https://sputnikarabic.ae/20231215/ما-دلالات-تشكيل-حكومة-ليبيه-جديدة-1084157641.html

ما دلالات تشكيل حكومة ليبية جديدة؟

ما دلالات تشكيل حكومة ليبية جديدة؟

حكومة ليبيه جديدة تلوح في الأفق تحدثت عنها عدة أطراف سياسية، كما أن الحكومة ‏الجديدة كانت من أبرز محاور لقاءات رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في أنقرة... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

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وطال انتظار الحكومة المرتقبة، بعد مماطلات من الأطراف السياسية والعسكرية المتنازعة في البلاد.يرى المحلل السياسي، حسام العبدلي، أن "تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلي انتخابات هو الأمر الوحيد الذي اتفق عليه مجلسي النواب والأعلى للدولة، وبدأت في أيام حوارات المستشار، عقيلة صالح، وخالد المشري، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، وكذلك في عهد الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة".تحركات دوليةوقال العبدلي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأمر يحتاج إلي مفاوضات كبيرة، كون أن الأخيرة تختلف عن سابقاتها في الأفكار، وفي نفس الوقت حتى حوار "لجنة 6+6" الذي رعته البعثة الأممية وطال أمده إلي شهور طويلة، وتم الاتفاق عليه وإعلانه في الجريدة الرسمية جري تهميشه من البعثة الاممية نفسها التي رعته، والتي كانت إحدى نقاط هذا الاتفاق المهمة هو تشكيل حكومة جديدة عمرها 240 يوما لتقود البلاد إلى الانتخابات".وأضاف: "من هنا نجد بأن تشكيل حكومة جديدة ليس صعبا، بقدر أن تتنازل الأطراف عن بعض النقاط لينجح الأمر في تشكيلها".وتابع: "لا ننسى بأن الأمر لن ينجح دون شعور الدول التي لها مصالح في ليبيا بالارتياح للحكومة المقبلة، التي ستتولى زمام الأمور في البلاد خوفا على مصالحها في هذا الوضع السياسي الهش".وأكد أن "اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة وحده لا يكفي، لأن حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد عرفت كيف تتمكن من السيطرة علي المفاصل المهمة في العاصمة، وأصبح لها قرار وضغط علي أي خارطة طريق تتم في المستقبل، وهذا ما رأيناه عندما اختارها المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، علي طاولة حوار خماسية، مما أثار استغراب واستهجان مجلس النواب".وأشار حسان العبدلي إلى التحركات الدولية الأخيرة في نهاية هذا العام للمستشار عقيلة صالح وتحركات محمد تكالة، و"استنتج بأن تكالة ممثل مجلس الدولة الحليف السياسي لتركيا يتفاوض ويفتح أفاق الحوار في موسكو مع القيادات السياسية في روسيا، وبأن عقيلة صالح القريب هو ومجلس النواب لدولة روسيا ذهب في زيارة إلى تركيا، واللقاءات كانت مع أعلى مستوى، إذ تقابل مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن لا بديل من تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخابات، وهذا يدل أن روسيا وتركيا تحاولان أن تكونا علي مسافة واحدة بين الأطراف لتنبثق من أي حوار قادم بحكومة جديدة قوية تختلف عن سابقاتها".المحاصصةلكن لفت العبدلي إلى إنه "في حال تشكيل حكومة جديدة سوف يفاجأ رئيسها بمشكلة اختيار الحقائب الوزارية التي فوجئ بها كل الرؤساء السابقين لكي ينال رضا مجلسي النواب والأعلى للدولة وحصوله على الثقة، وهذا الأمر قد يسبب ظهور حكومة أخرى وستكون ضعيفة، مهمة وزرائها هو نهب المال العام، لأنها لم يتم اختيار مناصبها الوزارية بسبب الكفاءة، بل تم الاختيار على المحاصصه السياسية".وأشار العبدلي إلى خلافات الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، والتي وصفها بأنها "نتيجة طبيعية لعدم الاستقرار السياسي، لأن الجميع يحاول بسط نفوذه بطريقته، ولكن هذه المرة كانت مع الصديق الكبير الذي يمتلك أدوات السلطة المالية، التي تمكنه من الضغط علي الحكومة، خصوصا أن الأنباء تفيد بأنه أوقف أي أموال للتنمية والمشاريع وأقتصر الأمر علي المرتبات".مسألة التغييرمن ناحيته، يرى المحلل السياسي، محمد محفوظ، أن "زيارة عقيلة صالح إلى تركيا تأتي في محاولة إقناع تشكيل حكومة جديدة عن طريق مجلس النواب والأعلى للدولة كما كان مخططا بين عقيلة والمشري، لقد أرسل الأتراك رسالة واضحة لعقيلة صالح، وهي أنهم لا يدعمون هذا المسار، وأنهم بصدد دعم مسار مبادرة باتيلي التي دعا إليها".وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تركيا في حال رأت أنه يجب تغيير الحكومة فإنها سوف تبحث أن هذا المسار يجب أن يطرح فوق الطاولة وليس من خلال مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأمر لا يتوقف على تركيا أو غيرها هو موضوع دولي تردد على لسان الأطراف وسفراء الدول المؤثرة في الشأن الليبي، وهذه مسألة محسومة".وقال إن "هذا الأمر سيجعل من تشكيل حكومة جديدة مسار ليس سهل، ولكنه مطروح من الكثير من الأطراف أمام العديد من التحديات التي يتعامل معها الغرب، ربما يحتاجون فيها لحكومة جديدة، خاصة فيما يتعلق بملف الانتخابات".القضايا الخلافيةوفي هذا الجانب، يقول محفوظ: "إذا ما تم حلحلة القضايا الخلافية فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، فإن مسألة الحكومة سوف تصبح تحصيل حاصل، وسوف يتم إنهاؤها بشكل أسرع مما عليه الآن، وأن الأحداث مرتبطة ببعضها البعض".وأضاف أن "الخلافات بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير والدبيبة، والدبيبة وأطراف أخرى وحلفاء سابقين سوف تدعم فرضية الذهاب نحو الحكومة، ولكن السؤال من سيكون معني بتشكيل هذه الحكومة".وقال: "من حيث المبدأ أن الأطراف متفقة على تشكيل حكومة جديدة، ولكن من حيث التفصيل هناك خلاف على من يشكل الحكومة، وبالتالي هذا سيكون عائق في إنهاء ملف السلطة التنفيذية، الذي لن يحدث فيه تغيير، ما لم يكن هناك حل للقضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وانطلاق القوانين الانتخابية بشكل فعلي بعيد عن الحبر على الورق".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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