https://sputnikarabic.ae/20231215/مقاتلات-إسرائيلية-تهاجم-مواقع-لـحماس-بالقرب-من-الحدود-المصرية-1084144543.html

مقاتلات إسرائيلية تهاجم مواقع لـ"حماس" بالقرب من الحدود المصرية

مقاتلات إسرائيلية تهاجم مواقع لـ"حماس" بالقرب من الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته الجوية استهدفت البنى التحتية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية التابعة لـ"حماس" في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، قامت طائراته ومروحياته القتالية وطائراته المسيرة خلال الأسبوع الجاري بتدمير مواقع عسكرية ونقاط حراسة ونقاط مراقبة ومستودعات أسلحة وغرف قيادة وسيطرة تابعة لأجهزة الأمن العام التابعة لحماس. وأوضح البيان أن هذه المواقع تقع في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر. وأضاف: "مخربو حماس كانوا يعملون انطلاقاً من المواقع التي تمت مهاجمتها في منطقة رفح".كما أشار البيان إلى أن "استهداف هذه البنى التحتية الإرهابية تضر بقدرة حماس على تهريب المزيد من الأسلحة إلى القطاع". حسب تعبيره.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231208/إعلام-مصر-حذرت-إسرائيل-من-قطع-العلاقات-إذا-فر-سكان-غزة-إلى-سيناء-1083874417.html

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إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار