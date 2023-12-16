https://sputnikarabic.ae/20231216/القوات-الروسية-تحبط-5-هجمات-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1084175963.html
القوات الروسية تحبط 5 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك
القوات الروسية تحبط 5 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، على اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 الساعة الماضية، وبلغت... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T12:15+0000
2023-12-16T12:15+0000
2023-12-16T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "على اتجاه كوبيانسك، صدت قوات من مجموعة "الغرب"، أثناء العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من ألوية العدو 14 و 115 الميكانيكية و25 المحمولة جواً في منطقة أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن “خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 35 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".كما أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية في اتجاه كراسني ليمان، صدت هجومين للعدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 100 عسكري وخمس مركبات مدرعة.وتابعت: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت لوحدات مجموعة القوات "المركز"، بإجراءتها المنسقة وبمساعدة طيران الجيش ونيران المدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 12 للقوات الخاصة في منطقة كوزمينو في لوغانسك. وضربت القوة البشرية والعتاد للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الوزارة، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري وخمس عربات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفع من طراز "دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20231216/القوات-الروسية-تضرب-اللواءين-36-و37-الأوكرانيين--عاجل-1084175842.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحبط 5 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، على اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 الساعة الماضية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 جنديًا.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "على اتجاه كوبيانسك، صدت قوات من مجموعة "الغرب"، أثناء العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من ألوية العدو 14 و 115 الميكانيكية و25 المحمولة جواً في منطقة أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن “خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 35 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
كما أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية في اتجاه كراسني ليمان، صدت هجومين للعدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 100 عسكري وخمس مركبات مدرعة.
وتابعت: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت لوحدات مجموعة القوات "المركز"، بإجراءتها المنسقة وبمساعدة طيران الجيش ونيران المدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 12 للقوات الخاصة في منطقة كوزمينو في لوغانسك. وضربت القوة البشرية والعتاد للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري وخمس عربات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفع من طراز "دي-20".