عربي
الجيش الروسي ينفذ 40 ضربة واسعة النطاق بأسلحة متناهية الدقة على البنية الحتية لقوات كييف
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20231215/خبير-الفرص-الحقيقية-للاقتصاد-الروسي-هي-الشرق-والدول-العربية-1084148098.html
خبير: الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هي الشرق والدول العربية
خبير: الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هي الشرق والدول العربية
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يكشف للمواطنين أهم مؤشرات الاقتصاد؛ آسيا تعول على روسيا في ظل مخاوف من توقف الشحن البحري عبر الشرق الأوسط. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T13:45+0000
2023-12-15T13:45+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0f/1084147635_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_065ba12ae8a41be4857bd2073a78510d.png
خبير: الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هو الشرق والدول العربية
خبير: الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هو الشرق والدول العربية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر السنوي إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5%. وشبه بوتين الغرب بالشخص الذي يطلق النار على نفسه بسبب فرضه العقبات أمام روسيا وقيامه بتقليص دور الدولار واليورو كعملتين عالميتين.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا لبرنامج "قوانين الاقتصاد":خبير: العقوبات لن تؤثر على تعاملات روسيا مع الدول الأخرىأفادت وسائل إعلام صينية أن الاهتمام تزايد في آسيا بممر الملاحة الشمالي، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، في ظل الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط. ويقع بالكامل داخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة لروسيا.حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0f/1084147635_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_597b0275ead6f4bb712119e0129a4824.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قوانين الاقتصاد, аудио
قوانين الاقتصاد, аудио

خبير: الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هي الشرق والدول العربية

13:45 GMT 15.12.2023
راديو
خبير: الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هو الشرق والدول العربية
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يكشف للمواطنين أهم مؤشرات الاقتصاد؛ آسيا تعول على روسيا في ظل مخاوف من توقف الشحن البحري عبر الشرق الأوسط.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر السنوي إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5%. وشبه بوتين الغرب بالشخص الذي يطلق النار على نفسه بسبب فرضه العقبات أمام روسيا وقيامه بتقليص دور الدولار واليورو كعملتين عالميتين.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا لبرنامج "قوانين الاقتصاد":

"الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هي الشرق والدول العربية لأن الغرب خانه وخذله وعاش ونما على مدخراته، لهذا نلاحظ تراجعا ملحوظا بالتعاملات التجارية بالدولار واليورو وهذا ليس مؤشرا اقتصاديا فحسب بل سياسيا أيضا يضمن السيادة ويحد من هيمنة الولايات المتحدةعلى اقتصادات الدول وقراراتها السيادية، فبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة وأنشطة بريكس تراجعت حصة الدولار من 95% إلى 60%".

خبير: العقوبات لن تؤثر على تعاملات روسيا مع الدول الأخرى

أفادت وسائل إعلام صينية أن الاهتمام تزايد في آسيا بممر الملاحة الشمالي، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، في ظل الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط. ويقع بالكامل داخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة لروسيا.
حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي لبرنامجنا:

"المعروف أن باب المندب يمثل ممرا دوليا رئيسيا للتجارة البحرية بين منطقة الخليج والشرق الأدنى والدول الأوروبية ومن أهم ما ينقله النفط ومشتقاته والسلع الاستهلاكية، وتغيير المسار إلى دول القرن الأفريقي سيؤثر على تكلفة الشحن والتأمين وبالتالي على الاقتصاد العالمي، وروسيا يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا وتضغط على إسرائيل إضافة إلى إمكانية التعامل مع الدول بالرغم من العقوبات التي لن تؤثر عليها".

التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج أشهرا إضافية للقضاء على "حماس".. فيديو وصور11:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала