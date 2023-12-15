https://sputnikarabic.ae/20231215/لافروف-نتلقى-إشارات-من-الغرب-بشأن-ضرورة-عقد-اجتماع-بشأن-أوكرانيا--1084150136.html

لافروف: نتلقى إشارات من الغرب بشأن ضرورة عقد اجتماع بشأن أوكرانيا

لافروف: نتلقى إشارات من الغرب بشأن ضرورة عقد اجتماع بشأن أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن زعيم دولة غربية أرسل مراراً إشارات حول ضرورة الاجتماع ومناقشة موضوع أوكرانيا والأمن الأوروبي. 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T14:33+0000

2023-12-15T14:33+0000

2023-12-15T14:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي"لا أريد وليس لي الحق في ذكر أسماء، لكن عددًا من القادة رفيعي المستوى، المشهورين جدًا، من الدول الغربية، بما في ذلك زعيم معين، مشهور جدًا، من دولة غربية، أرسلوا إشارات عدة مرات عبر قنوات مختلفة، بشأن ضرورة الاجتماع والتحدث عما يجب فعله بأوكرانيا والأمن الأوروبي". وأكد لافروف: "إذا اشترط شخص ما الاتصالات المستقبلية مع روسيا على ضرورة انتصار النظام النازي على الاتحاد الروسي، أولاً، فإن هذا الشخص لا يعرف شيئًا عن السياسة ولا يفهم شيئًا عن التوازن الحقيقي للقوى، وثانيًا، ليس لدينا ما نتحدث عنه مع مثل هؤلاء الناس ".وأشار إلى أن موسكو تسمع أقوالاً عن أن الوقت قد حان لحلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي لخفض المساعدات لأوكرانيا.وحذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يساهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو مرارا، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20231215/الرئيس-المجري-بوسعنا-عرقلة-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-عشرات-المرات-1084131945.html

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