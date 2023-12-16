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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231216/القوات-الروسية-تحبط-5-هجمات-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1084175963.html
القوات الروسية تحبط 5 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك
القوات الروسية تحبط 5 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، على اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 الساعة الماضية، وبلغت... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T12:15+0000
2023-12-16T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "على اتجاه كوبيانسك، صدت قوات من مجموعة "الغرب"، أثناء العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من ألوية العدو 14 و 115 الميكانيكية و25 المحمولة جواً في منطقة أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن “خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 35 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".كما أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية في اتجاه كراسني ليمان، صدت هجومين للعدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 100 عسكري وخمس مركبات مدرعة.وتابعت: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت لوحدات مجموعة القوات "المركز"، بإجراءتها المنسقة وبمساعدة طيران الجيش ونيران المدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 12 للقوات الخاصة في منطقة كوزمينو في لوغانسك. وضربت القوة البشرية والعتاد للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الوزارة، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري وخمس عربات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفع من طراز "دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20231216/القوات-الروسية-تضرب-اللواءين-36-و37-الأوكرانيين--عاجل-1084175842.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحبط 5 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك

12:15 GMT 16.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، على اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 الساعة الماضية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 جنديًا.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "على اتجاه كوبيانسك، صدت قوات من مجموعة "الغرب"، أثناء العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من ألوية العدو 14 و 115 الميكانيكية و25 المحمولة جواً في منطقة أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 الأوكرانيين
12:07 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن “خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 35 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
كما أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية في اتجاه كراسني ليمان، صدت هجومين للعدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 100 عسكري وخمس مركبات مدرعة.
وتابعت: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت لوحدات مجموعة القوات "المركز"، بإجراءتها المنسقة وبمساعدة طيران الجيش ونيران المدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 12 للقوات الخاصة في منطقة كوزمينو في لوغانسك. وضربت القوة البشرية والعتاد للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري وخمس عربات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفع من طراز "دي-20".
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