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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج أشهرا إضافية للقضاء على "حماس".. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج أشهرا إضافية للقضاء على "حماس".. فيديو وصور
أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن القضاء على حركة "حماس" في غزة سوف يستغرق أشهرا إضافية. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T11:15+0000
2023-12-15T11:16+0000
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طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج أشهرا إضافية للقضاء على "حماس".. فيديو وصور

11:15 GMT 15.12.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 15.12.2023)
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أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن القضاء على حركة "حماس" في غزة سوف يستغرق أشهرا إضافية.
وتستمر المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في عدة محاور من قطاع غزة في ظل استمرار العملية البرية الإسرائيلية في القطاع مدعومة بقصف جوي موسع.
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12:26 GMT 15.12.2023
مشاهد تظهر آثار دمار خلفه الجيش الإسرائيلي جراء قصفه على أحد المنازل في بلدة مركبا جنوبي لبنان مساء الأمس الخميس
12:20 GMT 15.12.2023
إعلام فلسطيني يعلن عن استهداف إسرائيلي لمدينة خان يونس بقنابل دخانية جنوبي قطاع غزة
12:19 GMT 15.12.2023
الجيش الإسرائيلي في بيان:
"قامت قوات الجيش الإسرائيلي، بتأمين مركز القيادة والسيطرة لكتيبة الشجاعية التابعة لحماس. خلال العملية، قتلت القوات عددا من مقاتلي حماس ودمرت فتحة نفق كانوا يستخدمونها، كذلك تم قصف المركز بالطائرات والدبابات".
12:13 GMT 15.12.2023
رئيس بلدية كفرشوبا: إلقاء إسرائيل لمناشير تحذيرية مؤشر أن هناك نية باستهداف البلدة والمدنيين
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
رئيس بلدية كفرشوبا: إلقاء إسرائيل لمناشير تحذيرية مؤشر أن هناك نية باستهداف البلدة والمدنيين
10:00 GMT
12:13 GMT 15.12.2023
سوليفان: هناك مرحلة جديدة في الحرب على غزة تركز على استهداف قيادات "حماس"
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
سوليفان: هناك مرحلة جديدة في الحرب على غزة تركز على استهداف قيادات "حماس"
09:51 GMT
11:44 GMT 15.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن أن طائراته هاجمت ودمرت بنى تحتية لأجهزة الأمن التابعة لـ"حماس" على الحدود بين قطاع غزة ومصر
11:22 GMT 15.12.2023
11:18 GMT 15.12.2023
قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة تأوي نازحين وسط مدينة خان يونس يسفر عن 5 قتلى فلسطينيين
11:17 GMT 15.12.2023
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
جنود إسرائيليون يقتحمون مسجدا ويتلون صلاة يهودية عبر مكبر للصوت... فيديو
07:55 GMT
10:36 GMT 15.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعثر على جثتي جنديين أسيرين من المحتجزين في غزة
09:58 GMT 15.12.2023
تعليقا على الغناء في مسجد في جنين… بن غفير: إقالة الجنود قرار مشين ويؤذي معنوياتنا
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
تعليقا على الغناء في مسجد في جنين… بن غفير: إقالة الجنود قرار مشين ويؤذي معنوياتنا
08:25 GMT
09:51 GMT 15.12.2023
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي المجيدية وكفرشوبا في جنوب لبنان.
09:42 GMT 15.12.2023
سوليفان يبحث مع رئيس "الموساد" إمكانية إتمام صفقة تبادل رهائن جديدة مع "حماس"
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
سوليفان يبحث مع رئيس "الموساد" إمكانية إتمام صفقة تبادل رهائن جديدة مع "حماس"
07:06 GMT
09:33 GMT 15.12.2023
مقطع فيديو متداول لأجزاء من السوق المركزي في مخيم جباليا، التي تحولت إلى مقابر جماعية
09:32 GMT 15.12.2023
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان:
سأبحث مع الرئيس عباس تعزيز قوات الأمن الفلسطينية وبسط السيطرة في الضفة الغربية.
09:27 GMT 15.12.2023
رئيس الوزراء البلجيكي: الوضع يزداد سوءا في غزة ويجب وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة المدنيين
09:23 GMT 15.12.2023
وزير خارجية النرويج: من الضروري وقف الحرب في غزة وإنهاء المعاناة الهائلة هناك.
09:13 GMT 15.12.2023
ليبرمان: الحرب على حركة حماس في غزة هي تمهيد للحرب على حزب الله في لبنان
09:11 GMT 15.12.2023
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:
25 ألف قتيل فلسطيني بينهم 10 آلاف طفل، وذلك حتى اليوم 70 منذ تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة
09:06 GMT 15.12.2023
تشييع حاشد لقتلى مدينة جنين، الذين قتلوا خلال التصدي للاقتحام الإسرائيلي الذي استمر، ثلاثة أيام
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