https://sputnikarabic.ae/20231215/مسيرة-روسية-تضرب-جنديين-أوكرانيين-بحجر-واحد-فيديو--1084128725.html
مسيرة روسية تضرب جنديين أوكرانيين بحجر واحد... فيديو
مسيرة روسية تضرب جنديين أوكرانيين بحجر واحد... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدة من المظليين الروس، بتحييد عسكريين اثنين من القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرة مسيرة... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T07:33+0000
2023-12-15T07:33+0000
2023-12-15T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتبيّن المشاهد لحظة إلقاء المسيرة الروسية، للقذيفة التي حققت إصابة مباشرة في تحييد العسكريين الاثنين بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة زابوروجيه.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قام الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية 37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بالإضافة إلى دحر الجنود الأوكرانيين ومعداتهم العسكرية من 128 منطقة".ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الروسي-يحبط-خمس-محاولات-تناوب-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084127372.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
مسيرة روسية تضرب جنديين أوكرانيين بحجر واحد... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدة من المظليين الروس، بتحييد عسكريين اثنين من القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرة مسيرة ألقت قذيفة عليهما، بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة زابوروجيه.
وتبيّن المشاهد لحظة إلقاء المسيرة الروسية، للقذيفة التي حققت إصابة مباشرة في تحييد العسكريين الاثنين بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة زابوروجيه.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أن القوات الروسية، دمرت مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية الـ37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قام الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية 37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بالإضافة إلى دحر الجنود الأوكرانيين ومعداتهم العسكرية من 128 منطقة".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.