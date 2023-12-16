https://sputnikarabic.ae/20231216/القوات-الروسية-تضرب-اللواءين-36-و37-الأوكرانيين--عاجل-1084175842.html
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 الأوكرانيين- عاجل
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 الأوكرانيين- عاجل
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان أن كييف خسرت ما يصل إلى 65 عسكريا على اتجاه خيرسون في يوم واحد. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T12:07+0000
2023-12-16T12:07+0000
2023-12-16T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "على اتجاه خيرسون، نتيجة لنيران المدفعية والغارات الجوية على وحدات اللواءين البحريين 36 و37 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تياجينكا وبيلوزيركا في مقاطعة خيرسون، بلغت خسائر العدو 65 جنديا وسبع مركبات".وأضافت الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة، كما تم ضرب مدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفعيتين من "دي-20"، ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومدافع هاوتزر من طراز دي-30.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 الأوكرانيين- عاجل
يتبع
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان أن كييف خسرت ما يصل إلى 65 عسكريا على اتجاه خيرسون في يوم واحد.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "على اتجاه خيرسون، نتيجة لنيران المدفعية والغارات الجوية على وحدات اللواءين البحريين 36 و37 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تياجينكا وبيلوزيركا في مقاطعة خيرسون، بلغت خسائر العدو 65 جنديا وسبع مركبات".
وأضافت الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة، كما تم ضرب مدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفعيتين من "دي-20"، ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومدافع هاوتزر من طراز دي-30.