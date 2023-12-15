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الجيش الروسي ينفذ 40 ضربة واسعة النطاق بأسلحة متناهية الدقة على البنية الحتية لقوات كييف
https://sputnikarabic.ae/20231215/لافروف-حان-الوقت-لكي-تدرك-الدول-الغربية-أن-سياستها-بشأن-أوكرانيا-عقيمة-1084143896.html
لافروف: حان الوقت لكي تدرك الدول الغربية أن سياستها بشأن أوكرانيا عقيمة
لافروف: حان الوقت لكي تدرك الدول الغربية أن سياستها بشأن أوكرانيا عقيمة
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه حان الوقت لكي تدرك الدول الغربية أن سياستها بشأن أوكرانيا عقيمة، وأنه "أفضل أن تدرك متأخراً من أن لا... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T11:49+0000
2023-12-15T11:49+0000
روسيا
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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج اجتماع هيئتي قيادتي وزارتي، الخارجية الروسية والبيلاروسية: "تسمعون تقييمات من السياسيين الرصينين في "الناتو" والاتحاد الأوروبي. أن "تدرك متأخراً أفضل من ألا تدرك أبداً". لقد حان الوقت لأن يفهموا أن الحرب التي بدأوها بأيدي نظام زيلينسكي ضد روسيا، عقيمة بشكل كامل (طريقها مسدود)".وأشار إلى أن موسكو تسمع أقوالاً عن أن الوقت قد حان لحلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي لخفض المساعدات لأوكرانيا.هذا، وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وحذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يساهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو مرارا، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231215/الرئيس-المجري-بوسعنا-عرقلة-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-عشرات-المرات-1084131945.html
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لافروف: حان الوقت لكي تدرك الدول الغربية أن سياستها بشأن أوكرانيا عقيمة

11:49 GMT 15.12.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه حان الوقت لكي تدرك الدول الغربية أن سياستها بشأن أوكرانيا عقيمة، وأنه "أفضل أن تدرك متأخراً من أن لا تدرك أبداً".
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج اجتماع هيئتي قيادتي وزارتي، الخارجية الروسية والبيلاروسية: "تسمعون تقييمات من السياسيين الرصينين في "الناتو" والاتحاد الأوروبي. أن "تدرك متأخراً أفضل من ألا تدرك أبداً". لقد حان الوقت لأن يفهموا أن الحرب التي بدأوها بأيدي نظام زيلينسكي ضد روسيا، عقيمة بشكل كامل (طريقها مسدود)".
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وأشار إلى أن موسكو تسمع أقوالاً عن أن الوقت قد حان لحلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي لخفض المساعدات لأوكرانيا.
هذا، وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وحذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يساهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو مرارا، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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