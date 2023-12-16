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القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 الأوكرانيين- عاجل
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231216/القوات-الروسية-تضرب-اللواءين-36-و37-الأوكرانيين--عاجل-1084175842.html
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 الأوكرانيين- عاجل
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 الأوكرانيين- عاجل
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان أن كييف خسرت ما يصل إلى 65 عسكريا على اتجاه خيرسون في يوم واحد. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T12:07+0000
2023-12-16T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "على اتجاه خيرسون، نتيجة لنيران المدفعية والغارات الجوية على وحدات اللواءين البحريين 36 و37 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تياجينكا وبيلوزيركا في مقاطعة خيرسون، بلغت خسائر العدو 65 جنديا وسبع مركبات".وأضافت الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة، كما تم ضرب مدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفعيتين من "دي-20"، ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومدافع هاوتزر من طراز دي-30.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 الأوكرانيين- عاجل

12:07 GMT 16.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان أن كييف خسرت ما يصل إلى 65 عسكريا على اتجاه خيرسون في يوم واحد.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "على اتجاه خيرسون، نتيجة لنيران المدفعية والغارات الجوية على وحدات اللواءين البحريين 36 و37 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تياجينكا وبيلوزيركا في مقاطعة خيرسون، بلغت خسائر العدو 65 جنديا وسبع مركبات".
وأضافت الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة، كما تم ضرب مدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفعيتين من "دي-20"، ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومدافع هاوتزر من طراز دي-30.
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