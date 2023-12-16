https://sputnikarabic.ae/20231216/حدثان-عربيان-ضمن-قائمة-أكثر-10-أشياء-تم-البحث-عنها-عام-2023-في-غوغل-1084173172.html

حدثان عربيان ضمن قائمة أكثر 10 أشياء تم البحث عنها عام 2023 في "غوغل"

حدثان عربيان ضمن قائمة أكثر 10 أشياء تم البحث عنها عام 2023 في "غوغل"

انضم حدثان يتعلقان بالعالم العربي، إلى قائمة أكثر الموضوعات التي بحث عنها مستخدمو الإنترنت عبر ‏محرك البحث "غوغل" في عام 2023، بعد أن استحوذت على اهتمامهم.‏ 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T11:03+0000

2023-12-16T11:03+0000

2023-12-16T11:03+0000

مجتمع

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

العالم العربي

شركة غوغل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101421/25/1014212576_0:68:1300:799_1920x0_80_0_0_6bf0a6d67646634ced9d0d06830a3e36.jpg

وتصدّرت "الحرب في غزة وإسرائيل" المركز الأول في القائمة، بحسب بيان من "غوغل"، وهي التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، إذ أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأدت حرب غزة إلى تفاعل عربي ودولي واسع النطاق، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، تمثل في تظاهرات احتجاجية حول العالم ضد سياسات القمع الإسرائيلي تجاه شعب غزة، وتدشين حملات مقاطعة للعديد من المنتجات الاستهلاكية والعلامات التجارية العالمية، التي يزعم أنها داعمة لإسرائيل.وكان الحدث العربي الثاني الذي اندرج في قائمة أكثر الموضوعات بحثا على "غوغل" خلال 2023 هو "الحرب في السودان"، وهي اشتباكات عنيفة واسعة النطاق نشبت منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، بين قوات الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الثاني من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20231104/الغرف-التجارية-المصرية-تناشد-المواطنين-بعدم-مقاطعة-منتجات-استهلاكية-بسبب-إسرائيل-1082808568.html

https://sputnikarabic.ae/20231210/تجاوبا-مع-الدعوة-العالمية-للإضراب-من-أجل-غزة-لبنان-يغلق-مؤسساته-الرسمية-كافة-1083965151.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, شركة غوغل, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منوعات