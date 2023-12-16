تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتل بالخطأ محتجزين لدى حماس.. فيديو وصور

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أن القوات الإسرائيلية المشتبكة مع مقاتلي حماس في حي الشجاعية في غزة، حددت عن طريق الخطأ 3 رهائن إسرائيليين لدى حماس على أنهم يشكلون تهديدا فأطلقوا النار على الرهائن ما أدى إلى مقتلهم.
تابعنا عبر
يتبع
تتواصل العملية العسكرية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والتي يستهدف من خلالها القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف الجوي الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.
08:19 GMT 16.12.2023
08:19 GMT 16.12.2023
"سرايا القدس" تعلن استهداف تجمعات عسكرية للقوات الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بقطاع غزة بقذائف الهاون.
07:48 GMT 16.12.2023
06:54 GMT 16.12.2023
06:30 GMT 16.12.2023
06:30 GMT 16.12.2023
إعلام: من المتوقع أن يجتمع رئيس الموساد الإسرائيلي مع رئيس الوزراء القطري لاستئناف محادثات الرهائن
04:59 GMT 16.12.2023
04:58 GMT 16.12.2023
الجيش الإسرائيلي يستهدف محيط مسجد سيد قطب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
04:46 GMT 16.12.2023
القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم عقبة جبر ومخيم عين السلطان ووسط مدينة أريحا وتعتقل شابين من مخيم عقبة جبر.
04:37 GMT 16.12.2023
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تقول إن السلطات الإسرائيلية حوّلت حياة المعتقلين في سجن "النقب" إلى جحيم، حيث قطعت الكهرباء بشكل كلي، ولا توفر المياه إلا لمدة 50 دقيقة فقط في اليوم، كما سحبت المواد الغذائية وقلّصت وجبات الطعام إلى وجبتين.
03:34 GMT 16.12.2023
إعلام فلسطيني: اعتقال الأسيرين المحررين سفيان ستيتي وعلاء جيوسي من طولكرم
03:02 GMT 16.12.2023
وقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا
02:33 GMT 16.12.2023
02:24 GMT 16.12.2023
سقوط قتلى وعشرات الجرحى إثر قصف استهدف عدة منازل في حي المنارة جنوبي شرق خانيونس
01:29 GMT 16.12.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بإصابة شاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية
00:42 GMT 16.12.2023
وقوع سلسلة انفجارات إثر استهداف القوات الإسرائيلية بعبوات ناسفة محلية الصنع في مخيم بلاطة
00:32 GMT 16.12.2023
00:32 GMT 16.12.2023
اندلاع اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة بالضفة الغربية
23:50 GMT 15.12.2023
23:50 GMT 15.12.2023
أعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عن إدانتها لاستهداف الجيش الإسرائيلي لمصور قناة الجزيرة الصحفي سامر أبو دقة مما أدى إلى مقتله وإصابة مراسل القناة الصحفي وائل الدحدوح.