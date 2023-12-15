https://sputnikarabic.ae/20231215/وجهات-التصدير-الإقليمية-الرئيسية-في-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1084134022.html
وجهات التصدير الإقليمية الرئيسية في الشرقين الأدنى والأوسط
وجهات التصدير الإقليمية الرئيسية في الشرقين الأدنى والأوسط
وجهات التصدير الإقليمية الرئيسية في الشرقين الأدنى والأوسط
2023-12-15T10:26+0000
2023-12-15T10:26+0000
2023-12-15T10:26+0000
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أخبار الشرق الأوسط
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
التصدير، الاستيراد، الشرق الأدنى، الشرق الأوسط
التصدير، الاستيراد، الشرق الأدنى، الشرق الأوسط
وجهات التصدير الإقليمية الرئيسية في الشرقين الأدنى والأوسط
تعرف على الدول المصدرة والمستوردة الرئيسية في المنطقة، من خلال الإنفوجراف "وجهات التصدير الإقليمية الرئيسية في الشرقين الأدنى والأوسط"، الذي أعده فريق "سبوتنيك".