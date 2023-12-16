https://sputnikarabic.ae/20231216/بعد-ماكرون-وزيرة-الخارجية-الفرنسية-تؤجل-زيارتها-إلى-لبنان-1084173954.html

بعد ماكرون... وزيرة الخارجية الفرنسية تؤجل زيارتها إلى لبنان

بعد ماكرون... وزيرة الخارجية الفرنسية تؤجل زيارتها إلى لبنان

أجّلت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، زيارتها المقررة إلى لبنان، اليوم السبت، نتيجة عطل ‏تقني في الطائرة التي تقلها.‏ 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T11:26+0000

2023-12-16T11:26+0000

2023-12-16T11:26+0000

إيمانويل ماكرون

أخبار فرنسا

لبنان

أخبار لبنان

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0e/1069015488_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a048d1b59e89719e265dce98b80eb3a1.jpg

جاء ذلك في إعلان من السفارة الفرنسية في لبنان، وفقا لتلفزيون "الجديد" اللبناني.كما أشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إلى أنه "تم إلغاء الموعد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرة خارجبة فرنسا كاترين كولونا، الذي كان مقررا عصر اليوم السبت، بسبب إلغاء الوزيرة الفرنسية زيارتها للبنان، نتيجة عطل طرأ على طائرتها في مطار باريس".وإلى جانب زيارتها إلى لبنان، فقد كان من المقرر أن تسافر كولونا إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، يوم الأحد المقبل، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأوضح كريستوف لوموان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قبل زيارة كاثرين كولونا، أنها ستدعو إلى "ضبط النفس" و"المسؤولية"، لتجنب ظهور خط جبهة جديد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.يأتي هذا بعد أن قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تأجيل زيارة مقررة إلى لبنان، خلال الشهر الجاري، والتي كان ‏سيحتفل خلالها مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بأعياد الميلاد.‏وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن "زيارة ماكرون كان مقررا لها يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول، لكن تم تأجيلها لأسباب لم تعرف بعد، وتم إبلاغ المعنيين في لبنان بذلك".وأضافت الصحيفة السعودية أن "وفدا يضم ضباطا من قصر الإليزيه ومعهم دبلوماسيون من وزارة الخارجية الفرنسية، أجروا خلال الأيام القليلة الماضية كشفا ميدانياً لقصر الصنوبر، وصالة كبار الشخصيات في مطار بيروت الذي تم فتحه لهذا الغرض، وتوجهوا إلى الجنوب اللبناني لإجراء كشف ميداني مماثل، باعتبار أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قادم لزيارة الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار "اليونيفيل" لمناسبة الأعياد".وتعد فرنسا أكبر مساهم في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، بـ700 جندي.

https://sputnikarabic.ae/20230706/الخارجية-الروسية-الأسلحة-الغربية-الموردة-لكييف-يستخدمها-المحتجون-في-فرنسا-1078792070.html

أخبار فرنسا

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن