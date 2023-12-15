عربي
الجيش الروسي ينفذ 40 ضربة واسعة النطاق بأسلحة متناهية الدقة على البنية الحتية لقوات كييف
https://sputnikarabic.ae/20231215/مقاتلات-إسرائيلية-تهاجم-مواقع-لـحماس-بالقرب-من-الحدود-المصرية-1084144543.html
مقاتلات إسرائيلية تهاجم مواقع لـ"حماس" بالقرب من الحدود المصرية
مقاتلات إسرائيلية تهاجم مواقع لـ"حماس" بالقرب من الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته الجوية استهدفت البنى التحتية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية التابعة لـ"حماس" في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T12:14+0000
2023-12-15T12:14+0000
إسرائيل
طوفان الأقصى
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
مصر
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103689/86/1036898610_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_482b828c8d6e4c0b927414cc707b10be.jpg
وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، قامت طائراته ومروحياته القتالية وطائراته المسيرة خلال الأسبوع الجاري بتدمير مواقع عسكرية ونقاط حراسة ونقاط مراقبة ومستودعات أسلحة وغرف قيادة وسيطرة تابعة لأجهزة الأمن العام التابعة لحماس. وأوضح البيان أن هذه المواقع تقع في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر. وأضاف: "مخربو حماس كانوا يعملون انطلاقاً من المواقع التي تمت مهاجمتها في منطقة رفح".كما أشار البيان إلى أن "استهداف هذه البنى التحتية الإرهابية تضر بقدرة حماس على تهريب المزيد من الأسلحة إلى القطاع". حسب تعبيره.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231208/إعلام-مصر-حذرت-إسرائيل-من-قطع-العلاقات-إذا-فر-سكان-غزة-إلى-سيناء-1083874417.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103689/86/1036898610_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_dc74daea1749fdb7f0be8a56b94da8af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

مقاتلات إسرائيلية تهاجم مواقع لـ"حماس" بالقرب من الحدود المصرية

12:14 GMT 15.12.2023
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته الجوية استهدفت البنى التحتية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية التابعة لـ"حماس" في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.
وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، قامت طائراته ومروحياته القتالية وطائراته المسيرة خلال الأسبوع الجاري بتدمير مواقع عسكرية ونقاط حراسة ونقاط مراقبة ومستودعات أسلحة وغرف قيادة وسيطرة تابعة لأجهزة الأمن العام التابعة لحماس.
وأوضح البيان أن هذه المواقع تقع في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.
وأضاف: "مخربو حماس كانوا يعملون انطلاقاً من المواقع التي تمت مهاجمتها في منطقة رفح".
كما أشار البيان إلى أن "استهداف هذه البنى التحتية الإرهابية تضر بقدرة حماس على تهريب المزيد من الأسلحة إلى القطاع". حسب تعبيره.
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
إعلام: مصر تحذر إسرائيل من "قطع العلاقات" إذا فر سكان غزة إلى سيناء
8 ديسمبر, 09:04 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج أشهرا إضافية للقضاء على "حماس".. فيديو وصور11:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала