 3 عناصر لـ"حزب الله" في جنوب لبنان إثر غارة جوية
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بقيام قواته الجوية بمهاجمة البنية التحتية لـ"حزب الله" وتحييد ثلاثة مقاتلين على الأقل في لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الجوية نفذت طلعة جوية صباح اليوم الجمعة وضربت نقاط تمركز لقوات "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحييد 3 عناصر للحزب.
وقامت القوات الجوية الإسرائيلية مؤخرا بتحييد مقاتل في لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وفي الصباح أصابت رجلين مسلحين في لبنان.
وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده
، في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال "حزب الله
"، في بيان، إنه استهدف، أمس الخميس، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقعين للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف بالمدفعية ثكنة "يفتاح" (بلدة قدَس اللبنانية المحتلة) وتجمعًا لجنوده في محيطها، كما استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
وأضاف أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف نقاط انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع "شوميرا" بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، بحسب البيان.