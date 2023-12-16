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https://sputnikarabic.ae/20231216/إيران-تعدم-عميلا-للموساد-الإسرائيلي-1084165041.html
إيران تعدم "عميلا" للموساد الإسرائيلي
إيران تعدم "عميلا" للموساد الإسرائيلي
نفذت إيران، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق شخص أُدين بتهمة الاتصال بأجهزة أجنبية، بما في ذلك "الموساد" الإسرائيلي. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T07:58+0000
2023-12-16T07:58+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، "تواصل هذا الشخص مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية، وبالتعاون مع متواطئين قدم وثائق إلى أجهزة أجنبية منها الموساد".وبعد إلقاء القبض عليه واستكمال التحقيق معه، تم توجيه تهمة "التعاون الاستخباري والتجسس لصالح النظام الصهيوني المعادي، وجمع معلومات سرية وتقديم معلومات لضابط من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)".وفور انتهاء المحاكمة، أصدر القضاء حكمه بالإعدام، وتم إبلاغ الحكم الصادر إلى المتهم ومحاميه.وبعد اعتراض المتهم على الحكم، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا، وبعد إعادة النظر فيها، تم رفض الاستئناف وأيدت المحكمة العليا الحكم.إلا أن المتهم قدم طلبا بالعفو، لذلك أُحيلت قضيته إلى أمر العفو من فرع القضاء المركزي، حيث تم رفض طلبه لعدم استيفاء الشروط.وبعد استكمال القضية والإجراءات القانونية، تم تنفيذ حكم الإعدام على هذا الشخص في سجن زاهدان، صباح اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20231105/إيران-تعلن-اعتقال-3-عناصر-يعملون-لحساب-الموساد-كانوا-يخططون-لاستهدافها-بطائرات-مسيرة-1082828762.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تعدم "عميلا" للموساد الإسرائيلي

07:58 GMT 16.12.2023
© AP Photo / Denis Farrellمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Denis Farrell
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نفذت إيران، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق شخص أُدين بتهمة الاتصال بأجهزة أجنبية، بما في ذلك "الموساد" الإسرائيلي.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، "تواصل هذا الشخص مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية، وبالتعاون مع متواطئين قدم وثائق إلى أجهزة أجنبية منها الموساد".
وبعد إلقاء القبض عليه واستكمال التحقيق معه، تم توجيه تهمة "التعاون الاستخباري والتجسس لصالح النظام الصهيوني المعادي، وجمع معلومات سرية وتقديم معلومات لضابط من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)".
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
إيران تعلن اعتقال 3 عملاء لـ"الموساد" كانوا يخططون لاستهدافها بطائرات مسيرة
5 نوفمبر, 09:38 GMT
وفور انتهاء المحاكمة، أصدر القضاء حكمه بالإعدام، وتم إبلاغ الحكم الصادر إلى المتهم ومحاميه.
وبعد اعتراض المتهم على الحكم، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا، وبعد إعادة النظر فيها، تم رفض الاستئناف وأيدت المحكمة العليا الحكم.
إلا أن المتهم قدم طلبا بالعفو، لذلك أُحيلت قضيته إلى أمر العفو من فرع القضاء المركزي، حيث تم رفض طلبه لعدم استيفاء الشروط.
وبعد استكمال القضية والإجراءات القانونية، تم تنفيذ حكم الإعدام على هذا الشخص في سجن زاهدان، صباح اليوم.
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