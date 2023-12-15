https://sputnikarabic.ae/20231215/خبير-الفرص-الحقيقية-للاقتصاد-الروسي-هي-الشرق-والدول-العربية-1084148098.html
خبير: الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هي الشرق والدول العربية
خبير: الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هي الشرق والدول العربية
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يكشف للمواطنين أهم مؤشرات الاقتصاد؛ آسيا تعول على روسيا في ظل مخاوف من توقف الشحن البحري عبر الشرق الأوسط. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T13:45+0000
2023-12-15T13:45+0000
2023-12-15T13:45+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير: الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هو الشرق والدول العربية
خبير: الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هو الشرق والدول العربية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر السنوي إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5%. وشبه بوتين الغرب بالشخص الذي يطلق النار على نفسه بسبب فرضه العقبات أمام روسيا وقيامه بتقليص دور الدولار واليورو كعملتين عالميتين.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا لبرنامج "قوانين الاقتصاد":خبير: العقوبات لن تؤثر على تعاملات روسيا مع الدول الأخرىأفادت وسائل إعلام صينية أن الاهتمام تزايد في آسيا بممر الملاحة الشمالي، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، في ظل الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط. ويقع بالكامل داخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة لروسيا.حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير: الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هي الشرق والدول العربية
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يكشف للمواطنين أهم مؤشرات الاقتصاد؛ آسيا تعول على روسيا في ظل مخاوف من توقف الشحن البحري عبر الشرق الأوسط.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر السنوي إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5%. وشبه بوتين الغرب بالشخص الذي يطلق النار على نفسه بسبب فرضه العقبات أمام روسيا وقيامه بتقليص دور الدولار واليورو كعملتين عالميتين.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا لبرنامج "قوانين الاقتصاد":
"الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي هي الشرق والدول العربية لأن الغرب خانه وخذله وعاش ونما على مدخراته، لهذا نلاحظ تراجعا ملحوظا بالتعاملات التجارية بالدولار واليورو وهذا ليس مؤشرا اقتصاديا فحسب بل سياسيا أيضا يضمن السيادة ويحد من هيمنة الولايات المتحدةعلى اقتصادات الدول وقراراتها السيادية، فبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة وأنشطة بريكس تراجعت حصة الدولار من 95% إلى 60%".
خبير: العقوبات لن تؤثر على تعاملات روسيا مع الدول الأخرى
أفادت وسائل إعلام صينية أن الاهتمام تزايد في آسيا بممر الملاحة الشمالي، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، في ظل الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط. ويقع بالكامل داخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة لروسيا.
حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي لبرنامجنا:
"المعروف أن باب المندب يمثل ممرا دوليا رئيسيا للتجارة البحرية بين منطقة الخليج والشرق الأدنى والدول الأوروبية ومن أهم ما ينقله النفط ومشتقاته والسلع الاستهلاكية، وتغيير المسار إلى دول القرن الأفريقي سيؤثر على تكلفة الشحن والتأمين وبالتالي على الاقتصاد العالمي، وروسيا يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا وتضغط على إسرائيل إضافة إلى إمكانية التعامل مع الدول بالرغم من العقوبات التي لن تؤثر عليها".
التفاصيل في الملف الصوتي...