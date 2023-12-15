تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج أشهرا إضافية للقضاء على "حماس".. فيديو وصور

وتستمر المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في عدة محاور من قطاع غزة في ظل استمرار العملية البرية الإسرائيلية في القطاع مدعومة بقصف جوي موسع.
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يتبع
أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن القضاء على حركة "حماس" في غزة سوف يستغرق أشهرا إضافية.
12:26 GMT 15.12.2023
مشاهد تظهر آثار دمار خلفه الجيش الإسرائيلي جراء قصفه على أحد المنازل في بلدة مركبا جنوبي لبنان مساء الأمس الخميس
12:20 GMT 15.12.2023
إعلام فلسطيني يعلن عن استهداف إسرائيلي لمدينة خان يونس بقنابل دخانية جنوبي قطاع غزة
12:19 GMT 15.12.2023
الجيش الإسرائيلي في بيان:
"قامت قوات الجيش الإسرائيلي، بتأمين مركز القيادة والسيطرة لكتيبة الشجاعية التابعة لحماس. خلال العملية، قتلت القوات عددا من مقاتلي حماس ودمرت فتحة نفق كانوا يستخدمونها، كذلك تم قصف المركز بالطائرات والدبابات".
12:13 GMT 15.12.2023
رئيس بلدية كفرشوبا: إلقاء إسرائيل لمناشير تحذيرية مؤشر أن هناك نية باستهداف البلدة والمدنيين
12:13 GMT 15.12.2023
سوليفان: هناك مرحلة جديدة في الحرب على غزة تركز على استهداف قيادات "حماس"
11:44 GMT 15.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن أن طائراته هاجمت ودمرت بنى تحتية لأجهزة الأمن التابعة لـ"حماس" على الحدود بين قطاع غزة ومصر
11:22 GMT 15.12.2023
11:18 GMT 15.12.2023
قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة تأوي نازحين وسط مدينة خان يونس يسفر عن 5 قتلى فلسطينيين
11:17 GMT 15.12.2023
10:36 GMT 15.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعثر على جثتي جنديين أسيرين من المحتجزين في غزة
09:58 GMT 15.12.2023
تعليقا على الغناء في مسجد في جنين… بن غفير: إقالة الجنود قرار مشين ويؤذي معنوياتنا
09:51 GMT 15.12.2023
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي المجيدية وكفرشوبا في جنوب لبنان.
09:42 GMT 15.12.2023
سوليفان يبحث مع رئيس "الموساد" إمكانية إتمام صفقة تبادل رهائن جديدة مع "حماس"
09:33 GMT 15.12.2023
مقطع فيديو متداول لأجزاء من السوق المركزي في مخيم جباليا، التي تحولت إلى مقابر جماعية
09:32 GMT 15.12.2023
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان:
سأبحث مع الرئيس عباس تعزيز قوات الأمن الفلسطينية وبسط السيطرة في الضفة الغربية.
09:27 GMT 15.12.2023
رئيس الوزراء البلجيكي: الوضع يزداد سوءا في غزة ويجب وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة المدنيين
09:23 GMT 15.12.2023
وزير خارجية النرويج: من الضروري وقف الحرب في غزة وإنهاء المعاناة الهائلة هناك.
09:13 GMT 15.12.2023
ليبرمان: الحرب على حركة حماس في غزة هي تمهيد للحرب على حزب الله في لبنان
09:11 GMT 15.12.2023
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:
25 ألف قتيل فلسطيني بينهم 10 آلاف طفل، وذلك حتى اليوم 70 منذ تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة
09:06 GMT 15.12.2023
تشييع حاشد لقتلى مدينة جنين، الذين قتلوا خلال التصدي للاقتحام الإسرائيلي الذي استمر، ثلاثة أيام