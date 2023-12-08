https://sputnikarabic.ae/20231208/عضو-النواب-الليبي-لـسبوتنيك-المجلس-يستعد-لعقد-أول-جلسة-له-في-الغرب-الليبي-منذ-انتخابه-عام-2014-1083883000.html
عضو النواب الليبي لـ"سبوتنيك": المجلس يستعد لعقد أول جلسة له في الغرب الليبي منذ انتخابه عام 2014
عضو النواب الليبي لـ"سبوتنيك": المجلس يستعد لعقد أول جلسة له في الغرب الليبي منذ انتخابه عام 2014
يستعد مجلس النواب الليبي لعقد أول جلسة له في الغرب الليبي منذ انتخابه في العام 2014. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T13:18+0000
2023-12-08T13:18+0000
2023-12-08T13:18+0000
الأخبار
حصري
أخبار ليبيا اليوم
الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_d8ff1293dcd12e2c35b0889923d5050a.jpg
وحدد المجلس الليبي مدينة الزنتان في الجبل الغربي لتكون مقر لإنعقاد هذه الجلسة والتي من المقرر أن تكون يوم الإثنين المقبل.وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة طرابلس، طارق الاشتر، إن المجلس قرر منذ فترة أن يتنقل بجلساته في عدد من المدن الليبية، وتحديدا في الغرب والجنوب الليبي.وتابع الأشتر أن الجلسة ستنطلق في التوقيت العادي لها وستكون يوم الاثنين المُقبل بمدينة الزنتان، وأن النقاش في الجلسة المقررة سيكون حسب جدول الأعمال المُقرر، وهذه الجلسة ستكون أول جلسة رسمية للمجلس بعد انتقاله من شرق البلاد إلى غربها.وعن اختيار مدينة الزنتان بالتحديد، قال الأشتر إن مدينة الزنتان كانت مركز التجمع الأول لانطلاق أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية نحو مدينة السلام طبرق، في أول جلسة له عام 2014.وأكد عضو النواب الليبي أنه بعد نجاح جلسة المجلس في مدينة الزنتان سيستمر العمل في التواصل مع باقي مدن ليبيا وانعقاد جلسات أخرى في أماكن مختلفة في الغرب والشرق والجنوب الليبي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
https://sputnikarabic.ae/20231114/هل-يتجه-البرلمان-والمجلس-الأعلى-للدولة-للتوافق-على-آلية-اختيار-الحكومة-الليبية-الجديدة-1083151860.html
https://sputnikarabic.ae/20231113/مجلس-النواب-الليبي-يصوت-بالإجماع-لصالح-إقرار-قانون-تجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1083121680.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_71af7fb63a5da4e776bfdadfebd36dfc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, حصري, أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, العالم العربي
الأخبار, حصري, أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, العالم العربي
عضو النواب الليبي لـ"سبوتنيك": المجلس يستعد لعقد أول جلسة له في الغرب الليبي منذ انتخابه عام 2014
حصري
يستعد مجلس النواب الليبي لعقد أول جلسة له في الغرب الليبي منذ انتخابه في العام 2014.
وحدد المجلس الليبي مدينة الزنتان في الجبل الغربي لتكون مقر لإنعقاد هذه الجلسة والتي من المقرر أن تكون يوم الإثنين المقبل.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك
"، قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة طرابلس
، طارق الاشتر، إن المجلس قرر منذ فترة أن يتنقل بجلساته في عدد من المدن الليبية، وتحديدا في الغرب والجنوب الليبي.
وتابع الأشتر أن الجلسة ستنطلق في التوقيت العادي لها وستكون يوم الاثنين المُقبل بمدينة الزنتان، وأن النقاش في الجلسة المقررة سيكون حسب جدول الأعمال المُقرر، وهذه الجلسة ستكون أول جلسة رسمية للمجلس بعد انتقاله من شرق البلاد إلى غربها.
وعن اختيار مدينة الزنتان بالتحديد، قال الأشتر إن مدينة الزنتان كانت مركز التجمع الأول لانطلاق أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية نحو مدينة السلام طبرق، في أول جلسة له عام 2014.
وأكد عضو النواب الليبي أنه بعد نجاح جلسة المجلس
في مدينة الزنتان سيستمر العمل في التواصل مع باقي مدن ليبيا وانعقاد جلسات أخرى في أماكن مختلفة في الغرب والشرق والجنوب الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا،
في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.