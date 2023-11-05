https://sputnikarabic.ae/20231105/إيران-تعلن-اعتقال-3-عناصر-يعملون-لحساب-الموساد-كانوا-يخططون-لاستهدافها-بطائرات-مسيرة-1082828762.html

إيران تعلن اعتقال 3 عملاء لـ"الموساد" كانوا يخططون لاستهدافها بطائرات مسيرة

إيران تعلن اعتقال 3 عملاء لـ"الموساد" كانوا يخططون لاستهدافها بطائرات مسيرة

أعلنت إيران، اليوم الأحد، اعتقال 3 عناصر تابعين للموساد الإسرائيلي، كانوا يخططون لاستهدافها بطائرات مسيّرة عبر الجبال الحدودية مع أفغانستان. 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T09:38+0000

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وذكرت وكالة أنباء فارس، أنه "من خلال التعاون الاستخباراتي بين وزارة الاستخبارات الإيرانية وحركة طالبان الأفغانية، تم تحييد هجوم بالطائرات المسيرة على إيران".وأضافت الوكالة أنه "تم إلقاء القبض على 3 عناصر تابعين للموساد الإسرائيلي يحملون الجنسية الإيرانية كانوا يخططون للقيام بعملية إرهابية من خلال إرسال طائرات مسيرة من الجبال الحدودية بين أفغانستان وإيران".وأشارت إلى أنه "سيتم قريبا نقلهم إلى إيران للتحقيق معهم".وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تفكيك عدد من شبكات التجسس والتخريب، تعمل، وفقا لها، لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهات غربية، كانت تخطط لشن عمليات إرهابية في إيران.ولفتت إلى أنه "تم إلقاء القبض على 6 خلايا تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022".وبينت أنه "تم التعرف على 23 عنصراً في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وغلستان، كما تم، اعتقال 13 شخصاً كانوا متواجدين داخل البلاد ومصادرة معداتهم المختلفة".وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا لها.وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين.وتتهم إيران أيضا خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.

https://sputnikarabic.ae/20230910/في-قلب-طهران-الموساد-يقول-إنه-حان-الوقت-لأن-تدفع-إيران-ثمن-عملياتها-ضد-الإسرائيليين-1080883497.html

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