https://sputnikarabic.ae/20231215/الرئيس-المجري-بوسعنا-عرقلة-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-عشرات-المرات-1084131945.html

الرئيس المجري: بوسعنا عرقلة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي عشرات المرات

الرئيس المجري: بوسعنا عرقلة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي عشرات المرات

صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن هنغاريا تستطيع عرقلة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي 75 مرة أخرى، وأن القرار النهائي ستتخذه... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T09:24+0000

2023-12-15T09:24+0000

2023-12-15T09:24+0000

العالم

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وقال أوربان لإذاعة "كوسوث": "كانت الحجة الحاسمة هي أن هنغاريا لن تخسر أي شيء، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة، أن الكلمة الأخيرة بشأن عضوية أوكرانيا يجب أن يقولها 27 برلماناً، بما في ذلك البرلمان الهنغاري، ولذلك، في حال أننا لا نريد، أن تصبح أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، عندها سيصوت البرلمان الهنغاري ضد (هذا الأمر)".ووفقا له: "حتى يصل الأمر إلى البرلمانات، ستكون هناك عملية طويلة جداً"، مضيفاً "هناك ما يقرب من 75 حالة سيكون بإمكان الحكومة الهنغارية فيها وقف هذه العملية". و صرح أوربان، الشهر الماضي، بأن "أوكرانيا ليست جاهزة، من جميع النواحي، للحديث عن طموحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي... لا يمكن بدء المفاوضات، وهذا موقف هنغاري واضح".و أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يوم أمس الخميس، أن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا ومولودوفا إلى التكتل.

https://sputnikarabic.ae/20231215/إعلام-إيطالي-أوكرانيا-تخسر-الصراع-مع-روسيا-بعد-أن-فقدت-ثلث-سكانها-1084131713.html

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