https://sputnikarabic.ae/20231208/عضو-النواب-الليبي-لـسبوتنيك-المجلس-يستعد-لعقد-أول-جلسة-له-في-الغرب-الليبي-منذ-انتخابه-عام-2014-1083883000.html

عضو النواب الليبي لـ"سبوتنيك": المجلس يستعد لعقد أول جلسة له في الغرب الليبي منذ انتخابه عام 2014

عضو النواب الليبي لـ"سبوتنيك": المجلس يستعد لعقد أول جلسة له في الغرب الليبي منذ انتخابه عام 2014

يستعد مجلس النواب الليبي لعقد أول جلسة له في الغرب الليبي منذ انتخابه في العام 2014. 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T13:18+0000

2023-12-08T13:18+0000

2023-12-08T13:18+0000

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وحدد المجلس الليبي مدينة الزنتان في الجبل الغربي لتكون مقر لإنعقاد هذه الجلسة والتي من المقرر أن تكون يوم الإثنين المقبل.وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة طرابلس، طارق الاشتر، إن المجلس قرر منذ فترة أن يتنقل بجلساته في عدد من المدن الليبية، وتحديدا في الغرب والجنوب الليبي.وتابع الأشتر أن الجلسة ستنطلق في التوقيت العادي لها وستكون يوم الاثنين المُقبل بمدينة الزنتان، وأن النقاش في الجلسة المقررة سيكون حسب جدول الأعمال المُقرر، وهذه الجلسة ستكون أول جلسة رسمية للمجلس بعد انتقاله من شرق البلاد إلى غربها.وعن اختيار مدينة الزنتان بالتحديد، قال الأشتر إن مدينة الزنتان كانت مركز التجمع الأول لانطلاق أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية نحو مدينة السلام طبرق، في أول جلسة له عام 2014.وأكد عضو النواب الليبي أنه بعد نجاح جلسة المجلس في مدينة الزنتان سيستمر العمل في التواصل مع باقي مدن ليبيا وانعقاد جلسات أخرى في أماكن مختلفة في الغرب والشرق والجنوب الليبي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.

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الأخبار, حصري, أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, العالم العربي